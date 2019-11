Clásicos VAVEL: 'West Side Story' (1961)

Considerado el musical más premiado de la historia, West Side Story es un referente del género que perdura aún hoy como uno de los clásicos imprescindibles del séptimo arte.

Origen y producción

Dirigido por Robert Wise y Jerome Robbins, está basado en la obra musical del mismo nombre, inspirada a su vez en la obra de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare.

La música fue compuesta por Leonard Bernstein, uno de los responsables del musical, que se estrenó en 1957 en Estados Unidos y que se convirtió en un éxito sin precedentes. La temática, los bailes que formaban parte de la acción dramática y la música muy variada de Bernstein (ritmos latinos, jazz, canciones de amor de gran belleza melódica...) definían el espectáculo como uno de los más innovadores del momento.

Sinopsis

Natalie Wood y Richard Beymer son María y Tony, los protagonistas de una difícil historia de amor, que estarán enfrentados por sus familias y amigos por pertenecer a distintas bandas de jóvenes en el Nueva York de la época. Ella pertenece a la banda de los Sharks, inmigrantes puertorriqueños y él a la de los Jets, estadounidenses de origen irlandés. A ambos personajes los acompañan multitud de secundarios entre los que destacan el hermano de María, Bernardo, interpretado por George Chakiris, y Anita, amiga de ella, interpretada por Rita Moreno, ganadores los dos de sendos Oscars a Mejores Interpretaciones de Reparto.

Música y drama entrelazados

Las más de dos horas y media de la película están plagadas de una docena de números musicales que encandilan al espectador, siendo en su momento una película transgresora donde la música y el baile formaba parte de la acción dramática, algo raramente visto en la gran pantalla. Números como los de Tonight (con la escena del balcón como una de las mejores y más románticas interpretaciones del cine), María, I feel pretty, A boy like that o la magnífica Somewhere no dejan indiferente a nadie pero será el tema América el más reconocido e influyente de toda la cinta. En esta escena es donde la banda de puertorriqueños recuerdan el momento de su emigración al país contraponiendo las dos realidades a las que deben enfrentarse: la mezcla de ilusión y decepción por la nueva libertad acompañada de marginación.

Palmarés

La cinta consiguió llevarse a casa tres Globos de Oro (incluyendo Mejor Película Musical) y diez premios Oscar:mejor sonido, música, fotografía, montaje, vestuario, dirección artística, mejor director, mejor actor y actriz de reparto y el más importante de todos, el de mejor película del año. Además el Círculo de críticos de Nueva York la consideró la Mejor Película del año.



Curiosidades del filme

Toda gran obra del cine tiene detrás una serie de entresijos que le dan un mayor esplendor a la cinta en sí. Es curioso por ejemplo saber que los protagonistas (tanto Natalie como Richard) no sabían ni bailar ni cantar, por lo que se doblaron sus voces. Además, originalmente el rol de protagonista masculino fue ofrecido a Elvis Presley, el cual rechazó y una vez haber obtenido tan buena crítica la película se arrepentiría de no haberlo aceptado. Por su parte Natalie Wood fue al casting a acompañar a su marido Warren Beatty que pretendía tomar el papel de Tony, pero a los productores les gustó tanto que la ficharon a ella y no a él. El Oscar a Mejor actriz de ese año no recayó en Natalie sino que fue para Audrey Hepburn por su papel en Desayuno con diamantes.

En relación a la trama, la historia original tenía como bandas enfrentadas a las de una chica judía y un joven protestante, sin embargo, la inmigración que había por aquellos tiempos en los Estados Unidos propició que la rivalidad se forjase entre americanos y puertorriqueños.

Trailer:



En conclusión, West Side Story es un imprescindible de todo aquel amante del musical en particular, pero también del cine en general. Supuso un antes y un después en el uso de la música y la danza dentro de la acción y su puesta en valor en la gran pantalla.