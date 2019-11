Röyksopp se quita el hielo del corazón

El dúo noruego Röyksopp presenta nuevo videoclip. Se trata de la balada elegida como cara B para Running to the Sea, una emotiva canción lanzada el año pasado en el que participaba su compatriota Susanne Sundfør. La cantante noruega también colaboró hace poco con M83 en el tema principal de la banda sonora de Oblivion.

En esta ocasión, Svein Berge y Torbjørn Brundtland, se acompañan de la voz de Jamie McDermott, líder de The Irrepressibles. Tras una apariencia fría como el hielo que cubre su tierra natal, con Something in my Heart vuelven a demostrar que en Noruega también les circula sangre por el corazón y que, por supuesto, saben hacer buena música, cercana y cálida.

4 discos en 15 años

Tromsø fue la ciudad que les vio nacer como dúo musical en 1998. Desde entonces, han estado experimentando con diversas variantes estilísticas dentro de la música electónica. Su amplia trayectoria se caracteriza, sin embargo, por una actividad poco prolífica en cuanto a publicación de nuevo material.

Tres años después de su formación, en 2001, publicaron Melody A.M., su álbum debut. Posteriormente, The Understanding, Junior y Senior han sido los otros tres álbumes que forman parte de su repertorio discográfico. Todos ellos han llegado al número 1 en su país, teniendo también buena acogida en otros mercados como el británico y el estadounidense. Tres años después de su último disco, aún no hay noticias de la grabación de un nuevo LP, por lo que sus seguidores tienen que conformarse con lanzamientos como el de este Something in my Heart.