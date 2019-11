Franz Ferdinand, Jack Johnson y Poliça son las nuevas confirmaciones del BBK Live 2014

Franz Ferdinand destaca sobre las nuevas confirmaciones del BBK 2014, el grupo de Glasgow sacó a la venta el pasado agosto su cuarto disco Right Thoughts, Right Words, Right Action. Los escoceses se encuentran actualmente inmersos en una gira por toda Europa, y sin olvidarse de España actuarán en Barcelona el 5 de abril. Uno de los grupos más consagrados del panorama internacional, eso lo demuestran sus más de diez en la industria musical, pondrá al público a cantar y bailar con sus temas como Take Me Out, No You Girls o Love Illumination.

Con nuevo disco bajo el brazo el hawaiano Jack Johnson repite experiencia tras haber estado en 2011. Su nuevo disco y octavo en su carrera titulado From Here To Now To You publicado en septiembre sigue la línea de los anteriores, sonidos de guitarra acústica que trasladaran a los asistentes a las mismísimas playas de Hawai.

Por último Poliça que llega desde Estados Unidos, el grupo está compuesto por Chris Bierden (bajo/voz), Drew Christopherson y Ben Ivascu (batería) and Channy Leaneagh (voz). Formado muy recientemente, tan solo llevan dos años como grupo, ya tienen dos discos en su haber, Give You The Ghost y el más reciente Shulamith. Cantantes como Mike Noyce o Justin Vernon ya han dado su apoyo a la banda de rock alternativo.

Estas tres confirmaciones se suman a los otros grupos que ya había en el cartel: Phoenix, The Lumineers, El Columpio Asesino y Dorian