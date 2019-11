El nuevo proyecto de Mark Lanegan

El 26 de junio de este mismo año, Mark Lanegan, revelaba en su página web que su nuevo disco estaría preparado para salir a mediados de septiembre. Además, por si el título del disco no nos decía suficiente sobre la temática añadía “cuando era un niño a finales de los sesenta y principios de los setenta, mis padres y sus amigos ponían las grabaciones de Andy Williams, Dean Martin, Frank Sinatra y Perry Como, música con arreglos y hombres cantando canciones que sonaban tristes, lo fueran o no. […] Hace mucho tiempo que quiero hacer algo que me deje el mismo sentimiento que esas viejas grabaciones me dejaban, usando algunos de esos temas que me encantaban cuando era un niño y de los que he seguido enamorado con el paso del tiempo. Este disco es eso. Imitations.”

Incógnita solucionada, Imitations será un disco de versiones. Aunque la verdad es que Mark podría haberse ahorrado la explicación si llega a darnos directamente la lista de doce temas que compondrán el disco entre los que se encuentran canciones del anteriormente nombrado John Cale, la genial Chelsea Wolfe o el mismísimo Frank Sinatra.

Un año de trabajo duro

A pesar de ser un disco de versiones no podemos dejar de esperar que Imitations siga el mismo camino que su precursor, Blues Funeral (2012, 4AD), en lugar de parecerse a alguna de sus anteriores obras, las cuales nos dejaban la sensación de no haber disfrutado de la aterciopelada voz del cantante de Washington como nos hubiera gustado. Tampoco podemos evitar la evocación de su tema para Moby, The Lonely Night (Innocents, 2013, Little idiot).

Afortunadamente, su gira pasará por la península donde actuará el 24 de noviembre en Avilés, el 25 en Barcelona y el 26 en Madrid acompañado del gran Duke Garwood, con el cual ya ha colaborado en ocasiones anteriores como en Black Pudding, sacado en Mayo de mismo año demostrando que el matrimonio Lanegan-Garwood funciona.

Tracklist de Imitations:

01. Flatlands (Chelsea Wolfe)

02. She’s Gone (Hall & Oates)

03. Deepest Shade

04. You Only Live Twice (Nancy Sinatra)

05. Pretty Colors (Frank Sinatra)

06. Brompton Oratory (Nick Cave)

07. Solitaire

08. Mack The Knife (Bobby Darin)

09. I’m Not The Loving Kind (John Cale)

10. Lonely Street (Patsy Cline)

11. Elégie Funèbre (Gérard Manset)

12. Autumn Leaves