Bon Jovi: 30 años en la cima del rock

La ciudad de Nueva Jersey, cuna del mítico Bruce Springsteen, vio nacer en 1983 a uno de los grupos de hard rock más exitosos de todos los tiempos, bajo el indiscutible liderazgo del polifacético Jon Bon Jovi, cuyo nombre sería adoptado por la banda para pasar a los anales de la historia como uno de esos conjuntos que son capaces de mantenerse en la cresta de la ola a través del paso del tiempo, impulsados por una legión de fieles seguidores que cada año esperan impacientes el lanzamiento de su nuevo trabajo.

Cuatro amigos unidos por un fin común: la música

John Francis Bongiovi Jr.

Nacido en Perth Amboy (Nueva Jersey, 2 de marzo de 1962), el futuro líder de la banda adoptaría el nombre artístico de Jon Bon Jovi. Su padre, John Francis Bongiovi era un exmarine de los EEUU, al igual que su madre, Carol Sharkey, quien además contaba con el honor de haber sido una de las primeras conejitas de la mítica revista Playboy.

Desde pequeño demostró cualidades sobradas para la música, de modo que en el lejano 1977, tras graduarse en la escuela, decidió montar una banda con su compañero de clase, David Bryan, a la que le llamarían Atlantic City Expressway, en el que ya se denotaba la influencia de Bruce Springsteen, Bob Dylan o Aerosmith, que le han seguido a lo largo de toda su trayectoria musical.

En 1980, Jon decidió cambiar el nombre de la banda por el de The Rest, siendo el año en el que escribiría su futuro éxito, Runaway. En esa época grabarían varios temas entre los que destacarían Talking in your sleep o More than we bargained for.

Dos años más tarde, con el grupo John Bongiovi & The Wild Ones, comenzaría la grabación de las maquetas para las canciones que serían incluidas en su primer album oficial como banda, destacando los temas She don't know me o Summertime blues.

Jon tuvo que esperar a 1983 para firmar un contrato discográfico con la multinacional Polygram Records, que permitiría al joven Jon reclutar para su nuevo proyecto a su antiguo compañero David Bryan, al guitarrista Dave Sabo y al bajista de The Message, Alec John Such, quien recomendaría la incorporación de Tico Torres a la nueva banda.

Poco después se incorporaría al proyecto el guitarrista Richie Sambora, tras resultar airoso en un casting convocado a tal efecto y que supondría el desembarco de este en el grupo en sustitución de Sabo, originando la banda tal y como se conoce en la actualidad, bajo el nombre comercial de Bon Jovi.

Jon fue incluido en 2009 en el Salón de la Fama de los Compositores, junto a su compañero Richie Sambora. Además es considerado como la 50ª persona más influyente en el mundo de la música.

Además de cantante ha efectuado sus pinitos en el mundo del cine, participando en 14 películas, entre las que destacan U-571 (2000) o New Year's Eve (2011) y en algunas series de televisión, como Ally McBeal, Sex and the City o Las Vegas.

Al margen de la banda ha lanzado 5 trabajos en solitario:

- The Power Station Years (1978).

- Blaze of Glory (1990).

- Destination Anywhere (1997).

- The Power Station Years: The Unreleased Recordings (2001).

- Not Running Anymore (2012).

A modo de anécdota, hay que comentar que es propietario de los Philadelphia Soul, un equipo de la Arena Football League, una liga de fútbol americano que se disputa en campos cubiertos.

En los 80 fue pareja sentimental de la actriz Diane Lane, a quien le dedicó el tema You give love a bad name. Sin embargo la pareja se rompió poco después al comenzar un tórrido romance con el guitarrista del grupo, Richie Sambora, originando las famosas tensiones entre ambos pesos pesados del grupo, que todavía colean hoy en día.

En 1989, durante la gira New Jersey, Jon se casó en secreto en Las Vegas con su novia de la secundaria, Dorothea Hurley, con quien ha tenido cuatro retoños: Stephanie Rose (1993), Jesse James Louis (1995), Jacob Hurley (2002) y Romeo Jon (2004).

David Bryan Rashbaum

Nacido en Edison (Nueva Jersey, el 7 de febrero de 1962). Su progenitor, Eddie Rashbaum tocaba la trompeta.

A la temprana edad de 7 años comenzó a dar sus primeras clases de piano. Se graduó en el instituto J.P. Stevens en su localidad natal.

Fue el primero en recibir la llamada de Jon Bon Jovi para formar parte del grupo, en calidad de teclista y compositor.

Contrajo matrimonio con April McLean, su novia del instituto, un 25 de agosto de 1994, con quien tuvo tres hijos antes de divorciarse en 2004.

Como anécdota reseñar que en 1999 estuvo a punto de acabar prematuramente su carrera musical, al estar a punto de perder una mano en un trágico accidente, del que logró recuperarse para satisfacción de sus fans.

A título particular David Bryan lanzó tres trabajos en solitario:

- Netherworld (1991).

- On a full moon (1995).

- Lunar eclipse (1997).

Destacar su coautoría en un musical sobre la figura del primer Dj negro en la historia de las ondas radiofónicas, que le valió 4 Premios Tony.

Héctor Samuel Juan Torres

Tico vino al mundo en la cálida Habana (Cuba) un 7 de octubre de 1953, si bien a la tierna edad de 7 años emigró a Nueva York en busca del sueño americano.

Con tan sólo 15 años hacía sus pinitos con la guitarra, si bien su verdadero talento natural le llevaría a decantarse por coger las baquetas y darlo todo detrás de la batería.

Comenzó en sus inicios en The Hullabaloo en Nueva Jersey, destacando por su capacidad para adaptarse a prácticamente cualquier estilo musical, comenzando a formar parte de un sinfín de grupos de jazz, rythm & blues, country o rock & roll.

Su carrera continuaría como músico de estudio, trabajando para super estrellas de la talla de Miles Davis, Chuck Berry o The Marvelettes.

Formando parte del grupo Frankie & The Knockouts, acudió presto a la llamada de su amigo Alec John Such, para formar parte del nuevo grupo Jon Bon Jovi & the wild one's, que sería el origen del definitivo Bon Jovi.

De Tico es destacable su vocación por la pintura y por el pilotaje.

En su vida privada se contabilizan tres matrimonios. Sharon, con quien estaba casado en sus comienzos con la banda. La modelo Eva Herzigova (1996), con quien permaneció casado durante dos años. Actualmente permanece casado con la modelo venezolana, María Alejandra Márquez Llorca, madre de su único hijo, Héctor Alexander (2004).

Tico lanzó además su propia marca de ropa y accesorios para bebé bajo el nombre de Rock Star Baby.

Richard Stephen Sambora

Nacido en Perth Amboy (Nueva Jersey, 11 de julio de 1959).

Desde muy temprana edad mostró unas dotes innatas para la música, siendo capaz de tocar instrumentos tan variados como el piano, el saxofón o la trompeta, hasta que encontró su camino con 14 años, al encontrar en la guitarra su fiel compañera y con la que se ha conseguido en uno de los mejores guitarristas del mundo.

Influenciado por mitos de la guitarra como el genial Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page o Joe Perry, mostró su arte en grupos como Screaming Minds, Bruce Foster Band, Duke Williams & The Extremes, Mercy y finalmente, The Message, grupo en el que coincidiría con Alec John Such, quien le facilitaría su llegada al grupo Bon Jovi.

En 1991 lanzó su primer trabajo en solitario, Stranger in this town, con temas como Rosie, Ballad of youth o Mr Bluesman, en el que contó con la participación de su ídolo de juventud, Eric Clapton.

7 años más tarde lanzaría su segundo trabajo, Undiscovered Soul, con un excaso éxito comercial.

En 1994 contrajo nupcias con la actriz Heather Locklear, con quien tuvo una hija, Ava, si bien se separaban en 2006, fruto de diversos escarceos amorosos de Richie con la mejor amiga de su por entonces esposa, Denise Richards.

Desde el año 2009 forma parte del prestigioso Salón de la Fama de los Compositores, junto a Jon Bon Jovi y la revista Total Guitar le situó como el 28º mejor guitarrista de la historia.

Los comienzos nunca fueron fáciles

Corría el año 1983 cuando la cadena WAPP FM, lanzaba a las ondas un disco en el que se recogían varias canciones de artistas noveles, bajo la supervisión de Chip Hobart, situación aprovechada por un joven Jon Bon Jovi para hacerle llegar su tema Runaway, escrito por él 3 años antes y cuyo sonido destacaría sobre el resto de artistas incluidos en el mismo.

Ante la necesidad de formar una banda para poder participar en un concierto organizado por Polygram Records, Jon reclutó para la causa a su excompañero y amigo David Bryan para hacerse cargo de los teclados, al bajista Alec John Such, al batería Tico Torres y al guitarrista David Sabo.

Posteriormente Sambora ocuparía el lugar dejado por Sabo en el seno de la banda, tras ser rechazado por el grupo Kiss.

Con el grupo completo comenzaron como teloneros de ZZ Top a darse a conocer en el panorama musical norteamericano.

Bon Jovi (1984)

El 21 de enero de 1984 se lanzaba el primer trabajo de la banda bajo el nombre del grupo, incluyendo el exitoso sencillo de Jon, Runaway, que lograría colarse en el Top 40 de las listas de ventas, superando las 300.000 copias vendidas.

El segundo sencillo en ver la luz fue She don't know me, el único tema no compuesto por ninguno de los integrantes del grupo.

En sus inicios combinaron en sus conciertos la interpretación de sus propios temas con interesantes versiones de clásicos de Scorpions o Kiss.

7.800º Farenheit (1985)

El segundo trabajo de la banda de nueva Jersey, se lanzó un 20 de abril de 1985, consiguiendo unas ventas a nivel mundial de más de 2,5 millones de copias.

En el mismo fue incluido por primera vez el logo oficial del grupo en la década de los 80 y cuyo título en palabras del propio Jon, venían a hacer referencia a la "temperatura en la que una piedra pasa de un estado sólido al líquido".

A pesar de no llegar a alcanzar el Top 40 y de no estar satisfechos con su éxito comercial, lo cierto es que la banda triunfó en su gira por las islas británicas, siendo invitados a participar en el mítico festival del Monsters of Rock en Donington, junto a grupos consagrados como ZZ Top, Marillion o Metallica.

El disco fue íntegramente grabado en Warehouse, bajo la estricta producción de Lance Quinn, para Polygram Records.

Slippery When Wet (1986)

Descontentos con su último trabajo, la banda decidió ponerse en manos del compositor Desmond Child, para que este les compusiera tres temas en su nuevo trabajo: Livin on a prayer, You give love a bad name y Whithout love.

El disco supuso su lanzamiento al olimpo de la música, convirtiéndose en el disco de rock más vendido del año y uno de los más exitosos en toda la década de los 80, con más de 28 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Consiguieron encaramarse al puesto número 5 del Billboard 200 durante 38 semanas y más de 46 en el Top 10.

Entre sus premios destaca el Disco de Diamante logrado en la vecina Canada, los 12 discos de Platino en EEUU, 6 en Australia, 3 en el Reino Unido, 2 en Suiza, 1 en Alemania y Finlandia, además del Disco de Oro logrado en España, Italia, Suecia y Japón.

You give love a bad name, fue su primer sencillo en convertirse en número 1, al que le seguiría Livin on a prayer, todo un himno para los fans de la banda.

La banda ofreció 130 conciertos en su Tour Without End, además de convertirse en uno de los atractivos del Monsters of Rock, junto a Iron Maiden o Kiss.

New Jersey (1988)

La excelente acogida de su tercer trabajo impulsó la rápida llegada en septiembre del 88 de su cuarto disco, apostando por un sonido fresco y nuevo, en el que mezclaron el Hard Rock con el Country, lo que les valió más de una crítica por parte de los Heavy Metal, quienes no eran partidarios de fusionar ambos estilos.

