Haim anuncia su disco debut para finales de septiembre

Alana, Danielle y Este son las componentes de Haim, estas tres hermanas de Los Angeles, California están dando mucho que hablar este 2013. Estos meses han sido muy agitados para el grupo, no han parado entre la presentación por Estados Unidos y Europa de nuevos singles como Don't Save Me o Falling, que estarán todos en el álbum Days Are Gone. Tocaron en varios festivales (Stopovers) de la banda británica Mumford and Sons con grupos de la talla de Vampire Weekend o The Vaccines. En 2012 actuaron en el Festival Itunes junto a la cantante Ellie Goulding, festival en el cual estarán también este año. Han participado en numerosos festivales como Glastonbury, SXSW o BBC Radio 1’s Big Weekend, entre otros. Han querido colaborar con ellas grandes grupos de esta década como Arctic Monkeys, los cuales ofrecieron a las hermanas participar en su tema Do I Wanna Know?, y ahora preparan gira con los franceses Phoenix para el mes de noviembre con fechas previstas en Francia y Alemania.

Haim está en un punto álgido de su carrera musical en el cual están cosechando un gran éxito, la BBC ha reconocido su trabajo premiandolas con el primer puesto en su lista BBC Sound de 2013. La crítica está de su parte y ya ha alabado su mezcla de talento y sonido de los 70 que tanto recuerdan a Fleetwood Mac, banda de la que hicieron el cover de la canción Hold Me. Estas jovencísimas hermanas nacidas entre 1986 y 1991, siempre han tenido una gran afición por la música, ya desde pequeñas escuchaban a grandes bandas del rock, todas ellas con líderes femeninas, como The Pretenders o Blondie.

Days Are Gone es el álbum debut de la banda, saldrá a la venta el próximo 30 de septiembre. Grabado en la ciudad natal de las hermanas Haim, Los Angeles, California. El disco ha sido producido por Ariel Rechtshaid(Usher, Vampire Weekend) y James Ford (Florence and the Machine, Arctic Monkeys). Ya se conoce el tracklist de Days Are Gone, está compuesto por 11 canciones de las cuales, mediante redes sociales y Youtube la banda ha ido sacando adelantos como Falling, Forever o The Wire.

El tracklist de Days Are Gone esta compuesto por las siguientes canciones:

01. Falling

02. Forever

03. The Wire

04. If I Could Change Your Mind

05. Honey & I

06. Don’t Save Me

07. Days Are Gone

08. My Song 5

09. Go Slow

10. Let Me Go

11. Running If You Call My Name

The Wire, último adelanto de la banda californiana Haim: