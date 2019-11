¿Qué ha estado haciendo?

El estrambótico cantante británico de los ochenta, George Alan 0’Dowd, más conocido por su nombre de guerra, Boy George, estrenará su nuevo disco This is What I Do, el día 28 de este mes. En lugar de juntarse a una de las casas discográficas con las que estaba acostumbrado a trabajar, George, ha preferido que su noveno disco en solitario salga bajo su propio sello, Very Me.

Para la composición del mismo, ha querido rodearse de sus colaboradores habituales como del productor Richie Stevens o el músico y también productor, Kevan Frost. Además para este trabajo ha colaborado con músicos invitados como el guitarrista escocés, Ally McErlaine, o DJ Yoda. Como curiosidad, en el disco se podrá encontrar una versión de Death of Samantha, compuesta por Yoko Ono para el álbum Approximately Infinite Universe.

El videoclip que acompaña al single promocional del disco, King of everything, ha sido dirigido por el director Mike Nicholls y filmado en Londres. Por si una pieza promocional no fuera suficiente, Boy George, ha puesto es su página web y a disposición de todos sus seguidores el disco para su escucha al completo.

Para todos aquellos que no puedan esperar al 28 de octubr,e para asegurarse que tendrán una copia de This is What I Do en sus manos, saber que el disco ya puede reservarse en iTunes. Además, como no podía ser de otra manera, el británico empezará una gira promocional del disco que por ahora no toca la península.

A continuación el track-list de This is What I Do

1.King of everything

2.Bigger than war

3.Live your life

4.My God

5.It's easy

6.Death of Samantha

7.Any Road

8.My star

9.Love and danger

10.Nice and slow

11.Play me

12.Feel the vibration