James Blunt y su "aterrizaje en la luna"

Ocho años han pasado desde el meteórico ascenso a la fama de James Blunt gracias a su canción You’re Beautiful. Ahora regresa con el cuarto álbum de su carrera discográfica, que saldrá a la venta este martes. Moon Landing es el título bajo el que se editan los once cortes que componen su nuevo trabajo.

La labor de producción ha recalado en el que también ejerciese de productor en su primer álbum, Tom Rothrock. El cantautor inglés pretende un regreso a sus inicios, con canciones introspectivas en las que reflexiona sobre la persona en que se ha convertido.

El álbum estará disponible en tres ediciones. A la versión estándar de once canciones, se suman una deluxe con tres temas extra y una superdeluxe con material adicional. Ya se conocen los dos primero sencillos: Bonfire Heart y Satellites. Además, se encuentran disponibles las versiones unplugged de Miss America y Face the Sun en el canal de YouTube del artista. Estos son los títulos incluidos en la edición estándar:

Face the Sun

Satellites

Bonfire Heart

Heart to Heart

Miss America

The Only One

Sun on Sunday

Bones

Always Hate Me

Postcards

Blue on Blue

Un vistazo a su carrera

En 2002, James Blunt se retiraba del ejército después de seis años de servicio militar para comenzar su carrera musical. Durante ese periodo, estuvo destinado en la misión de la OTAN en Kosovo, fue capitán del equipo alpino de caballería de esquí del Ejército Británico en la ciudad suiza de Verbier y perteneció al regimiento de caballería montada en Londres.

Tomó como nombre artístico James Blunt, cambiando el apellido familiar que, aunque se pronuncia igual, se escribe Blount. Un año más tarde, se marcharía a Los Ángeles con un contrato bajo el brazo para grabar su primer disco. Back to Bedland fue publicado en octubre de 2004, sin recibir apenas la atención mediática. El primer sencillo, High, pasó prácticamente desapercibido, salvo por su inclusión en alguna campaña de publicidad televisiva.

No sería hasta el lanzamiento de su tercer sencillo que el cantautor despertase verdaderamente el interés en los medios y en el gran público. You’re Beautiful llegó en su sexta semana al número uno en las listas de su país, hecho que también hizo aupar el álbum hasta la posición más alta. Una vez obtenido el éxito en su territorio natal, su fama se extendió por el resto del viejo continente y Estados. El álbum logró vender once millones de copias en todo el mundo.

All the Lost Souls llegó en septiembre de 2007, como relevo de Back to Bedland. La crítica lo recibió con opiniones disparejas y, aunque el álbum llegó al número uno en veinte países, el éxito comercial fue menor al de su antecesor. Las canciones más destacadas del álbum fueron 1973 y Same Mistake.

Finalmente, en 2010 llegaba Some Kind of Trouble. Obtuvo también un frío recibiento por la parte de la crítica, aunque aportó un toque de frescor a su estilo musical. El disco, formado por doce canciones, de las que Stay The Night y So Far Gone fueron piezas clave, fue producido por Steve Robson.