Anunciadas bandas para el Impericon Festival 2014

Los festivales de música promovidos por la distribuidora de ropa alternativa más popular de Europa regresan en 2014. Cuatro ciudades serán las privilegiadas de acoger estos festivales, y en cada una de ellas tocarán diferentes grupos.

El día 19 de abril tocarán en Leipzig, Alemania. Los británicos Asking Alexandria son los encargados de abrir el cartel. En la localidad alemana también podrán contar con los californianos Stick To Your Guns, la única banda que participará en las cuatro ciudades con el Impericon Festival. El cartel lo completan Betraying The Martyrs y Northlane entre otras muchas bandas aún por anunciar.

Viena contará el día 25 del mismo mes con la banda de hardcore-punk Terror. Así mismo, por el momento cuentan también con los ya mencionados Betraying The Martyrs, que aunque no tocarán en las cuatro ciudades, como Stick To Your Guns, si lo harán en las dos primeras.

Este año el Impericon Festival pasará por primera vez por Reino Unido. En la ciudad de Manchester tocarán el día 27 de abril el grupo Bury Tomorrow, proveniente de Hampshire. Otra de las bandas anunciadas es Demoraliser.

Finalmente, volverán a Alemania el día 30, en la ciudad de Köln. Allí los estadounidenses Boysetsfire y La Dispute, entre otros, se encargarán de llenar el escenario.

A partir de mañana se podrán comprar las entradas en la página web de Impericon.