Alejandro Sanz presenta ‘This game is over’

El pasado lunes debutó en las radios a nivel mundial el nuevo sencillo de Alejandro Sanz, This game is over. Desde hoy ya está disponible en iTunes este sorprendente tema que, además de combinar estilos de música completamente diferentes, se interpretará en inglés y en español.

Para ello, Alejandro Sanz ha elegido muy bien a los dos artistas que han participado en la grabación de esta canción inédita. Uno de los seleccionados es Eric Marlon, más conocido como Jamie Foxx. El actor estadounidense ganó el Óscar al Mejor Actor en 2004 por su papel de Ray Charles y ha sido el protagonista de la película Django Desencadenado. Jamie Foxx no se ha centrado sólo en el cine, también lo ha intentado en la industria musical. Unpredictable (2005), Intuition (2008) o Best Night Of My Life (2010) son algunos de sus discos publicados.

Repitiendo experiencia con Alejandro Sanz, Emeli Sandé ha colaborado en este proyecto. El pasado mes de julio pudimos disfrutar de la nueva versión de Next to me que la cantante británica interpretó junto a Sanz para promocionar su álbum Our versión of events en España.

El éxito de este dueto fue innegable y, por eso, el cantautor español espera triunfar con este portentoso trío musical. La expectación es tan grande que en países como México o Argentina el lanzamiento de este sencillo se ha convertido en trending topic con el hashtag #ThisGameIsOver. A continuación podéis ver el lyric video que se rodó en tres ciudades distintas: Miami, Londres y Madrid.

Esta es la portada del tema inédito This game is over | Foto:plus.google.com

‘La Música No Se Toca (En vivo)’

Este es el título del último recopilatorio de Alejandro Sanz. Este Digipack estará compuesto de un CD + DVD que incluirá el concierto celebrado el pasado 19 de junio en el Estadio Olímpico de La Cartuja de Sevilla.

La Música No Se Toca (En vivo) saldrá a la venta próximamente y en él aparecerán grandes éxitos y clásicos que han marcado la carrera de Alejandro Sanz. Algunos de ellos serán Corazón partío, No es lo mismo, Mi Soledad o Amiga mía. No obstante, el único tema inédito será This game is over interpretado junto a Emeli Sandé y Jamie Foxx.

Además, podremos disfrutar de otros grandes duetos y colaboraciones del madrileño junto con Malú, Pablo Alborán, Manolo García, Jamie Cullum o David Bisbal.

Hasta entonces, Alejandro Sanz continúa con sus conciertos y viajará a México en octubre para reanudar su gira La música no se toca. El cantante recorrerá las ciudades de México DF, León, Villahermosa y Monterrey, entre otras.