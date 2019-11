Coldplay, Christina Aguilera y Sia pondrán la nota musical a 'En llamas'

La exitosa saga literaria de Suzanne Collins ha cosechado muchísimos éxitos que traspasan el papel y la gran pantalla. Para la banda sonora de su primera parte, Los Juegos del Hambre, la productora recurrió a estilos musicales que iban desde el country hasta el pop más melódico, todo un acierto que le llevó a conseguir incluso el Grammy a Mejor Canción Original por el tema Safe and Sound, que interpretaba la cantante Taylor Swift junto a The Civil Wars.

Para la secuela, el proyecto musical no podía ser menos y se ha recurrido a artistas de variados estilos y cuyos temas ya están siendo promocionados desde hace semanas. Es el caso del primer sencillo extraído del álbum, una preciosa composición titulada Atlas, escrita e interpretada por Coldplay. Según la revista Marvin, el director de la película, Francis Lawrence, habría declarado lo siguiente: “Tengo un gran respeto y admiración por Coldplay y estamos encantados con lo bien que ha conectado con los temas e ideas de la película. Su inquebrantable pasión y entusiasmo por el proyecto ha estrechado la colaboración y no podemos esperar más para compartir su música con el público”.

Hoy conocemos que, además de Coldplay, encontraremos en el disco temas musicales en la voz de Christina Aguilera, Sia, Patti Smith, Imagine Dragons o Anthony and the Jhonsons. Este es el tracklist completo:

1. "Atlas" -- Coldplay

2. "Silhouettes" -- Of Monsters and Men

3. "Elastic Heart" -- Sia (ft. The Weeknd & Diplo)

4. "Lean" -- The National

5. "We Remain" -- Christina Aguilera

6. "Devil May Cry" -- The Weeknd

7. "Who We Are" -- Imagine Dragons

8. "Everybody Wants To Rule The World" -- Lorde

9. "Gale Song" -- The Lumineers

10. "Mirror" -- Ellie Goulding

11. "Capital Letter" -- Patti Smith

12. "Shooting Arrows At The Sky" -- Santigold

13. "Place For Us" -- Mikky Ekko

14. "Lights" -- Phantogram

15. "Angel On Fire" -- Antony and the Johnsons