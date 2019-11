Embrace, un sueño inacabado

En 1990, los hermanos McNamara comenzaban la labor de conquistar un sueño. Para ello, Danny en la guitarra y Richard como vocalista, comenzaron a tocar y componer junto a un bajista en la localidad inglesa de Bailiff Bridge. Pronto se uniría a la aventura Mike Heaton, para hacerse cargo de la batería. Sin tocar bajo un apodo concreto, finalmente se presentarían en los conciertos como Embrace, nombre tomado de la banda americana de punk, que estuvo activa entre 1985 y 1986, con la que Richard estaba familiarizado. Ian Mackaye, líder de la banda de Washington, les dio el visto bueno para que usasen el nombre de su grupo.

El grupo grabó varios EP y encontró un manager que provocó los primeros contactos con compañías discográficas. Embrace comenzaba a dar sus primeros pasos para ser conocidos y conseguir su primer contrato. Sin embargo, tras su actuación en el Heineken Festival de Leeds en el verano de 1993, la banda recibió críticas que perturbaron el ánimo de Danny. En concreto, se les acusaba de un hacer un "sonido destilado de The Chameleons, James y U2". Decidieron entonces a poner pausa a sus actuaciones y dedicar un largo periodo a componer y grabar nuevos temas. En 1995, Steve Firth pasaría a ocupar el puesto de bajista. Mickey Dale sería el último en incorporarse a la formación, ya en 1998 después de la salida a la venta del primer álbum.

El gran debut

En 1997 Embrace lanzaba All You Good Good People, su primer sencillo, a través del sello Fierce Panda Records. Tras él, cuatro EP de las canciones que actuarían como sencillo de álbum debut, The Good Will Go Out, publicado el 8 de junio de 1998 bajo el sello Hut Records. Este primer disco fue un gran éxito de ventas y obtuvo aclamación general por parte de la crítica, conteniendo canciones de gran calado emocional. El álbum vendió más de 500.000 copias en las islas británicas, llegando al número uno de las listas de aquel país. Aparecían como potenciales sucesores del britpop forjado por Oasis, The Verve o Blur, y que luego proseguirían bandas como Coldplay o Keane. Sin embargo, se evidenciaba una falta de carisma del dúo de hermanos McNamara, que sí tenían los hermanos Gallagher, Richard Ashcroft o David Albarn.

Salida de Hut Records

A pesar del gran éxito que vaticinaba The Good Will Go Out para sus próximos discos, el cuarteto vio mermadas sus ventas en sus dos siguientes lanzamientos, a pesar de que ambos recibieron críticas postivas. Drown From Memory fue publicado en marzo del 2000 y If You've Never Been en septiembre del siguiente año. Los dos álbumes llegaron a los puesto 8 y 9 de las listas británicas, respectivamente. Aunque Embrace es una banda ante todo de baladas, como Gravity o You’re Not Alone, también sabían hacer canciones que muestran su otra cara. Ejemplo de ello es Hooligan, que fue uno de sus temas más destacados de Drown From Memory. La caída de ventas provocó que Hut Records rescindiese el contrato con la banda en 2002.

El esperado regreso

En 2004, los hermanos McNamara y los suyos volvían con más fuerza que nunca. Habiendo fichado por el sello Independent Records de Andy McDonald, el 30 de agosto publicaban Gravity, el esperado sencillo de regreso que llegaba tres años después del lanzamiento de su anterior álbum. La canción había sido compuesto por Chris Martin, el líder de Coldplay, que la cedió a la formación de Danny. La relación entre Chris y Danny había comenzado en 2000 cuando Coldplay actuó como teloneros en una actuación en Blackpool de Embrace.

El 13 de septiembre publicaron el nuevo álbum, titulado Out of Nothing, que les devolvió el éxito comercial, al llegar a lo más alto de la lista de ventas y conseguir doble disco de platino. Durante dos años habían seguido un proceso de grabación que les condujo a crear 500 “canciones y medias canciones”. De entre ella, seleccionaron quince y, finalmente, las diez definitivas. Youth fue el encargado de la producción del disco, teniendo serios encontronazos con Danny, aunque finalmente hizo imponer sus ideas. Esto se tradujo en la ampliación de las fronteras en cuanto al sonido de la banda. Ashes es un claro ejemplo de ello.

En marzo de 2006 llegaría el quinto y último álbum publicado por Embrace, bajo el título de This New Day. Como adelanto, aparecía una semana antes Nature’s Law, canción de mayor éxito del grupo. El proceso creativo seguido para la elaboración de este nuevo disco fue diferente, y con resultados muy fructíferos. En él, todos los miembros de la banda colaboraban en la composición, una vez ya escritas las canciones por los hermanos McNamara.

Pausa y espera



En 2007, ocurría lo que Danny venía negando en sucesivos comunicados. Aunque no se anunció separación, la banda ponía punto y aparte a cualquier trabajo de grabación de nuevo material. No sería hasta 2010 cuando la banda comenzó de nuevo a trabajar en nuevas canciones. Sin embargo, Embrace se hizo esperar hasta agosto de 2012 para anunciar que pronto habría noticias sobre su nuevo álbum, el que será el sexto de su carrera discográfica. A pesar de ello, la banda ha seguido componiendo un año más sin desvelar ningún nuevo detalle. Finalmente, en septiembre de este año, la banda ha creado un misterioso tráiler y una página web en la que se espera que se desvele pronto algún dato. La espera puede llegar, más de siete años después, a su fin. Su sueño aún no ha terminado.