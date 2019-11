Grandes promesas en la tercera edición del Dcode Festival

Otro año más se acaba el verano y con el la temporada de festivales no antes sin despedirnos de ella con el Dcode Festival. Tan solo tres semanas para que la tercera edición de este festival de comienzo, este año viene cargada de sorpresas y futuras promesas de la música actual y es que no son todo los cabezas de cartel. Los asistentes podrán ver sobre el escenario del Recinto Cantarranas de Ciudad Universitaria de la Complutense a grupos como Capital Cities, John Grant, Giuda, Reptile Youth o MØ.

Ryan Merchant y Sebu Simonian componen Capital Cities, dúo californiano que con su EP Safe and Sound han cosechado grandes éxitos. Actuaron en la pasada edición del Dcode festival, y este año se les espera si cabe con más ganas. Sacaron su álbum debut el pasado 4 de junio In A Tidal Wave Of Mistery, aparte del ya conocido Safe and Sound, también encontramos singles como Kangaroo Court o I Sold My Bed, But Not My Stereo.

Karen Marie Ørsted, artísticamente conocida como MØ es una joven danesa de 23 años que mediante la red ha conseguido hacerse un hueco en la industria y llamar la atención de discográficas de renombre como Sony, con la que ya tiene firmado un contrato. Esta será su primera actuación sobre un escenario español y sobre el defenderá temas como Glass, Pilgrim o Maiden.

Reptile Youth es una de esas bandas que en directo ofrece una actuación enérgica y que te mantiene saltando y bailando hasta el final, mezclando desde electrónica a funk, punk y rock este dúo de daneses se está haciendo un nombre en nuestro país. La banda formada en 2009 por Mads Damsgaard Kristiansen y Esben Valloe cosecha ya éxitos con su álbum Reptile Youth, el mismo nombre de la banda, en el que se encuentran temas como Speeddance, Black Swan Born White o Shooting Up Sunshine.

Detrás del nombre de Giuda se encuentra un quinteto de Roma formado por Lorenzo Moretti (guitarra / voz), Ntendarere "Tenda" Djodji Damas (voz), Daniele Tarea (batería), Michele Malagnini (guitarra) y Danilo Valeri (bajo). Su disco debut titulado Racey Roller mezcla sonidos del glam pop de los 70 con la fuerza del punk británico. Entre sus influencias se encuentran grupos como T-Rex, Face, Mud o Status Quo. Sin duda será un grupo que sorprenda en la tercera edición del Dcode Festival con temas como Number 10, Coming Back To You o Here Comes Saturday Night.