Sin embargo, el disco fue muy bien recogido en términos generales, recaudando un botín de 18 millones de copias vendidas, alzándose con 7 Discos de Platino en los EEUU, 5 en Canadá, 4 en Japón, 2 en el Reino Unido y en Australia y uno en Alemania y Suiza.

Tres de sus sencillos lograron introducirse en el número 1 del Billboard Hot 100 (Bad Medicine y I´ll Be There For You). Además, Born To Be My Baby, Lay Your Hands On Me y Living In Sin, alcanzaron el Top 10 en la misma.

Su gira mundial, Jersey Sindicate, ofreció 237 multitudinarios conciertos en 16 meses.

Jon y Sambora fueron invitados en 1989 a interpretar Livin on a prayer y Wanted dead or alive en los MTV Video Music Awards, armados tan sólo con dos guitarras acústicas, lo que originó el exitoso programa de la cadena, MTV Unplugged.

Las tensiones más que evidentes entre ambos compañeros fue el origen del distanciamiento entre ambos que provocaría el primer parón del grupo.

Keep the Faith (1992)

Cuando en 1992 se volvió a reunir el viejo grupo, tuvieron que adaptarse a los nuevos tiempos, bajo la supervisión del productor Bob Rock, cambiaron totalmente de estilo y de imagen, mostrando una clara influencia en su estilo de músicos como Bruce Springsteen, The Rolling Stones o Aerosmith, dentro de un subgénero del rock alternativo llamado stoner rock, el cual acompañaron con un cambio de look radical en el que las largas melenas rizadas daban paso a modernos cortes de pelo mucho más acordes a los nuevos tiempos.

A pesar de las críticas vertidas al nuevo estilo de la banda, consiguieron vender 12 millones de copias,lo que les reportó 5 Discos de Platino en Canadá, 3 en Australia y Suiza, 2 en EEUU y Austria y uno en el Reino Unido y Alemania.

El sencillo que obtuvo una mejor acogida fue Bed of Roses, que llegó a situarse en el Top 10 del Billboard Hot 100.

Como acompañamiento del lanzamiento de su nuevo trabajo ofrecieron una gira mundial en febrero de 1993, de 6 meses de duración que les valió la acreditación por el Libro Guinnes de los Récords, como la banda más ruidosa .

Cross Road (1994)

Bajo el formato de un disco recopilatorio se lanzaba al mercado su sexto trabajo, incluyendo además de sus éxitos más destacados, dos temas nuevos como eran Always y Someday I'll Be Saturday Night.

El disco tuvo una excelente acogida por los fans, logrando en sus 5 primeras semanas más de 5 millones de copias vendidas, llegando a los 22 millones, siendo el segundo disco más vendido en la historia de la banda.

El sencillo de Always consiguió ser número 1 en 10 países, logrando un doble Disco de Platino en Australia, uno en EEUU y un Disco de Oro en Austria.

El bajista Alec John Such tuvo que abandonar el grupo aquejado de sus problemas con el alcohol, siendo sustituido por Hugh McDonald, si bien ocuparía un lugar secundario en el seno de la banda de Jersey.

These Days (1995)

El sexto trabajo de estudio de Bon Jovi quiso dar un nuevo giro en su carrera, apostando por una combinación del Pop Rock con un Rock & Roll más clásico, impregnando a sus canciones de un estilo más maduro que en sus anteriores trabajos y que a pesar de no gozar de una buena acogida en el mercado norteamericano, fue muy bien recibido en Europa y Latinoamérica, alcanzando los 7 millones de unidades vendidas, alcanzando el número 1 en 12 países.

El disco lograría cosechar 5 Discos de Platino en Japón, 4 en el Reino Unido, 2 en Canada y uno en EEUU, Australia, Finlandia, Austria, Holanda y Suiza.

El primer sencillo, This Ain't a Love Song, consiguió un Disco de Oro en Australia.

La banda logró tocar por primera vez en su carrera en el mítico Estadio de Wembley, durante tres noches consecutivas en las que lograron un lleno histórico.

A mediados de 1996, la banda decidió hacer un segundo parón en su carrera tras las dos giras consecutivas que habían dejado exhaustos a us componentes.

Crush (2000)

Su reaparición con el cambio de milenio, conllevó un nuevo giro en su carrera musical, modernizando su música y adoptando un estilo más comercial, en un intento de reclutar nuevos seguidores entre los estratos más jóvenes de la sociedad, con un lavado de imagen más juvenil que en épocas precedentes.

Los puristas de la banda se fueron alejando del grupo, recibiendo numerosas críticas, pero sin embargo, los de Jersey lograrían ser uno de los grupos más vendidos y escuchados del año, destacando su exitoso single, It's My Life, elegida como la mejor canción del año en los premios VH1 y posteriormente nominada al Grammy a la mejor Canción de Rock.

El disco consiguió vender 13 millones de copias, logrando un doble Disco de Platino en los EEUU.

El éxito posibilitó la firma con la discográfica Island Records con un contrato de larga duración.

One Wild Night: Live 1985 - 2001 (2001)

Su siguiente trabajo sería un nuevo recopilatorio de las canciones de la banda , desde sus primeros conciertos en 1985 hasta ese momento; esta vez sin incluir ningún tema nuevo, salvo una nueva versión de la canción One Wild Night, de su disco Crush y que fue adoptada a modo de primer single de promoción del álbum.

Además fueron incluidas dos versiones de otros artistas, como fueron el I Don't Like Mondays de Bob Geldof o el Rockin' In the Costless World, de Neil Young.

La acogida del nuevo trabajo de los chicos de Jersey fue un tanto fría por parte de sus incondicionales, que echaron en falta temas clásicos de la banda como Born To Be My Baby o Always.

Bounce (2002)

Su siguiente trabajo de estudio tomo como fuente de inspiración, la devastadora tragedia acaecida el 11 de septiembre en la Gran Manzana, durante el atentado de las Torres Gemelas, en un disco que pretendía volver a los orígenes rockeros del grupo.

El retorno a sus orígenes fue bien recibido en los EEUU y Japón, consiguiendo vender 8 millones de copias en todo el mundo.

El grupo ofreció además una gira mundial en la que los de Jersey deleitaron a sus fans con una serie de conciertos acústicos, como fue el caso de Sidney o de Barcelona.

El tema Everyday, recibió una nominación al Grammy a la mejor canción pop del año 2003.

This Left Feels Right (2003)

El disco pretendía servir a modo de recopilación de los mejores éxitos de la banda, pero dotando a su trabajo de un estilo diferente, cercano al sonido acústico que tan buena acogida había tenido durante la gira de Bounce.

Para la ocasión se decantaron por grabar nuevamente todas las canciones en un estudio, versionando nuevamente cada uno de sus temas.

El nuevo trabajo se editaría en un doble álbum en el que se incluiría el concierto ofrecido por la banda en el Casino de Borgata.

El aparente fracaso comercial de la propuesta afectó sobre todo a Jon, como líder de la banda y principal impulsor del proyecto.

100.000.000 Bon Jovi Fans Can't Be Wrong (2004)

En esta ocasión, la banda lanzaba al mercado un box set compuesto por 4 CD y un DVD en el que se recogían 50 canciones, que se habían quedado en el camino en los antiguos discos del grupo, además de algunas versiones inéditas.

A modo de promoción de su nuevo trabajo, editaron el tema The Radio Save My Life Tonight, que sirvió de reclamo publicitario del mismo.

Have A Nice Day (2005)

En el mes de septiembre llegaba al mercado el nuevo álbum de Bon Jovi, marcado por un estilo netamente comercial sin renunciar al rock característico de la banda.

Durante su primera semana logró colocarse en el número 1 en países tan diferentes como Japón, Canadá, Alemania, Austria o Australia; alcanzando el primer puesto en el Chart Europeo.

