Los Campesinos! y su show del aguacate

El pasado 29 de octubre salía a la venta el quinto álbum de estudio de la banda de origen galés Los Campesinos!. Ahora llega Avocado, Baby como segundo sencillo, acompañado de un vídeo para continuar la promoción del disco, titulado No Blues. Anteriormente, What Death Leaves Behind había sido el adelanto elegido por el sexteto para dejar entrever que nos encontramos ante el trabajo más elaborado y maduro de su carrera discográfica. La producción del disco ha sido compartida por Tom Campesinos!, miembro de la banda, y John Goodmanson (Blondie, Death Cab For Cutie o Bikini Kill), que ha trabajado con la banda desde su segundo álbum.

Avocado, Baby es un tema enérgico que sigue la línea de sus mayores hits, y para la ocasión, Craig Roberts ha tomado las riendas de la dirección del videoclip oficial, rodado a modo de plano secuencia. Se muestran las curiosas situaciones dentro y fuera del plató de un programa de televisón que toma el nombre de The Avocado Show, poblado con todo tipo de personajes. Un sinsetido entretenido para acompañar un gran tema.

Los Campesinos! comenzarán en diciembre una gira por Gran Bretaña y Estados Unidos, sin que haya aún noticias de una posible visita a España.

Un repaso a su trayectoria

Aunque ninguno de ellos era de Cardiff, el grupo nación en 2006 en la universidad de dicha ciudad galesa. En principio, componían temas de estilo post-rock, aunque no hicieron grabaciones en esta primera etapa. Se hicieron llamar Los Campesinos!, y tomaron como apellido para sus propios nombres artísticos la palabra Campesions! Comenzaron a tocar en clubes universitarios, ganando adeptos poco a poco. Pronto grabaron una demo de cuatro canciones, que ya contenía temas tan importantes para la banda como Death To Los Campesinos!, "Sweet Dreams Sweet Cheeks" y You! Me! Dancing!. Su creciente popularidad, también impulsada por su aparición en la televisión y distintas actuaciones, les llevó a fichar por Wichita Records, su actual discográfica.

Después del lanzamiento de varios sencillos bajo el sello canadiense Arts & Crafts, su álbum debut llegó en 2008 bajo el nombre de Hold on Now, Youngster... con muy buena acogida por parte de la crítica.Ese mismo año publicaron su segundo álbum, con diez canciones nuevas, aunque sin singles y en edición limitada.

Tras el adelanto de varias canciones como The Sea Is A Good Place To Think Of The Future y algún cambio dentro de la formación, llegó en 2010 Romance is Boring. El líder de la banda, Gareth Campesinos!, explicaba que trata sobre "la muerte y envejecimiento del cuerpo humano, sexo, amores perdido, colapso mental, fútbol y, finalmente, que probablemente no hay una luz al final del túnel”.

La localidad española de Figueras acogió la grabación de su cuarto LP, Hello Sadness que salió a la venta en noviembre de 2011 y ha cosechado el mayor éxito comercial del grupo, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos.