El Resurrection Fest es un festival que se celebra cada verano en Viveiro, Lugo. Allí se dan cita los mejores grupos de hardcore y punk, con el impresionante paisaje gallego de fondo, durante tres emocionantes días.

Este ha sido un gran año para el Resurrection Fest. No solo ha batido records de asistencia, con más de 30.000 asistentes, sino que también ha recibido una nominación como Mejor Festival de tamaño medio para los European Festival Awards 2013. A pesar de que las votaciones de los internautas no han conseguido que el Resurrection llegue a ser finalista, la nominación es referencia de la importancia que ha conseguido el festival con tan solo ocho años d vida.

Consulta todos los datos sobre el Resurrection Fest 2014 aquí.

Lugar: Viveiro (Lugo).

Fecha: 31/07-02/08.

Género: Hardcore, Punk.

Entradas: Bono tres días 60€.

Cartel: NOFX, Turbonegro, Testament, Down, Amon Amarth, Gojira, Sick of It All, Kreator, Ignite, Converge, Watain, Red Fang, Obituary, Caliban, Raised Fist, GBH, Bury Tomorrow, The Real McKenzies, Suffocation, Crowbar, A Wilhelm Scream, Authority Zero, Havok, Segismundo Toxicómano, Haemorrhage, As They Burn, Rise Of The Northstar, Pyrexia, Born From Pain, Guttermouth, Looking For An Answer, Hummano, Skeletonwitch, Atlas Losing Grip, Bane, Iwrestledabearonce, Minor Empires, Hamlet, Ramallah, Texas In July, Discharge, Death Before Dishonor, Vortice, Sound Of Silence, Cobra, Wormed, Megadeth, Lagwagon, Judge, Carcass, High On Fire, Architects, The Ocean, Angelus Apatrida, Vildhjarta, Backtrack, Heart In Hand, Hyde Abbey, Anal Hard, Mutant Squad, Acid Mess, Childrain.

Página web: http://www.resurrection-fest.com/