En los EEUU consiguieron estrenarse encaramándose al segundo puesto de ventas, siendo considerado como el mejor arranque en la historia de la banda.

Su versión country del tema Who Says You Can't Go Home, consiguió convertirse en la primera canción de la historia, con una estilo country, tocada por un grupo de rock, capaz de conseguir convertirse en el número 1 en los Charts Country de los EEUU.

Sus sencillos Have A Nice Day o Welcome To Wherever You Are, obtuvieron también una excelente acogida por los fans de la banda de Jersey.

La Gira Have a Nice Day, obtuvo un clamoroso éxito en todo el globo terráqueo, siendo capaces de sorprender a sus seguidores en cada concierto con más de una sorpresa, en un increíble derroche de originalidad.

A pesar de estar a punto de suspenderse la gira por la lesión en el brazo de David Bryan y por la desgraciada noticia del padecimiento de un cáncer de pulmón del padre de Sambora; ambos componentes permanecieron junto a sus compañeros, pudiendo continuar su exitoso tour mundial.

El 14 de noviembre de 2006, pasaron a formar parte del UK Hall of Fame, junto a Led Zeppelin, Rod Stewart, James Brown o Brian Wilson, convirtiéndose en la banda más joven hasta la fecha, a la que se le ha distinguido con tal honor.

Poco después, el grupo conseguía un Grammy por el dueto country con Jennifer Nettles, en el tema Whos Says You Cant Go Home?, convirtiéndose en la primera banda de rock de la historia capaz de conseguir tal premio en dicha categoría.

Lost Highway (2007)

El décimo trabajo de la banda se inspiró en la ciudad de Nashville y su sonido country, para lo cual contaron con la participación de algunos compositores locales en la elaboración de los temas, en un interesante ejercicio de fusión del estilo rockero de Bon Jovi con el tradicional country.

La muerte del padre de Sambora y el complicado divorcio de David Bryan marcaron considerablemente esta nueva etapa de la banda.

En el disco se encuentran una gran cantidad de guitarras slide y pedal steels, combinando suaves baladas como You Want to Make a Memory, con la potencia destilada en We Got It Going On, interpretada junto a Big & Rich.

Destacar el dueto con Leann Rimes en Till We Ain't Strangers Anymore, dotada de una calidad lírica y vocal sensacional.

La Gira de su nuevo trabajo comenzaría con pequeñas representaciones en diferentes países, para posteriormente grabar para la MTV el 6 de junio de 2007, un Unplugged, en el que interpretaron sus mejores temas con un sonido acústico, pero en el que el bajo estado anímico y de forma de Richie Sambora, deslució el evento, hasta tal punto que poco después se internaba voluntariamente para intentar rehabilitarse de sus famosas adicciones.

El 24 de junio, con un Sambora recuperado, se procedería a dar el carpetazo de salida a la Gira Mundial en el Estadio O2 Arena de Londres.

El álbum alcanzaría el nº1 en su lanzamiento, igualando el éxito cosechado con su trabajo en el disco New Jersey, nada más y nada menos que 18 años después.

La banda sería nuevamente nominada a los Grammy a la mejor interpretación vocal a dúo o en grupo por You Want To Make a Memory y como mejor álbum pop, a pesar de ser considerado como de temática country.

El 12 de julio de 2008, la banda cumple su sueño de tocar por primera vez en su carrera en el mítico Central Park de Nueva York, en un concierto gratuito para los ciudadanos neoyorquinos y en el que estuvieron prohibidas la presencia de cámaras de televisión, actuando ante 60.000 almas enfervorecidas.

La Gira concluiría con un doble concierto, los días 14 y 15 de julio en el Madison Square Garden de NY, que sería grabado dando origen a un DVD titulado Live at Madison Square Garden, lanzado a la venta en noviembre de 2009.

La Gira Lost Highway, fue nominada en octubre 2008, al Billboard a la mejor Gira del año, junto a Bruce Springsteen y The Police, recayendo el galardón en el Boss.

