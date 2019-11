'High Hopes' será el nuevo álbum de Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha comunicado por medio de las redes sociales que el 14 de enero saldrá a la luz High Hopes (Altas esperanzas), el que será el nuevo disco del artista americano y que seguro hará las delicias de todos sus fieles seguidores.

'The Boss' ha hecho oficiales las insinuaciones que a lo largo de los últimos días se estaban realizando en torno a la producción de su nueva obra a través de sus perfiles, tanto en Facebook como en Twitter. El álbum, que será el siguiente en su discografía después de Wrecking Ball en el año 2012, se ha compuesto en Australia, Los Ángeles, Nueva York, Atlanta (Georgia) y Nueva Jersey, el estado que vio nacer a una verdadera estrella.

Este disco será el decimoctavo desde que Springsteen iniciase su trayectoria artística y estará patrocinado por la compañía Columbia Records. Además, el guitarrista Tom Morello y varios de los integrantes de la prestigiosa E Street Band han colaborado en la realización del proyecto del cantante estadounidense.

Tal y como ha reconocido 'El Jefe' en su página web oficial, el álbum incluye "parte del mejor material sin publicar de la pasada década". De hecho, algunos de los temas cuentan con la participación de artistas de la magnitud de Danny Federici y Clarence Clemons, quienes perdieron la vida en 2008 y 2011, respectivamente.

High Hopes, un trabajo sublime

Con la intención de fascinar a la multitud de fans que tiene por todo el mundo, Bruce Springsteen publicó en la plataforma audiovisual Youtube una adaptación del éxito titulado High Hopes. La canción fue compuesta en el año 1990 por la banda californiana The Havalinas, siendo además la denominación del nuevo disco del artista de Nueva Jersey.

Junto con High Hopes, los demás temas que componen el próximo trabajo de Springsteen son: American Skin (41 shots), Down In The Hole, Frankie Fell In Love, Hunter Of Invisible Game, The Wall, Dream Baby Dream, Just Like Fire Would, The Ghost Of Tom Joad, Heaven's Wall, This Is Your Sword y Harry's Place.

Por último, ‘The Boss’ ha manifestado que la inclusión de varias de las canciones en su nuevo álbum, como es el caso de The Ghost Of Tom Joad, se debe a que el cantante y guitarrista "sentía que están entre lo mejor que he escrito y que merecían una grabación adecuada en el estudio".

Portada del disco (Foto:s3.amazonaws.com).