Jorge Drexler anuncia nuevo disco

Su mayor cualidad es la impresivilidad. En los tres últimos años ha explorado distintas áreas no muy transitadas de la música y, precisamente por eso, la noticia de que vuelve a la palestra ha suscitado una gran espectación. Desde que publicara "Amar la trama", un disco rico en matices y con una orquestación más que cuidada, Drexler ha hecho de todo. Desde ganar un Goya por su canción Que el soneto nos tome por sorpresa, hasta ejercer de pregonero en el carnaval de Cádiz, con tiempo aún para innovar en el mundo de las aplicaciones para móviles con su interesante propuesta interactiva "n", e incluso protagonizar una película bajo la dirección de Daniel Burman emulando a su pareja, la actriz Leonor Watling.

Ahora, tres años después de la publicación de su último disco, cuando apenas ha terminado su gira "Mundo Abisal", Jorge Drexler ya está en el estudio de grabación. El que será el décimo álbum de Drexler se grabará en Colombia y Madrid y verá la luz en los primeros meses del próximo año. Según ha asegurado el músico, cuenta con un montón de canciones nuevas que le tienen "lleno de ilusión".

Drexler es uno de esos autores a los que les gusta arriesgarse. Con una audiencia más que consolidada y la popularidad que se ha granjeado a lo largo de su carrera musical (con el punto de inflexión que supuso recibir en 2005 el premio Óscar a la mejor canción original por Al otro lado del río en Diarios de una motocicleta), el cantautor podría limitarse a repetir constantemente la misma fórmula. Pero se trata de un artista inquieto. Un hombre que quiere explorar todas las posibilidades que le ofrece la música y, por eso, abarca muy distintos géneros en su obra, algunas veces logrando mezclas deliciosas e innovadoras.

Con "Amar la Trama", tiró la casa por la ventana convirtiendo un plató de televisión en un estudio de grabación para ofrecer un disco en directo pero íntimo, natural pero con calidad de estudio. Por eso ahora, su regreso suscita deliciosas incertidumbres. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez Drexler? ¿Qué ideará para alejarse de los cauces convencionales de la creación musical?

Lo más sorprendente es la confesión que acompañó a la anunciación del nuevo disco. Drexler dice "no sentirse cómodo" en el proceso de escritura, cuando es evidente que las letras son precisamente uno de los puntos fuertes de sus canciones: "Yo no escribo todos los días. No me gusta escribir, la verdad. No me gusta en el sentido que no se disfruta espontáneamente". Sea como fuere, a pesar de que la escritura no le produzca un placer espontáneo, las creaciones del uruguayo toman cada vez más contenidos de la poesía. Sus letras no son letras al uso, no rechazan tomar protagonismo. Por contra, se erigen como el núcleo sobre el cual apuntala armónicamente sus canciones.

Quizá la palabra que mejor lo defina sea "elegancia". Drexler ha hecho de la elegancia su marca distintiva, y por mucho que innove y explore ámbitos distintos, nunca renuncia a ella. La Real Academia Española define la elegancia como "forma bella de expresar los pensamientos". Esa es la música de Drexler: una expresión bella de sus pensamientos, pensamientos que cuestionan diferentes temáticas: el amor, la condición humana, las relaciones... Sea cual sea el cauce que Drexler escoja para su próxima publicación, lo que está claro es que si se desarman sus canciones, la esencia de las mismas seguirá siendo la que le han convertido en el prestigioso artista qué es.