The Circle (2009)

En el mes de noviembre se publicaba el undécimo álbum de estudio de Bon Jovi, en el marco de la crisis económica mundial que asola al planeta y con Barack Obama accediendo al poder, convirtiéndose en el primer presidente negro de la historia de los EEUU.

En esta ocasión, la banda retomó el estilo pop-rock, característico de su álbum Crush, incluyendo sorpresivamente un curioso remix del single We Weren't Born To Follow, cuya mezcla corrió a cargo del DJ Jason Nevins.

El álbum no contó con un respaldo comercial a la altura de sus expectativas, lo que supuso un duro golpe para la banda.

A pesar del excaso tirón comercial de sus nuevos temas, entre los que destacaban The Circle o Superman Tonight, la Gira Circle Tour, tuvo bastante aceptación, recogiéndose temas que la banda llevaba sin tocar más de 20 años, tales como Roulette, Tokyo Road u Only Lonely, que hicieron las delicias de sus fans más incondicionales.

Bon Jovi, Greatest Hits (2010)

Tras el fracaso comercial de su último trabajo, la banda retomó un antiguo proyecto en el que se recopilaban sus grandes éxitos, constituyendo el segundo álbum de la banda en este sentido, tras Cross Road y en el que se incluirían 4 temas inéditos hasta la fecha.

El grupo efectuó una minigira, en febrero de 2011, en la que ofreció una serie de conciertos en ciudades como Barcelona, San Sebastián o Lisboa, que a pesar de ser muy bien recibidos por la crítica, vinieron marcados por la ausencia de Sambora en varios de ellos, siendo sustituido por Phill X, para disgusto de sus fans.

El primer sencillo fue What do you got?, con una mala acogida del público, al tratarse de un montaje publicitario para Sony.

Posteriormente la banda sufriría su tercer parón en su carrera.

A pesar de ello, en marzo de 2012, Jon y Sambora comenzaron a componer canciones para su siguiente trabajo, mientras que Jon por su parte, escribiría el sencillo Not Running Anymore, que formaría parte de la BSO de la película Stand Up Guys, por la que recibiría una nominación al Globo de Oro a la mejor canción.

What About Now (2013)

En enero de 2013 veía la luz, un nuevo single del grupo, bajo el título Because We Can, que supondría el avance de su último trabajo hasta la fecha y que no logró posicionarse dentro del Billboard Hot 100.

En febrero comenzaría su nueva Gira Because We Can Tour, que comenzaría en los EEUU para recorrer todo el mundo a partir de mayo.

El 8 de marzo se editaba el nuevo álbum con un estilo pop rock, que lograría alcanzar el número 1 en las ventas en su primera semana en EEUU, Australia, Canadá, Suecia, Austria y España; sin embargo, su progresión caería en picado a partir de la segunda semana.

Hasta la fecha han conseguido vender unas 650.000 copias en todo el mundo, ostentando el dudoso honor de ser el disco menos vendido en la historia de la banda.

El segundo sencillo, What About Now, no logró siquiera incluirse en las listas de éxitos, en un claro aviso de un posible declive de la banda.

Por si fuera poco, los fans incondicionales de la banda se llevarían un grave disgusto el pasado 2 de abril, cuando en las horas previas al concierto de la banda en Calgary, Sambora comunicaba a Jon su intención de no presentarse esa noche en el concierto, siendo el detonante de la aparente ruptura definitiva del sensacional guitarrista con el resto de la banda, en la que los cruces de acusaciones entre Jon y Richie no parecen tener una solución a menos a corto plazo.

El propio Sambora se encargó de anunciar a bombo y platillo su intención de retomar su carrera en solitario, estando por ver cual será el futuro del resto de la banda y la continuidad de la misma sin la presencia de uno de sus valores más importantes.

Imágenes en el cuerpo del artículo: photobucket.com; wordpress.com; zimbio.com; cloudfront.net; drummerworld.com; barefoot.provocateuse.com; crushable.com y coveralia.com.