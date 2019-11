El inesperado adiós de Paul Walker

Paul Walker, conocido por muchos como Brian O'Conner por su aclamado papel en la famosa saga fílmica Fast and Furious, nos ha dejado alrededor de las 15:30 del sábado después de que el Porsche en el que viajaba hacia un acto benéfico planificado por su organización Reach Out Worldwide se estrellase contra un árbol después de que el conductor del mismo perdiese el control del automóvil. Según ha informado en un comunicado la página oficial del actor, tanto él como su acompañante fallecieron en el acto debido a la explosión que provocó la colisión. Walker tenía una hija de 15 años de nombre Meadow.

Nacido el 12 de septiembre del año 1973 en Glendale, población californiana, la vocación de Walker por el mundo del motor y de la interpretación se desarrolló desde muy joven. Su debut en el cine se produciría en el año 1986 con un pequeño papel en una pequeña producción titulada Monster in The Closet. Además, intervendría con asiduidad en series y telefilms a lo largo del final de la década de los 80 y principios de los 90.

Tras un pequeño papel en la gran Pleasantville, Walker lograría un protagonismo notable con la película Juego de campeones, de 1999, en la que compartiría reparto, entre otros, con Jon Voight o Amy Smart. Sin embargo, su gran oportunidad llegaría con el estreno de la primera película de A todo gas - Fast and Furious. Interpretando al policía de Los Ángeles Brian O'Conner, Walker marcaría un punto de inflexión en su carrera con la participación en este proyecto al lado de Vin Diesel y Michelle Rodriguez.

A lo largo de los últimos doce años, diferentes entregas de esta exitosa saga se han ido sucediendo, habiéndose estrenado la sexta en mayo de este mismo año y estando, en la actualidad, rodándose la séptima bajo el mando de James Wan.

Sus compañeros de reparto y personas cercanas han querido mostrar su desolación en estos momentos de dolor. Su compañero y amigo Vin Diesel ha transmitido a través de Twitter las siguientes palabras: 'Hermano, te echaré mucho de menos. Estoy sin palabras. El paraíso ha ganado un nuevo ángel. Descansa en paz'. Mientras, Dwayne Johnson, también compañero de reparto en las últimas entregas de la saga ha querido enviar a la familia de Paul Walker sus condolencias: 'Toda mi fuerza, amor y esperanza para la familia Walker en estos duros momentos. Encontramos la fuerza... en su luz. Te quiero, hermano.'

James Wan, director de la entrega de 'Fast and Furious' que actualmente se estaba rodando, ha expuesto su incredulidad ante la situación.

I am so beyond heartbroken right now. I can't process anything. (Tengo el corazón roto ahora mismo. No puedo procesar nada.)