Katia Aveiro revoluciona la red

Katia Aveiro triunfa en las redes sociales con su vídeo musical Boom sem parar. Este tema escogido para promocionar el nuevo disco de la cantante ha sido todo un éxito. El vídeo, publicado en Youtube hace un mes, ha superado ya las 1.103.279 visitas.

La artista de 35 años debe gran parte de su fama y popularidad a la influencia de su hermano, el jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo. El pasado 15 de julio el futbolista demostró su apoyo invitando a todos sus seguidores de Twitter a ver el nuevo videoclip de su hermana: “Check out my sister's Katia Aveiro new videoclip. I'm very happy for her”, tuiteó.

Katia Aveiro cuenta también con Nadir Khayat, uno de los mejores productores musicales del momento. El compositor de origen marroquí, más conocido como RedOne, ha colaborado con grandes artistas internacionales como Paulina Rubio o Enrique Iglesias.

RedOne ha creado algunas de las canciones más impactantes de la neoyorkina Lady Gaga como Just Dance, Poker Face, Judas o Bad Romance. También ha producido grandes éxitos como On The Floor, interpretada por Jennifer López y Pitbull, o Starships de la rapera Nicki Minaj.

Katia quiere cumplir su sueño y luchará para abrirse hueco en la industria musical: "Ha sido un honor para mí poder trabajar con profesionales tan reconocidos y con tanto talento del mundo discográfico. Estoy segura que los fans y los medios de todo el mundo van a dar una gran acogida al 'single' y hacer que llegue a los más alto", declaró a su representante.

Este es el álbum debut de la artista bajo el nombre de Katia Aveiro. La cantante presentará oficialmente este nuevo trabajo en Madrid el próximo 17 de septiembre. Allí realizará un pequeño espectáculo en el que interpretará cinco temas.

No obstante, la portuguesa inició su carrera musical con el nombre artístico de Ronalda y publicó dos discos, Lista para amar (2005) y Esperanza (2007). Además, la hermana de Cristiano Ronaldo compuso un tema en 2006 para animar a la selección lusa en el Mundial de Alemania.

Como ya ocurrió con el Ay se eu te pego de Michel Teló, Katia Aveiro confía en que su sencillo Boom sem parar no sea sólo un éxito veraniego y sirva para reconocer la música portuguesa e iniciar su carrera internacional. Tras dirigir una tienda de ropa en Madeira y su separación de José Pereira, padre de sus dos hijos y cocinero del futbolista galáctico, Katia Aveiro espera que con su relanzamiento musical y el apoyo de Cristiano Ronaldo pueda convertirse en una estrella del pop.