'Midnight memories' es el tercer disco de One Direction

One Direction continúa triunfando a nivel mundial. Con el comunicado oficial del lanzamiento de su último trabajo, Midnight memories, el conjunto juvenil se convirtió en trending topic en Twitter.

Su compañía discográfica, Sony Music, ha confirmado que el 25 de noviembre ya estará en las tiendas y que puede reservarse desde el pasado lunes 9.

Midnight memories es el tercer disco de estas cinco estrellas del pop. En el CD incluirán el tema Best song ever con el que los británicos ganaron el premio Song Of The Summer (Canción del Verano) en la pasada edición de los premios MTV Video Music Awards. Este tema, además de ser uno de los éxitos del verano, batió records al superar las 12 millones de visitas en 24 horas en VEVO.

Pero este no ha sido el único galardón que han conseguido en 2013. One Direction recibió el premio BRIT (British Record Industry Trust) y lograron 6 premios Teen Choice el pasado agosto.

Además, los cantantes del grupo entrarán en el libro Guinness de los records por alcanzar los casi 15 millones de seguidores en Twitter. Junto a ellos aparecerán otros artistas como Rihanna, Justin Bieber y Taylos Swift que completarán la edición 2014.

Desde que saltaron a la fama en 2010, One Direction ha vendido más de 32 millones de discos y ha logrado 61 números uno. Con su primera gira mundial Take Me Home Tour realizaron más de 100 conciertos en 21 países.

Con Midnight Memories iniciarán la gira Where We Are Stadium Tour que comenzará el 25 de abril 2014 en Colombia y con la que recorrerán grandes estadios del mundo. En la primera etapa, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson actuarán dos noches en el estadio de Wembley y darán 8 conciertos en Irlanda e Inglaterra, aunque para esas fechas las entradas ya están agotadas.

Sin embargo, hay rumores de que este podría ser el último disco en el que colabore Zayn Malik. El cantante ha confesado que formar parte de One Direction no le deja tiempo para formarse y que a él le gustaría ir a la Universidad y estudiar filología inglesa.

Además de la música, One Direction ha debutado en la gran pantalla con One Direction: This Is US. Una película-documental que ya ha arrasado en las taquillas de Reino Unido y que ha recaudado más de 18 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos.