Lorde, una versión diferente de cantante adolescente

Tan solo tiene 17 años y proviene de la exótica Nueva Zelanda, pero ya es una de las sensaciones mundiales gracias a su primer álbum. Sin embargo, su caso es bien distinto al de cantantes como Justin Biever o Miley Cyrus. Su éxito no radica en hordas y hordas de fans adolescentes, sino la unánime alabanza de la crítica músical, que proclama Pure Heroin como uno de los discos del año.

Lorde nació un 7 de noviembre de 1996 en Auckland ciudad en la que creció. Sus padres, un ingeniero civil y una poeta, fueron grandes responsables de su temprana inquietud por la lectura, la música y el teatro. Con doce años, ganó un concurso de talentos en su instituto, y gracias al interés de un cazatalentos, pudo firmar con Universal un año más tarde. A partir de entonces, Lorde comenzó a componer.

En 2012, aparecía su EP de debut, titulado The Love Club, aunque no se puso a la venta hasta marzo de este año. El EP, compuesto por 5 canciones, incluía su exitosa canción Royals. Gracias al cover que se realizó en el programa The X Factor, la artista pudo darse a conocer en su país. En mayo, Royals fue publicado como senciilo, alcanzando en su primera semana el número 1 en la lista de su país.

Su éxito no tardó en extenderse por todo el mundo, sorprendiendo al colcoarse como número 1 de varias listas estadounidenses, siendo ese país en el que mejor en el que mayor éxito ha cosechado.

Team, su nuevo sencillo

El pasado martes aparecía el vídeo de Team, canción elegida como nuevo single para continuar la promoción de su disco. Young Replicant, quien saltase a la fama gracias a su vídeo de la canción We Own the Sky de M83, ha sido el encargado de su dirección bajo la idea de la propia Lorde: “Me interesan los arquetipos de adolescentes. Me fascinan las situaciones atípicas y observar cómo alguien se hace popular y otros no. No soy normal". Y de ello es muestra el videoclip, que puedes ver a continuación: