El trabajo más íntimo de Britney Spears

Britney Spears ha lanzado mundialmente su último disco titulado Britney Jean. De este álbum ya conocíamos sus dos primeros sencillos, el atrevido Work Bitch y la balada Perfume. Ambos fueron éxitos rotundos que encandilaron no sólo a sus fans, sino al público en general. Por eso, sin apenas promoción Britney Jean se está posicionando en lo más alto de las listas de ventas y en iTunes.

En este nuevo trabajo, La Princesa del Pop abandona su faceta más provocativa y descarada, y se desnuda mostrando su lado más íntimo y familiar. Su productor ejecutivo, Will.i.am, definió el enfoque del álbum como “el más personal de Britney hasta el momento”. El ex intengrante de Black Eyed Peas también quiso recalcar que aunque escogieron Work Bitch como primer single, esta melodía electrónica no representa el sentimiento ni el carácter general del disco.

Britney Jean destaca por sus numerosos contrastes al combinar diferentes estilos musicales. Pero sobre todo, por la emotividad y cercanía que transmite con unas letras tan relacionadas con su vida privada, acerándonos a su familia y desvelando parte de su intimidad.

Un ejemplo de ello es el tema Brightest Morning Star dedicado a sus dos hijos, Jayden James y Sean Preston. Con Perfume, Britney Spears muestra su voz al natural y manifiesta una mayor implicación. “Es una canción increíblemente especial porque es cercana a mis raíces, y creo que todos se pueden relacionar con ella. Todos han pasado por un momento de inseguridad en una relación que los dejó vulnerables y creo que la canción capta eso”, aseguró la también compositora y bailarina.

No obstante, uno de los temas favoritos de la artista estadounidense será Chillin’ With You, un dueto interpretado con su hermana pequeña. Jamie Lynn Spears saltó a la fama por protagonizar la serie de Nickelodeon Zoey 101. Debido a su temprana maternidad, abandonó su carrera como actriz.

Ahora, aprovechando la promoción del nuevo álbum de su hermana Britney, ha publicado How Could I Want More, su primer sencillo como solista. Jamie Lynn Spears debuta con una canción country y tiene previsto lanzar el disco completo en 2014.

Las hermanas Spears pueden presumir de mantener una relación envidiable. A través de las redes sociales ‘la Princesa del Pop’ elogia y apoya a Jamie en todo lo que hace. En su cuenta oficial de Twitter escribió "Muuuuuuy emocionada de tener a mi bebé @jamielynnspears en el álbum". También la ha felicitado por su primer single y por su reciente compromiso con Jamie Watson.

A sus 32 años, la cantante de Baby One More Time, Black Out o Circus regresa con más fuerza que nunca. Britney Spears quiere triunfar con su último trabajo y recuperar su lugar como ‘diva del pop’. Tendremos que esperar para descubrir si obtiene su meta o no, lo que está claro es que con Work Bitch alcanzó el número 1 en iTunes en más de 40 países.

Britney Jean ha puesto a la venta dos ediciones, la básica que contiene 10 canciones y la deluxe, en la que se incluyen tres temas inéditos y una nueva versión de Perfume. Actualmente, Britney Spears ha viajado a la ciudad de Las Vegas donde realizará 50 conciertos en el Planet Hollywood durante 2014 y parte de 2015, todos ellos se detallan en su página web oficial. El show comenzará el 27 de diciembre y la artista interpretará en directo canciones de toda su discografía y, por primera vez, de su último álbum Britney Jean. A continuación podéis ver el listado completo y la portada del disco.

Tracklist de Britney Jean:

1. Alien

2. Work Bitch

3. Perfume

4. It Should Be Easy (feat. will.i.am.)

5. Tik Tik Boom (feat. T.I.)

6. Body Ache

7. Til It’s Gone

8. Passenger

9. Chillin’ With You (feat. Jamie Lynn)

10. Don’t Cry



Edición deluxe:

11. Brightest Morning Star

12. Hold On Tight

13. Now That I Found You

14. Perfume (The Dreaming Mix)

Portada del álbum Britney Jean. (Foto: cdn01.cdnwp.celebuzz.com)