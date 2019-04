Cierre histórico para el Arenal Sound 2013

Finaliza la cuarta edición del Arenal Sound 2013 con récord de asistencia con 280.000 personas. Cuatro días de música indie y electrónica que han concentrado a miles de sounders en la localidad de Burriana situada a escasos kilómetros de Castellón. El Arenal Sound se consolida así como el festival con más asistentes de España. Por el festival han pasado grupos como Editors, The Kooks, The Fratellis o The Drums. La semana comenzó con las pre fiestas de los días 30 y 31 en el Beach Club donde Dj’s como Dani Less, Les Castizos o Miki Ross se encargaron de animar los días previos a los conciertos. Por la noche le tocó el turno a Pol 3.14, Mendetz o The Parrots entre otros.

Izal fue el encargado de abrir el festival este 2013, el grupo que tocó sobre las seis de la tarde no contó con muchos asistentes debido al calor, pero dejaron a los que allí había con un buen sabor de boca y brindaron temas como La mujer de verde o Prueba y Error. Los siguientes fueron Delafe y las Flores Azules, que introdujeron a uno de los platos fuertes del panorama español de esta edición, Lori Meyers. El grupo de Loja presentó a los sounders su último álbum, Impronta cuyas canciones no pararon de corear los allí presentes. La solapación de The White Lies y La Pegatina no favoreció mucho a la banda londinense. Hordas de jovenes se agolparon en el escenario Coca-Cola para ver al grupo español que supo meterse al público en el bolsillo con sus temas. Editors que congregó a decenas de miles de personas presentó su último álbum The Weith of your Love. La noche seguía con la actuación del Dj internacional Steve Aoki que hizo vibrar a los sounders con su electrónica.

La segunda jornada del festival contó con la actuación de los catalanes Manel a última hora de la tarde. The Whip ofreció uno de los mejores conciertos del viernes que con su electro-pop puso a los asistentes a bailar. Por la noche fue el turno de Is Tropical que en su tema Dancing Anymore eligió a una joven del público para que cantara con ellos. Uno de los grupos más esperados era The Kooks, deleitaron a los sounders con sus temas más famosos como Naive, Junk of the Heart o She moves in her on way, entre otros. Llegó la hora de los Dj’s entre ellos The Suicide of Western Culture, Elyella Dj, Dirtyphonics y Space Elephants que mantuvieron a los asistentes despiertos hasta el amanecer.

El sábado era el turno del indie pop en Burriana. Jero Romero fue el encargado de abrir la tercera jornada. Más tarde fue el turno de Iván Ferreiro que frente a su piano en Promesas que no valen nada protagonizo uno de los conciertos más emotivos de este Arenal Sound. Por la noche la actuaciones de Klaxons y The Drums pusieron el broche indie y tocaron temas como Days o Let's Go Surfing que conquistaron al público. El reclamo de la noche vinó con The Bloody Beetrots se pudó ver entre los asistentes numerosas máscaras de superheroes como la que Sir Bob Cornelius Rifo lleva en sus directos .

En la última jornada del Arenal Sound se subieron al escenario grupos como Dorian y Kakkmaddafakka los cuales agruparon a un mayor número de asistentes en sus conciertos. The Maccabees salió a escena con un Given to the Wild que sonó como nunca, poniendo el broche a su actuación con Pelican, que no dejó indiferente a nadie. Era el turno de The Fratellis, que trajo al festival su sonido rock n’ roll con temas pegadizos como Henrietta o Chelsea Dagger. Kakkmaddafakka, el grupo de noruegos, elegido en la anterior edición del festival como mejor grupo no defraudó e hizo bailar y cantar durante una hora y media a los allí asistentes.

Cierra un Arenal Sound de record con 55.000 asistentes por jornada y un total de 280.000 en todo el festival. Y es que el Arenal Sound tiene la clave para triunfar y es un festival low cost en el que los asistentes pueden disfrutar de una semana de camping, playa, conciertos y fiesta por un precio muy reducido.