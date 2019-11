‘The Inevitable Defeat of Mister and Pete’, una historia de superación

The Inevitable Defeat of Mister and Pete es el nuevo trabajo del estadounidense George Tillman Jr. El director de películas como Soul Food (1997), Hombres de honor (2000) y Faster (2010) se atreve ahora con una cinta dramática donde el componente racial es fundamental para el desarrollo y el entendimiento de la trama.

El pasado 17 de enero tuvo lugar la Premiere de The Inevitable Defeat of Mister and Pete en el Festival de Cine de Sundance 2013. A este certamen acudieron para apoyar el filme Jennifer Hudson y Alicia Keys, esta última como productora ejecutiva y compositora.

Ésta es la primera vez que la cantante de Girl on Fire crea una melodía para una película. “Es grandioso, me encanta formar parte de la presentación al mundo de una historia que uno no escucha a menudo”, explicó Alicia Keys. Respecto a la cinta, la neoyorkina quiso destacar que lo más importante para ella fue que lo que se proyectó y se vio fue 'muy auténtico'.

Pero Alicia Keys no ha trabajado sola en la composición de los temas. El músico Mark Ishamla, conocido por realizar la banda sonora de la serie de televisión Once Upon a Time (Érase una vez), colaboró con ella y ambos recibieron las recomendaciones y los consejos del director. “Ha sido genial trabajar con George Tillman Jr., es muy interesante ver cómo relaciona la música con cada escena, tiene un estilo muy fresco”, comentó la artista.

Póster oficial de The Inevitable Defeat of Mister and Pete. (Foto:ia.media-imdb.com).

Michael Starrbury es el guionista de esta cinta. The Inevitable Defeat of Mister and Pete cuenta la trágica historia de dos niños de color, Mister (Skylan Brooks) y Pete (Ethan Dizon). Ambos tendrán que aprender a sobrevivir solos durante todo el verano en la ciudad de Nueva York (Brooks) tras el arresto y encarcelamiento de sus madres. Juntos deberán afrontar infinidad de obstáculos como buscar comida o escapar de los servicios sociales.

George Tillman Jr. cuenta con varios cantantes para completar el reparto. Finalmente, darán vida a los personajes actores como Skylan Brooks (Mister), Ethan Dizon (Pete), Anthony Mackie (Kris), Adewale Akinnuoye-Agbaje (Pike), Jennifer Hudson (Gloria), Jordin Sparks (Alice), Jeffrey Wright (Henry), Julito McCullum (Dip Stick) y Adam Trese (el novio de Alice).

Aunque The Inevitable Defeat of Mister and Pete llegará a los cines estadounidenses en menos de 10 días (11 de octubre), en España todavía no se conoce el título con el que se presentará y mucho menos la fecha oficial para su estreno. No obstante, podéis disfrutar del tráiler en versión original que os dejamos a continuación.