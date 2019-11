El nuevo disco de Broken Bells, After the Party, es algo que nos apuntamos en color rojo en nuestra lista de esperados estrenos del próximo año. Por si no sabes de quién te hablamos, ahí va un poquito de background. Broken Bells es el proyecto del el cantante de la banda de rock americana The Shins y del productor James Mercer, más conocido por Danger Mouse, creado en el año 2009 y que, felizmente, sigue en funcionamiento en la actualidad.

Su primer disco, de nombre homónimo al de la banda, no se publicó hasta un año más tarde, concretamente el 9 de Marzo de 2010, y alcanzó buenas posiciones en las listas de éxitos de Reino Unido. Aunque realmente no consiguieron provocar revuelo en la escena musical, si consiguieron hacerse con un número importante de fans fieles.

After the party saldrá de la mano de Columbia Records y para los más ansioso ya está disponible la reserva vía iTunes a través del siguiente enlace. Además, como adelanto desde hace unos meses, el single del disco, Holding on for Life está colgado en la red para todos los amantes del grupo.

A pesar de que, como ya hemos dicho, los responsables de este grupo solo son dos a la hora de lanzarse de gira, se hacen con una banda completa como la que han reclutado para su por ahora pequeño tour que comenzará en América en febrero y que los traerá por Europa, aunque desafortunadamente todavía no hay fechas confirmadas para España. Para más información, o simplemente para cotillear las últimas novedades sobre Broken Bells, la web del duo: www.brokenbells.com