'Kiss Land', lo nuevo de The Weeknd

Abel Tesfaye, conocido internacionalmente por su nombre artístico The Weeknd, prepara el lanzamiento de su primer álbum de estudio al que titulará Kiss Land. Se podrá disponer de él en menos de un mes, ya que la fecha elegida para su salida a la venta es el 10 de septiembre. Será a través de los sellos XO y Republic.

A pesar de ser su álbum debut, no es el primer trabajo publicado por el canadiense. Ya se dio a conocer en 2011 con la publicación de tres mixtapes de 9 canciones cada una. House of Balloons fue el primero de ellos, al que siguieron Thursday y Echoes of Silence. Con ellos, The Weeknd realizó un álbum recopilatorio titulado Trilogy que obtuvo una gran aceptación por parte de la crítica musical.

El músico habla del álbum como símbolo de "la vida de la gira, pero es un mundo creado en su mente". Añade también que es "un ambiente de puro miedo".

Como adelantos, el canadiense presentó Kiss Land, primera canción del álbum de título homónimo, y Belong to The World, que trata sobre “enamorarse de la persona equivocada”. Con ésta segunda canción, Abel fue acusado de plagio con respecto a la canción Machine Gun de Portishead. Además, ha dado a conocer Love in The Sky y Live For, ésta última en colaboración con Drake. La lista completa de canciones que conforman el álbum es el siguiente:

Professional

The Town

Adaptation

Love in the Sky

Belong to the WorldLive For [ft. Drake]

Wanderlust

Kiss Land

Pretty

Tears in the Rain

Wanderlust (Pharrell Remix)

Odd Look (Kavinsky ft. the Weeknd)

PBR&B, el Rhythm and blues alternativo

El estilo empleado por The Weeknd se ha denominado PBR&B, en referencia a un rhythm and blues alternativo que se enfrenta al R&B contemporáneo, aunque no es un término consensuado por todos los críticos y periodistas musicales.

Se caracteriza por una fusión de sonidos que se mueven entre rock, hip hop, electrónica y R&B. Los instrumentos utilizados principalmente son sintetizadores, batería, bajo y guitarras, además de las voces.

Además de The Weeknd, Frank Ocean es una de los grandes representantes de esta corriente estilística, pero a que él mismo rechaza ser enmarcado dentro del término R&B.

La canción Wicked Games, primer sencillo de Trilogy, representa a la perfección este estilo. Lo dejamos a continuación: