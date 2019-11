Bienvenidos al Hotel California

Las familias Reyes y Baliardo huyeron de una España en pleno conflicto civil, para dirigirse, como muchos otros paisanos, a Francia. Allí, estas familias gitanas se labraron una vida mejor, sin las penalidades de un país dictatorial y en plena posguerra, con la cual dar a sus hijos y descendientes un futuro mucho más esperanzador.

El padre de los Reyes y Manitas de Plata, perteneciente a la familia Baliardo, formaron un dúo musical admirado por grandes artistas como Miles Davis, Salvador Dalí, entre otros. Ambos contribuyeron a que la fama del flamenco se extendiera por territorio galo, además de hacerlo sin disminuir el prestigio del género. Los jóvenes que años después serían Gypsy Kings se empaparon, desde bien pequeños, del espíritu musical que caracterizaba a su familia. De hecho, fue al morir el padre de los Reyes cuando estos jóvenes decidieron formar un conjunto con el que continuar manteniendo vivo este legado.

En sus inicios, Los Reyes -pues así se hacían llamar- actuaron en las calles de Cannes de forma itinerante, compaginándolo con las animaciones de bodas y eventos familiares. Ya desde entonces, su estilo se caracterizaba por mezclar, de forma acertada y amena, su base flamenca con ritmos latinos y pop, llevando a cabo una música no sólo animada, sino de calidad.

Los muchachos tenían cierto nombre ya por aquel entonces; empezaron a despertar interés y admiración en gentes de otros países que llegaban a Francia. De hecho, fue gracias a uno de estos admiradores que su nombre pasó a ser Gypsy Kings. La anécdota dice que un hombre estadounidense les preguntó qué significaba “Los Reyes” en inglés, los jóvenes respondieron y se dieron cuenta de quiénes eran: los Gypsy Kings, o lo que es lo mismo, los reyes gitanos. De esta manera, la banda pasó a llamarse tal y como se la conoce hoy en día.

El conjunto, formado actualmente por ocho músicos, empezaron su trayectoria en 1978, aunque no fue hasta 1982 que debutaron con su primer disco Allegria. En este disco, aparecen temas como Pena, Penita y La Dona, este último dedicado a Brigitte Bardot; en la edición estadounidense del disco, editada en 1990, se incluyó una versión acústica del tema Djobi Djoba. Por aquel entonces eran 6 los músicos que formaban la banda, dos Baliardo y cuatro Reyes, uno de ellos es marido de una hija de los Reyes.

No obstante, los Gypsy Kings no alcanzarían el éxito definitivo hasta la publicación de su tercer disco en 1987. El álbum titulado Gypsy Kings les sirvió para coronar las listas de éxitos de media Europa y los EE.UU, llevando la rumba catalana, el flamenco y, en definitiva, su estilo característico más allá de Francia y España. Los temas Djobi Djoba y Bamboleo fueron los que más fama obtuvieron de este disco, aunque también destaca la versión del tema My Way de Frank Sinatra, que aparece en el disco bajo el título A mi manera.

Desde entonces, los Gypsy Kings han recorrido escenarios de todo el mundo. No sólo son conocidos por sus temas propios, también por las versiones de temas clásicos del Rock, el Jazz y otros estilos que han realizado a lo largo de su carrera. Entre ellos, destaca Hotel California de The Eagles, el cual forma parte de la BSO de El Gran Lebowski, y You've Got A Friend In Me, que se incluyó en la BSO de Toy Story 3.

Esto es una muestra de su fama y prestigio en EE.UU., dejando de lado todos los prejuicios que muchos puristas del flamenco han infundido sobre la calidad de su música. Desde que empezaron su carrera en 1978, Gypsy Kings han publicado 17 álbumes de estudio, todos ellos con sus respectivas ediciones específicas para cada país de publicación. Estos gitanos franceses de origen catalán son unos de los pocos afortunados que han podido llevar la rumba catalana más allá de sus fronteras, codeándose, incluso, con los cineastas hollywoodienses. Hay que dejar los prejuicios a un lado para así disfrutar de sus temas y versiones.