Homenaje y parodia en el nuevo vídeo de McFly

Con el estreno del videoclip Love is on the radio, McFly ha iniciado la promoción de su sexto álbum de estudio. Esta canción es el primer single del nuevo disco, que todavía no tiene título oficial.

El conjunto musical publicó el vídeo en su página web el pasado 3 de noviembre, invitando a todos sus fans a verlo, comentarlo y difundirlo. También lo anunciaron a través de Twitter, donde crearon el hashtag #LIOTR para que sus seguidores manifestaran sus opiniones.

Además, en su cuenta personal de Twitter, el vocalista y guitarrista Tom Fletcher escribió “This video is HERE” y seguidamente añadió su deseo de que a todos les gustara lo que habían hecho.

Para la producción del videoclip el cuarteto británico contaba con una inversión muy reducida, por ello utilizaron únicamente un fondo azul y varios extras muy bien caracterizados. Aunque pueda parecer un escenario demasiado simple, la imaginación es el punto clave de esta grabación. El grupo consigue que la actuación sea entretenida y divierta al espectador gracias a la soltura y al desparpajo que muestra cada personaje.

Love is on the radio es un tema muy animado que homenajea y parodia a grandes artistas. Hay guiños evidentes a grandes éxitos como el clásico Thriller de Michael Jackson o más modernos, como la canción Wrecking ball de Miley Cyrus.

A continuación podéis disfrutar del videoclip oficial de Love is on the radio. En él, además de ver a los cuatro componentes de la banda y sus múltiples extras, incluyendo a Michael Jackson bailando, encontraremos las versiones en miniatura más graciosas de McFly.

Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter y Harry Judd se juntaron en 2003 y formaron el grupo musical McFly en honor al protagonista de la película Regreso al futuro, Marty McFly.

Debutaron un año más tarde con Room on the 3rd floor y en 2010 lanzaron Above the noise, su último álbum de estudio publicado. A lo largo de su carrera musical, los miembros de McFly han evolucionado, han aprendido y han demostrado su talento con cada melodía.

Por ello, para celebrar su décimo aniversario difundieron el videoclip de su primer single, Love is on the radio. Este tema se incluye en el nuevo disco que saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre.

No obstante, como regalo a sus fans incondicionales, McFly estrenó en directo Love is on the radio en el concierto celebrado en el Royal Albert Hall. Podéis escucharlo en el siguiente vídeo.