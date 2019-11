Michael Bublé, un Sinatra de la época moderna

El galán del Siglo XXI, como reconocen muchas de las publicaciones de actualidad norteamericanas, así es conocido Michael Steven Bublé, el novio favorito de América. Una imagen de galán bien construida desde su debut en 1996 le han llevado a lo más alto del escalafón musical, obstentando una cantidad de premios que pocos artistas superan.

Escapando de los artistas que actualmente lideran las listas de ventas, con estilos excesivamente repetitivos y muchas veces siendo un productor meramente comercial aparece Bublé con una música que atrae a gente de cualquier sector. Su primer productor, al que conoció actuando en una boda, reconocía que al principio no quería trabajar con Michael, "No sé como podría vender su estilo" decía David Foster. Pasó tiempo hasta que Bublé convenció a Foster y el resto de sus asesores de que su talento era más que suficiente para triunfar, y es algo que nadie puso en duda, sin embargo no se veían encapaces de hacerle encajar por aquel entonces en un mercado donde Michael no parecía el hombre ideal para ello.

Inicios en la música

No llegó hasta tres años después su primera oportunidad en el mundo musical. Bublé publicó su primer album llamado Michael Bublé, el cual llegó a ser número uno en paises como Australia, donde protagonizó una curiosa campaña de San Valentín, así como también en Sudafrica, Reino Unido o Canadá, donde entró entre los artistas más vendidos siendo su album debut con éxitos como The Way You Look Tonight. Este disco no triunfó en EEUU al principio, donde fue relegado al top 50 en las listas de ventas, cifra nada despreciable pero muy lejana a lo que alcanzaría años después.

Apenas año y medio después, Bublé regresó de nuevo al estudio para sacar su segundo album, con el que esta vez sí, llegaría a gran cantidad de hogares norteamericanos. It's Time, así se tituló su segundo paso hacia el éxito. El segundo single del disco, llamado Home alcanzó el número 1 en las listas de éxitos, arrasando además en paises europeos como Italia, Suecia, Noruega o Reino Unido, donde también reinó en lo más alto de las listas. Aquí llegó su primera gran colaboración, con Nelly Furtado, con la que además compitió y perdió en los premios Juno, donde también tuvo como rival a Tony Bennett, uno de los músicos más representativos cantantes de la historia de la música estadounidense, con ya 86 años de edad en la actualidad.

Consagración

Sin duda Michael recordará cuando, en mayo de 2007, lanzó su tercer disco Call Me Irresponsible. Tras salir al mercado, apenas una semana después, se colocó el número dos en las listas, y tan solo 7 días después ya ocupaba el primer lugar, hito al alcance de muy pocos. Esta vez no hubo problemas, su disco arrasó en todas partes, convirtiéndose así en el album más vendido de 2007, demostrando a todo el mundo una vez más que sin tener un estilo comercial, podía estar en lo más alto. Era el disco más esperado del momento, después de deleitar a su público con un disco en directo titulado Caught in the Act que fue grabado de manera íntegra Wiltern Theater de Los Angeles.

Después de este logro triunfal en su carrera, 2009 le volvería deparar más éxito del que ya estaba acostumbrado. Un disco en el que él mismo se lanzó a componer, logrando un éxito en ventas Haven't Met You Yet en homenaje a su radiante esposa Luisana Lopilato. Éste se llamó Crazy Love, y siguiendo el camino de Call Me Irresponsible arriesgó y decidió grabar las canciones en riguroso directo, para evitar que los arreglos de estudio destrozaran su música, cosa que el público valoró de manera positiva, situándolo como número uno del momento y hasta la fecha en su género, así como en los rankings musicales más generalistas.

Actualidad

To be Loved vio la luz el día 16 de abril del presente 2013. Ya en lo más alto, Bublé no cambió ni un ápice su estilo para no decepcionar a sus fans. En esta ocasión se atrevió a incluir en su disco una canción de Frank Sinatra, uno de sus grandes referentes, en donde versionaba Something Stupid junto con la actriz Reese Witherspoon. Su single It's a beautiful day se colocó rápidamente en lo más alto, y su disco siguió con la dinámica de los anteriores en cuanto a número de ventas se refiere, haciéndole llegar así hasta la cifra de 30 millones de discos vendidos, algo espectacular para una persona que ha cumplido 10 años desde su primer disco en este año.

Cumplió además un hito histórico cuando, en 2010, en Dublín, tocó ante más de 100.000 personas, algo increible para cualquier acontecimiento musical. En definitiva, la mejor manera de disfrutar de este canadiense con tanto talento es poder escuchar cualquiera de sus múltiples directos, ambiente en el cual él reconoce, sentirse mucho más cómodo. Os dejamos con Caught in the Act, un disco grabado íntegramente en directo.