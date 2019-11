Lo que nos queda por ver: estrenos de la semana del 11 de octubre

Tras el discreto éxito en nuestras taquillas de Gravity, acompañado de la presencia de las españolas Zipi y Zape y el club de las canicas y Las brujas de Zugarramurd i , segunda y tercera respectivamente en taquilla, llegan a nuestras salas novedosos estrenos. Hablamos, entre otras, de El mayordomo, protagonizada por Forest Whitaker, en la que Lee Daniels adapta a la gran pantalla la historia real de un mayordomo que sirvió durante décadas en la Casa Blanca. Sofia Coppola también nos trae una historia real con The bling ring, en esta ocasión la de unos jóvenes ladrones que llegaron a saquear las casas de numerosas celebridades. Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal nos aportarán su granito de arena cargado de suspense y drama con Prisioneros.

Completando la taquilla encontramos la última producción nacional,Caníbal, el debut de la legendaria banda norteamericana en la gran pantalla con Metallica: Through the never, El médico alemán, de la argentina Lucía Puenzo y la nominada a mejor película de habla no inglesa en los Oscar 2012, Pie de página.

El mayordomo

Director: Lee Daniels

Reparto: Forest Whitaker, Oprah Winfrey, John Cusack, Jane Fonda, Cuba Gooding Jr, Terrence Howard, Lenny Kravitz, James Marsden, Alan Rickman, Liev Schreiber, Robin Williams

Género: Drama, Biografía

Sipnosis: Una mirada a la vida de Cecil Gaines (Forest Whitaker), mayordomo jefe de la Casa Blanca durante el mandato de ocho presidentes (1952-1986), lo que le permitió ser testigo directo de la historia política y racial de los Estados Unidos.

The bling ring

Director: Sofia Coppola

Reparto: Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson, Claire Julien, Taissa Farmiga, Georgia Rock, Leslie Mann, Carlos Miranda

Género: Crimen, Drama

Sipnosis: Basada en hechos reales. En los Los Ángeles, un grupo de adolescentes obsesionados por las celebridades rastrean en internet la agenda de estos para robar sus residencias. Sustraen por más de 3 millones de dólares en objetos de lujo.





Prisioneros

Director: Denis Villeneuve

Reparto: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello, Terrence Howard, Paul Dano, Viola Davis, Melissa Leo

Género: Drama, Thriller

Sipnosis: Keller Dover ve como su vida da un vuelco cuando su hija de 6 años y una amiga son secuestradas. Desesperado, recurre a la policía, pero pronto empezará a perder las esperanzas cuando al agente asignado al caso no le queda más remedio que dejar en libertad al sospechoso principal por falta de pruebas. Comenzará entonces una búsqueda a contrarreloj para descubrir la verdad y salvar a las dos pequeñas, tomándose la justicia por su mano.

Metallica 3D: Through the never

Director: Nimrod Antal

Reparto: Dane DeHaan, James Hetfield, Lars Ulrich, Mackenzie Gray, Kirk Hammett, Robert Trujillo

Género: Musical

Sipnosis: La película se desarrolla a través de dos líneas argumentales paralelas y simultáneas; una parte guionizada, en la que Trip (Dane Dehann) es un roadie miembro del equipo de Metallica, el cual lleva a cabo una misión urgente encargada por el grupo, y otra basada en el concierto de la banda.

El médico alemán (Wakolda)

Director: Lucía Puenzo

Reparto: Natalia Oreiro, Àlex Brendemühl, Diego Peretti, Elena Roger, Guillermo Pfening, Florencia Bado, Alan Daicz, Ana Pauls, Abril Braunstein,

Género: Drama, Thriller

Sipnosis: En el verano de 1960, un médico alemán (Alex Brendemühl) conoce a una familia argentina en la región más desolada de la Patagonia, y se suma a ellos, en caravana, por la ruta del desierto. El viajero no es otro que Josef Mengele, uno de los criminales más grandes de la historia. Esta familia revive en él todas las obsesiones relacionadas con la pureza y la perfección. En especial Lilith, una adolescente con un cuerpo demasiado pequeño para su edad.

Pie de página

Director: Joseph Cedar

Reparto: Schlomo Bar-Aba, Lior Ashkenazi, Micah Lewesohn, Daniel Markovich, Alma Zak, Alisa Rosen

Género: Comedia, Drama

Sipnosis: Comedia irónica y fabulesca sobre la competitividad, la lealtad, el amor y las difíciles relaciones entre un padre y un hijo. Ambos son excéntricos académicos, que han dedicado toda su vida al estudio del Talmud. El padre, Eliezer Shkolnik, es un testarudo purista ajeno al sistema, que nunca ha visto reconocido su trabajo. Su hijo, Uriel Shkolnik, es una estrella ascendente en la materia, que se esfuerza por consagrarse públicamente.

Caníbal

Director: Manuel Martín Cuenca

Reparto: Antonio de la Torre, Joaquín Núñez, María Alfonsa Rosso, Olimpia Melinte

Género: Thriller

Sipnosis: Carlos es un prestigioso sastre de Granada. Un hombre respetable. Sus pasiones son el trabajo y sobre todo la comida, pero no come cualquier cosa: se alimenta de mujeres desconocidas, con las que no tiene ninguna relación. Esa situación cambia el día en que conoce a Nina, una joven rumana que busca desesperadamente a su hermana gemela, desaparecida hace unos días.