'Foreverly': cuando Billie Joe Armstrong encontró a Norah Jones

La vida depara uniones y mescolanzas impensables e inesperadas y, dentro de la vida, la música es terreno felizmente abonado para que broten las combinaciones más sorprendentes. La última noticia que confirma esta regla es la de la colaboración del líder de Green Day, Billie Joel Armstrong, y Norah Jones en un nuevo álbum a cuatro manos (y a dos voces) que responde al título de Foreverly y cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 25 de noviembre. Y acaso el resultado, este Foreverly, sea aquí aún más insólito que la propia pareja de músicos, porque Jones, la otrora joven musa del jazz y cada vez más encauzada en sonidos pop e indie (como lo corrobora su último trabajo en solitario, Little Broken Hearts), y Armstrong, la estrella del punk mainstream, han unido sus esfuerzos para grabar lo que no es sino un disco de country. Y esto merece una explicación.

Según cuenta Armstrong, todo empezó cuando hace un par de años se interesó por el disco de Everly Brothers, Songs Our Daddy Taught Us, un clásico de 1958 en el que los dos legendarios hermanos, que en ese momento abrazaban la cúspide de su popularidad gracias a una larga lista hits de rock and roll y pop (como Claudette, Bird Dog, Till I Kissed You o la inmortal All I Have to Do Is Dream), se atrevían a retomar desacomplejadamente sus raíces country. En las propias palabras de Armstrong en una entrevista para Stereogum, “Me pareció sencillamente precioso […] y que había en él una especie de lado más oscuro que la gente debería conocer […]”. Así, dicho y hecho, Foreverly no es otra cosa que un remake del clásico de los Everly Brothers, toda vez que un homenaje a aquel trabajo, algo que explicita el ingenioso juego de palabras del propio título: for + Everly, es decir “para Everly”, toda vez que el neologismo resultante de la unión de los dos palabras, “foreverly”, es un adverbio que traducido literalmente sería algo así como “por-siempremente”.

Sin embargo, para ser fiel a las características armonías vocales de terceras paralelas de los Everly Brothers, Armstrong requería evidentemente un partenaire vocal, y no solo eso. Su intención era que fuese un partenaire femenino para que las canciones tomasen un significado distinto o ampliasen el original. Y es aquí cuando Norah Jones entra en escena. Ambos se habían conocido tangencialmente en un concierto de Stevie Wonder en el que participaron como estrellas invitadas, así que cuando Armstrong le explicó a su mujer lo que se llevaba entre manos, esta le sugirió que por qué no se lo pedía a Norah Jones. Y así fue. Y Norah aceptó. Y los dos se embarcaron en lo que ambos han reconocido como una “cita a ciegas” o un “salto al vacío”.

A la espera de la publicación del álbum completo, el pasado 23 de octubre Warner colgó en Youtube el primer single de este Foreverly, Long Time Gone. Un tema que los Everly Brothers hicieron así:

Más de cincuenta años después, precisamente a long time gone, en las voces de Armstrong y Jones, la canción no ha perdido un ápice de su esencia country, de su sonoridad añeja y de su autenticidad.

Hasta el 25 de noviembre, promete reinar la impaciencia entre los buenos amantes del country.