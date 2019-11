Entrevista. Kike Marcos: "La mejor anécdota es subirte a un escenario y ver a tu familia y amigos apoyándote"

Con tan solo 25 años Kike Marcos promete dar mucha guerra en el panorama musical español. Cantautor y periodista, este joven madrileño que tocó con varias bandas ha decidido dar su paso como solista con su primer single Botellas Rotas, del cual ya hay adelanto. Actualmente se encuentra inmerso en la grabación de sus nuevos singles para pronto poder sacar el que será su primer EP. Este mismo jueves, se le podrá ver tocar en la Sala Búho Real de Madrid junto a Fito Mansilla.

Pregunta: ¿Cómo te introdujiste en el mundo de la música?

Respuesta: En el mundo de la música empecé muy pequeño con diez años, siempre he querido ser cantante. Empecé a tocar la guitarra gracias a mis padres que me la regalaron cuando era pequeño, y poco a poco con muchos grupos componiendo canciones y cogiendo experiencia. Desde pequeño siempre he sabido lo que quería hacer.

P: ¿Y por qué periodismo?

R: Lo comparo con cantar. A mí me gusta mucho hablar, comunicar a las personas, y periodismo es hablado y cantante es cantado, y creo que son dos formas diferentes de comunicar, diferentes sentimientos que yo quiero trasmitir a las personas y que al final de una manera o de otra comunicar es lo que a mí me gusta.

P: Has estado en varios grupos, ¿cómo fue la experiencia?

R: He estado en muchos grupos desde pequeño y la experiencia ha sido muy buena porque yo creo que para al final conseguir hacer algo es muy importante trabajar. Los grupos te dan experiencia, conciertos, tablas y las herramientas para el día de mañana poder hacer algo en solitario y tener ya ese rodaje anterior que te permita llegar al sitio donde te propones.

P: ¿Cómo diste tu paso a solista?

R: Hace relativamente poco, un año más o menos decidí dejar todo lo que tenía, todos los grupos y embarcarme en esta aventura de ir solo con una serie de músicos pero realmente solo. Tenía ganas de buscarme a mí mismo y de intentar transmitir en canciones lo que personalmente siento y no cantar canciones de otras personas que ya están hechas y hacer versiones, sino intentar plasmar en canciones lo que siento, como Kike Marcos y no el cantante de un grupo.

P: ¿Qué te inspira para crear tus canciones?

R: Me inspiran mucho mis vivencias personales y también las de otras personas, porque me gusta mucho fijarme en los demás, en lo que les pasa, en lo que sienten. Siempre te sirven cosas para componer, cuando ves a alguien y piensas yo también he vivido eso, es bonito, el inspirarte en sensaciones que tú crees que muchas personas han vivido también como tú e intentar hacer una canción de eso.

P: ¿Qué grupos o artistas consideras una influencia?

R: Tengo muchas influencias, me gusta mucho el pop latino: Sin Bandera, Luis Fonsi o Reik, me gusta mucho su forma de cantar y de componer. También muchos cantautores españoles como por ejemplo, Kike González, Ismael Serrano, siempre me he fijado en ellos por la forma que tienen de trasmitir a las personas y de llevar a cabo una idea que yo creo que todos tenemos en la cabeza, el intentar llegar a la mayor gente posible.

"Luis Fonsi es mi referente tanto musical como personal...cantar con él sería algo muy grande para mí"

P: ¿Con quién te gustaría colaborar en un futuro?

R: Con tanta gente…pero si me preguntas por alguien especial diría que Luis Fonsi, porque es para mí un referente tanto musical como personal, me siento muy identificado con lo que hace, con sus letras y sobre todo con la forma que tiene de cantar y en una utopía poder cantar con él sería algo muy grande para mí.

P: ¿Cómo definirías tus pasos en los programas de talentos que has participado?

R: Es una experiencia muy buena, aparte de estar muchas horas en colas, te da tiempo a hablar con mucha gente que está igual que tú. La verdad que siempre he tenido suerte de llegar a los últimos pasos antes de entrar en lo que es el programa en sí. Es divertido porque aprendes mucho y te da la fuerza para decir, si he llegado hasta aquí porque no seguir intentándolo. También me he presentado a musicales, pero es complicado, mucha gente, pero siempre hay que intentarlo.

P: ¿Alguna anécdota que destaques de tu incursión en el mundo de la música?

R: El subirte a un escenario y ver a tu familia y a tus amigos que siempre han estado apoyándote, yo creo que es la mejor anécdota que puedes contar, el sentirte realizado con lo que haces y con lo que te gusta en esta vida que para mí es cantar y llegar a un escenario y ver que la gente se sabe tus canciones. Por ejemplo me pasó hace poco que saqué mi primer single ahora y di un concierto y me quedé atónito porque el noventa por ciento de la gente se sabía mis canciones. Que la gente cante tus canciones es lo más bonito, las compones en la intimidad y de repente llegas a un sitio y la anécdota es esa, se te ponen los pelos de punta y piensas que merece la pena todo el trabajo.

P: ¿Te estás auto produciendo?

R: Sí, porque ahora mismo es muy complicado que alguien te pueda echar un cable en el sentido monetario, porque está la cosa muy mal entonces tenemos que meter dinero y hacer las cosas por nosotros mismos, sino es imposible. Tienes que producirte tú y luego moverlo por las redes sociales y hacerte ver porque si no es muy complicado.

P: ¿Dónde puede escuchar la gente tu single Botellas Rotas?

R: En varios sitios, el canal de YouTube (www.youtube.com/user/kikemarcos1), en mis redes sociales, tanto Twitter (@KikeMarcos) o Facebook. Mi primer single se encuentra en plataformas digitales como Spotify o ITunes.

P: En un futuro, ¿donde te ves, como cantante o periodista?

R: Me veo como cantante, el periodismo me encanta, de hecho se lo dije a mis padres de pequeño yo voy a estudiar, pero creo que he nacido para la música y me encantaría verme como cantante, porque poder vivir de un sueño yo creo que es lo más bonito que hay aunque vivamos con poco dinero pero mientras hagas lo que te gusta y te reporte algo personal. Siempre voy a luchar por llegar a que la gente reconozca mi trabajo.