James Blake, ganador del premio Mercury por 'Overgrown'

James Blake se ha impuesto a los favoritos como ganador del premio Mercury, celebrado el pasado miércoles en sala Roundhouse de Londres. El joven músico, que practica una mezcla de electrónica experimental y soul, ha hecho valer su extraordinario segundo álbum Overgrown. Se hace de esta manera con el galardón que no consiguió obtener con su primer álbum en 2011.

El premio Mercury, patrocido por Barcleyscard, galardona anualmente el mejor álbum del Reino Unido e Irlanda. Es uno de los premios más prestigiosos, y dota al ganador con 20.000 libras. Los ganadores del año pasado fueron alt-j, gracias a su sobervio álbum debut An Awesome Wave. En esta edición, compartían nominación junto al joven músico inglés grandísimos artistas como David Bowie, que publicó esta semana un nuevo single, Arctic Monkeys, Foals o Laura Mvula. La lista completa de nominados con sus respectivos álbumes fue la siguiente:

Arctic Monkeys, AM

David Bowie, The Next Day

Disclosure, Settle

Foals, Holy Fire

Jake Bugg, Jake Bugg

James Blake, Overgrown

Jon Hopkins, Immunity

Laura Marling, Once I Was An Eagle

Laura Mvula, Sing To The Moon

Rudimental, Home

Savages, Silence Yourself

Villagers, Awayland

James Blake, que se mostró sorprendido por su victoria, consigue así su primer gran reconocimiento en premios internacionales. Anteriormente, había conseguido varias nominaciones en distintos eventos como los BRIT o los premios Ivor Cotello, pero en ningún caso había sido designado como vencedor por el jurado. En declaraciones suyas comentó que “es el primer premio que gana en su vida, aparte de un trofeo de tenis en la escuela cuando tenía 12 años”.