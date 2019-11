Clásicos VAVEL: 'My fair lady' (1964)

Ambientada en el Londres de 1921, nos presenta a Eliza como floristera de clase social baja que un día, mientras vende su mercancía en Covent Garden, conoce al profesor Henry Higgins, especialista en fonética. A raíz de su desastroso encuentro, y movida por el deseo de salir de su vida de ignorancia, Eliza acudirá a Higgins para proponerle un trato. El profesor se compromete a ayudarla, dándole clases durante seis meses y conseguir introducirla en el mundo de la alta sociedad inglesa sin que nadie se percate de su "deshonrado" origen.





Además de una Audrey impecable, en el film encontramos a Rex Harrison (Cleopatra) interpretando a Higgins, como las dos figuras más destacables del numeroso reparto. Música y diálogo se funden en los 170 minutos de duración del metraje, en el que se reflejan las diferencias sociales del Londres de los años 20.

La voz de Hepburn fue sustuída por la de Marni Nixon

Entre las numerosas canciones de las que está compuesta la historia destacan Wouldn´t it be lovely? , I could have danced all night y On the street where you live , como las más emotivas y quizás más versionadas posteriormente. Hay que aclarar que para la película se utilizaron también las voces de cantantes doblando a los actores. En el caso de Audrey, aunque grabó todos los temas,(quien también participó en Sonrisas y Lágrimas y Mary Poppins). La voz de Audrey entonces quedó sólo en ciertos temas (como en I could have danced all night) y en los extras y documentales del filme. Si realizamos un visionado en versión original nos daremos cuenta de lo curioso que resulta percibir los cambios de timbre del personaje cuando habla y cuando canta.