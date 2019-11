Margot B, una voz que no se olvida

Natural de Pittsburgh tomó clases de canto desde los tres años, y a los nueve comenzó a hacer incursiones en el mundo de la moda. Luego con trece años, tras escuchar el discurso del Dr. Martin Luther King “Tengo un sueño” supo que tenía que escribir una canción sobre ese hombre que había conseguido cambiar el curso de tantas vidas, incluida la suya. Por ello volcó los sentimientos que le generaban aquellos años, su enseñanza en In My Dreams, precoz trabajo destacado en la MLK a nivel nacional. Para aquella chica de enormes inquietudes creativas era muy importante conocer y sentirse orgullosa de sus raíces, de ese fondo de diversidad cultural y la posibilidad de vivir en un mundo en el que todos tuvieran esa opción.

Estudió ballet clásico en el Teatro de Ballet de Pittsburgh, además educó su maravillosa voz en la Carnegie Mellon University. Después de su graduación empleó dos años más en el perfeccionamiento y estudio de baile y teatro musical en Point Park. En 2005 publicó su primer álbum Unframed, con el que consiguió un elevado número de seguidores ansiosos por escucharla en el Hard Rock Café. Para 2010 ya tenía en su haber discográfico dos discos más, Inspired y Two Thousand Mine, trabajando en un tercero, Live at the Hazlett Theater, pero por encima de todo apuntaba a ser uno de los mayores talentos vocales de un estilo que te atrapa, de esa corchea swing que trepa por la venas de la música negra, ese music hall y blues que desprende su voz. Trabajó en el mundo de la publicidad colaborando en campañas de Geico, Nikon y Reebok, su rostro fue imagen de Revlon junto a celebrities como Halle Berry, Olivia Wilde y Emma Stone. Establecida en NY escribió y trabajó para varios artistas como Black Eyed Peas, Kelly Clarkson, Nelly Furtado, y Lupe Fiasco, además acompañó a Jason Mraz en su gira y juntos nos dejaron duetos difícilmente olvidables.

Dio voz al corto documental titulado “Death of a Forest”, apareció en la CBS en el último show de Regis Philbin. Su trabajo en la serie In Between Men le valió para convertirse en la mejor actriz revelación de 2011 para la Indie Soap Awards. Y aunque fue nominada en 2012 para un premio de música independiente, su verdadero y único amor lo entrega a la creación y su música original. La canción de autor que ha paseado con elegancia y un increíble poder de seducción por locales de NY como Rockwood Music Hall, Webster Hall, Sofía, y BAM / Brooklyn Academy of Music.

Bingham regresó al teatro musical, apareciendo en Broadway en el revival de Jonathan Larson “Rent”, donde vivió una experiencia absolutamente especial para ella. Durante este periodo fue descubierta por Miles Williams, que posteriormente se convertiría en su agente. Williams la vio en el club S.O.B en Nueva York, y cuando le entregó su CD Live at the Hazlet, la escuchó y se enamoró definitivamente de su voz. Recuerda perfectamente el primer día que la vio trabajando en el estudio de grabación y por encima de esa maravillosa voz absoluta, de su talento natural, quedó sorprendido por la profesionalidad y el estilo que tenía para tomar el mando del estudio, para encaminarse hacia ese grado de perfección artística que busca ávidamente cuando canta.

Terence Winter, creador, escritor y productor ejecutivo de la serie de la HBO, Boardwalk Empire, quedó realmente impresionado durante las audiciones con la voz de Margot B, ese envolvente y mágico canto de sirena que destila jazz y blues, pues la elegante B porta una Big Band en su garganta. En la magnífica serie demuestra sus dotes interpretativas y la magia que es capaz de crear cuando a esa interpretación suma una voz que transporta a las grandes divas del soul, del jazz, del blues y el swing. Los años veinte se encarnan en la figura de ‘Daughter Maitland’ una sexy cantante del Onyx club que nos regala una de las escenas más intensas y maravillosas de la producción de Martin Scorsese, y Mark Wahlberg. Realmente no hay palabras para definir St. Louis Blues, popular canción en la que Margot B se viste de Diosa de la canción, traspasa la pantalla y aunque enamora a Chalky White (interpretado por Michael Kenneth Williams), acaba cautivando a todo televidente que se precie de portar un corazón en su interior. Tampoco se queda atrás en su interpretación de Somebody Loves Me y I’m Going South, precisamente tras su estelar aparición en la serie son muchos los que se han pronunciado sobre el impacto que ha producido en los demás, especialmente clarificadoras son las declaraciones de Los Rolling, que han pedido encarecidamente que necesitan más Margot en esta serie. Además las críticas de la prensa han sido unánimes respecto a su bello y grandioso trabajo de interpretación vocal y artística.

Para el que escribe Margot Bingham ha sido una auténtica aparición, pues mi desconocimiento me había privado hasta la fecha de una voz que es de aquellas que enamoran y demuestran que desde la eternidad la música negra siempre deja mensajes en el buzón de nuestro corazón. Rítmico enclave de vida en el que residen las diosas del jazz y el blues, sus voces, que confirman que los cantos de sirenas no son para nada una leyenda. Cuando uno ve o escucha algo hermoso, de inmediato siente dicha, unos instantes más tarde esa dicha se convierte en recuerdo que desea volver a sentir esa dicha, entonces nos percatamos que en el recuerdo no se encuentra esa dicha, sino en la percepción constante de la belleza que la creó, que en este caso es Margot B, diosa de la canción, cuya voz que no se olvida, nos enseña la posibilidad de que la dicha no tenga fin.