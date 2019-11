Terry Gilliam : desde los Monty Python hasta un cine más personal

Aunque Terry comenzó su andadura a través de pequeños cortos de animación, muy pronto se unió a otros componentes para formar los Monty Python , un grupo cómico que se caracterizó por un humor ‘absurdo’, irreverente y surrealista pero no por esto menos inteligente de lo que la gente piensa. Hay muchas personas que rechazan esta forma de realizar humor por considerarla sin sentido y con poco contenido pero la realidad es bien distinta. Los Monty Python son capaces de criticar la sociedad de la época de una forma a veces sutil y a veces exagerada pero la verdad es que casi nadie puede escapar de la crítica mordaz de este grupo de cómicos. Terry cuando se encuentra dentro de este grupo, se vuelve uno más, realizando un trabajo coral tanto en lo referente a guión como de actuación, son un grupo más o menos homogéneo en los que cada individuo pone su granito de arena para crear este engranaje de humor de altos vuelos. Obviamente en esta etapa es muy difícil ver las cualidades que posteriormente desarrollaría Terry porque se les conoce como un equipo de cómicos y no como cómicos individuales con rasgos característicos. Algunas de sus características:

Lo primero que hay que destacar es su forma de ver el humor inglés, el humor inglés es peculiar y tiene una forma diversa de reflejarse en pantalla, podemos tomar el ejemplo de Benny Hill para ver que los Monty Python logran un nuevo nivel de la comicidad inglesa. Para ello toman los elementos del humor clásico inglés y le dan una vuelta de tuerca con altas dosis de ironía e humor mordaz. Otra característica es su capacidad para mostrar al espectador cosas totalmente absurdas e irreales como si fueran las más obvias del mundo. De esta forma tienen carta blanca para jugar con todo sin ningún límite ya que el espectador lo verá reflejado con tal naturalidad que lo percibirá como algo cotidiano y prácticamente real.

Muy importante también el constante uso de disfraces y vestimentas variopintas para lograr encarnar a multitud de personajes y trasladar el humor a todas las épocas que ha vivido la humanidad. En La vida de Brian por ejemplo juegan con el disfraz sobre el disfraz, porque aparte de todo el vestuario en el guión de la película las mujeres se disfrazan de hombres para acudir a una lapidación, en lo que se ha convertido en una de las escenas más míticas de la película que parodia la religión y la vida de Jesús inventando un personaje ficticio llamado Brian.

Otra característica es el humor irreverente de este grupo cómico, no dudan por ejemplo en cantar canciones sobre el esperma, ridiculizar cualquier tipo de religión o parodiar una leyenda como la del rey Arturo, famosas son también sus parodias de momentos históricos importantes que desarrollaban en los sketches de Flying Circus,

Otro elemento muy importante de este grupo cómico son sus diálogos, escritos cuidadosamente y dando lugar y acompañando a las situaciones más estrambóticas. En la carrera de los Monty Python podemos destacar multitud de escenas con diálogos memorables que la mayoría de la gente recuerda y que ha convertido a los Monty Python en un referente a la hora de hacer humor. Un ejemplo es ¿Qué han hecho los romanos por nosotros?” De La vida de Brian que fue incluso usado por un grupo político español para hacer un anuncio en forma de parodia.

Por último tenemos que incidir en la importancia que le dan también a los musicales de forma cómica que casi siempre introducen en sus películas o programas, canciones como Todo esperma es sagrado de El sentido de la vida o Always Look on the Bright Side of Life Sing-Along de La vida de Brian.

Otras veces simplemente crean una canción divertida sin necesidad de usar los elementos de los musicales, por ejemplo The Penis song de la película El Sentido de la vida

Cine particular

Después de analizar los Monty Python es el momento de analizar la carrera de Terry Gilliam en solitario. Terry ha dado un giro a su forma de hacer cine respecto a su etapa con el grupo cómico británico, además ha logrado trasladar su personalidad y su forma de ser a algunos de sus personajes de sus películas, de esta forma no solamente deja su firma a la hora de dirigirlas o escribir el guión si no que vemos parte de Terry reflejado en el mundo creado por él. Destacaremos las siguientes características:

En sus películas trata de unir los temas de la realidad , la fantasía ,la locura y la cordura, por estas características se acabó obsesionando con el personaje del Quijote del que intentó hacer una película como se puede ver plasmado a la perfección en el documental Lost in la Mancha, de esta experiencia podemos destacar también la persistencia de Terry que tras intentar rodar dicha película desde 1991 , ha vuelto a conseguir los derechos y está previsto que la estrene en 2014 con otros actores.

Otra característica es su delicadeza para crear mundos imaginarios en los que se vea su firma, ya que estas creaciones son una metáfora de como Terry deja entrada libre para que el espectador vea todo lo que le ronda por la cabeza. Un ejemplo muy claro es El Imaginario del Doctor Parnasus donde Terry logra hacer viajar al espectador a diversos lugares en un mismo metraje gracias a una atracción de feria totalmente sorprendente. Por todo esto el espectador para disfrutar de la mayoría de las películas de Terry debe dejar los prejuicios atrás y simplemente disfrutar de lo que este director consigue transmitir a través de su cine.

No se puede no mencionar su pasión por lo complicado y su intención de huir de lo banal o lo simple, por estos motivos algunas personas no entienden el cine de Terry y lo rechazan, un ejemplo muy claro es Miedo y Asco en las Vegas, una película que traspasa todos los límites en cuanto a su forma de narrarla y sobre todo a la cantidad de recursos visuales que el espectador capta y que no está habituado a ver en el cine más convencional.

Otra característica importante es su pasión por los efectos especiales, él los ve como un medio para construir objetos pero de ninguna manera para que el espectador visualice ideas extrañas, es un medio para que las cosas más extraordinarias y fantásticas parezcan muy normales, algo así como lo que hacían los Monty Python con sus diálogos pero trasladado a la parte visual de la película. Un ejemplo de estos efectos especiales podemos verlos en Brazil, además esta película junto a Blade Runner es considerada como los inicios del cine posmoderno y todo lo que ello conlleva, esto nos indica la importancia que fue tomando el cine de Terry Gilliam casi desde sus inicios de trabajo en solitario.

Muy importantes también son sus reflexiones sobre el hombre moderno que se ven representadas en casi todas sus películas, en El rey pescador por ejemplo comenta como el hombre vive siempre con la cabeza hacia abajo y no se atreve a mirar al cielo de esta forma se aferran demasiado a la realidad olvidando una parte muy importante que es la imaginación. En 12 monos también reflexiona sobre todos estos aspectos humanos

Las diferencias más notables son que usa de una manera menos frecuente el típico humor inglés de los Monty Python, el humor no es siempre su faceta principal, ya que intenta dar más importancia a los mundos imaginarios y fantásticos y a las reflexiones que deja en sus películas. Los breves musicales por otra parte prácticamente desaparecen dentro de sus trabajos en solitario. Es importante destacar que en sus películas propias es prácticamente un autor total, participando en el guión, dirección, producción, realización de storyboard y controlando todos los niveles de la película lo más cerca posible. Esto último se puede ver perfectamente explicado y reflejado en el documental Lost in la Mancha, que es una disección de todo lo que ofrece Terry Gilliam cuando trabaja en sus películas 'en solitario'.

Terry Gilliam es uno de los autores más peculiares que hay en el cine de la actualidad y en casi todas sus películas hay rasgos comunes que hacen reconocer que una película esta realizada por este todoterreno del celuloide. Habrá que esperar a ver esta nueva película para observar si sigue marcando sus pautas para crear su cine o si por el contrario cambia con lo que por ahora le ha funcionado casi siempre. A continuación se puede ver el trailer de The Zero Theorem