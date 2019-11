La GAMESCOM 2013, en profundidad

El evento cuenta con un espacio dedicado a la prensa y público donde se muestran los nuevos juegos y consolas, que también pueden ser probadas. Pero no es sólo eso, sino que existe una sección exclusiva para los profesionales del sector: la Game Developers Conference Europe, en la que se realizan numerosas conferencias sobre el desarrollo de los videojuegos.

Las conferencias más importantes en el evento público fueron las de Sony, Microsoft y Electronic Arts.

En su conferencia, Sony comenzó mostrando la interfaz de su nueva consola y sus nuevas funciones, como es la del inline que habrá a disposición con tan solo pulsar un botón del mando. En cuanto a PS3, se presenta la nueva edición de la saga de conducción más famosa de la franquicia: Gran Turismo 6. Tras esto se muestra una nueva aplicación para la comunidad: LittleBigPlanet Hub, donde los jugadores intercambiarán cualquier evento relacionado con el juego de plataformas. En lo referente a PS Vita solo se mostraron nuevos estrenos para la portátil: Arkham Origins Blackgate, LEGO Marvel Super Heroes, Football Manager Classic 2014, Borderlands 2, Murasaka Baby y Big Fest.

Y lo más esperado, a PS4 llegarán títulos de mano de famosas desarrolladoras como Santa Mónica Studios, Media Molecule o Naughty Dog. Los juegos presentados fueron: Rime, un juego con unos gráficos muy coloridos y animados que nos presenta una aventura al más puro estilo The Shadow of the Colossus. Shadow of the Beast volverá a las consolas casi una década después en un remake para la nueva consola de la compañía nipona. En cuanto a los triples A destacan el tráiler de Infamous Second Son y el modo multijugador de The Killzone Shadow Fall mostrado en un nuevo vídeo.

Sony aprovechó el tirón de la nueva entrega de la saga Assassin´s Creed para enseñar su funcionamiento en la consola y las posibilidades de control remoto a través de PS Vita. También destacó por parte de Ubisoft uno de los títulos más esperados por el público: Look Dogs, con un gameplay sobre sus misiones. En cuanto al hardware y las nuevas posibilidades que nos ofrecerá PS4, fue mostrado The Playroom, que usará PS Eye y el control a través de la realidad aumentada. Esta opción nos permitirá jugar en un ámbito más familiar y “casual”.

Microsoft, en una escueta conferencia, quiso destacar el apoyo que mostrarán ante los desarrolladores “indies” y usó como ejemplo Cobalt, un título financiado por Mojang, creadores del famoso Minecraft. Lionhead Studios nos traen el nuevo spin-off de la saga Fable, Fable Legends que se tratará de un juego cooperativo- y permitirá el uso de “SmartGlass”, mediante el cual se podrá interactuar con la consola Xbox One a través de dispositivos inteligentes como smartphones o tablets que puedan obtener la aplicación de la consola; esto permitirá editar vídeos de los juegos favoritos para su posterior subida a internet y emitirlos en directo a través de Twitch. Crytek vuelve a hablar de Ryse Son of Rome, que destacó notablemente en el E3. Se mostraron las características del juego cooperativo . Debido a la alianza Call of Duty-Microsoft, ambas compañías han llegado a un acuerdo para que existan servidores dedicados en la nueva consola para Call of Duty Ghosts.

Electronic Arts se concentra en presentar sus principales grandes títulos para esta nueva generación. La conferencia comenzó con el esperado Los Sims 4, que mostró un tráiler mezclando Sims y personas reales. Sobre su fecha de salida sólo se sabe que será durante el próximo año y contará con muchísimas novedades en cuanto a la jugabilidad respecto a la anterior entrega. Command & Conquer será un nuevo juego de estrategia al más puro estilo Starcraft que se pudo descubrir en un gameplay, llegará también en 2014. Otra de las sagas más esperadas de la franquicia, Dragon Age Inquisition, que tras una decepcionante segunda entrega deberá cumplir las expectativas del público para hacer resurgir esta serie. Destacan la inmensidad del mundo y la libertad del jugador, aparte del magnífico motor gráfico que poseerá esta entrega. Peter Moore, vicepresidente de EA enseñó la nueva entrega del mundialmente conocido Plants - Zombies en la que se podrá formar parte del bando zombie. El título recibirá el nombre Plants - Zombies Garden Warfare. Se anunció también Need for Speed Rivals con un vídeo sobre la personalización de nuestros vehículos que llegará este mismo año para todas las plataformas.

Pero sin duda, las dos mayores apuestas de la compañía son Titanfall y Battlefield 4. El primero mostró gameplays del multijugador donde se enseñó un nuevo modo de juego que incluiría el apoyo aéreo entre otras múltiples características. La cuarta entrega de la saga Battlefield nos trae su beta, que llegará a PS3 y XBOX 360 en los primeros días de octubre. También desveló Battlefield 4 Premium que tendrá prácticamente las mismas características que su anterior edición ( todas las expansiones del juego con anticipación y otras tantas posibilidades que aún no se conocen). Ambas producciones están enfocadas a luchar contra Call of Duty de manera directa.

A continuación, todas las conferencias:

-Sony:

-Microsoft:

-EA:

