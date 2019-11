Glamour y sensualidad en el Victoria's Secret Fashion Show 2013

Adriana Lima (Brasil), Alessandra Ambrosio (Brasil), Candice Swanepoel (Sudáfrica), Cara Delevingne (Reino Unido), Doutzen Kroes (Holanda), Erin Heatherton (Estados Unidos), Izabel Goulart (Brasil) , Karlie Kloss (Estados Unidos), Behati Prinsloo (Namibia), Lily Aldridge (Estados Unidos) y Lindsay Ellingson (Estados Unidos); entre otras, han sido los nombres más sonados del desfile, al que se han sumado nuevas modelos como Ming Xi y Sigrid Agren que nada tenían que envidiar a las veteranas del show, por la soltura con la que se desenvolvían en la pasarela.

British Invasion

El inicio de British invasion; la primera parte del desfile, vino de la mano del grupo musical Fall Out Boydonde una radiante Candice Swanepoel lucía como únicamente ella sabe el Royal Fantasy Bra valorado en 10 millones de dólares. La sudafricana sería precedida por una futbolera Cara Delevingne y la circense Behati Prinsloo. La aparición de la cantante Taylor Swift para unirse a Patrick Stump en la canción My songs know what you did in the Dark, dio un giro inesperado al desfile que se convirtió en un espectáculo de color en cuanto Karlie Kloss apareció agitando sus alegres alas de mariposa.

Fotografía: Huffington Post

Taylor Swift, micrófono en mano, se convirtió en la anfitriona del desfile, dando a bienvenida a los asistentes, mientras las supermodelos seguían luciendo sus conjuntos de lencería a su alrededor, una sucesión de diseños inspirados en diversos looks condujo a su debut a la joven modelo Devon Windsor, que lucía un aspecto rockero. Sería Lily Aldridge, portadora de un conjunto estilo punk y alas color fuego la encargada de cerrar la primera parte del desfile.

“Ser un ángel de Victoria’s Secret es otro nivel”

Un pequeño inciso entre cada parte del desfile, permite a los seguidores de los ángeles conocer mejor a sus ídolos. En el backstage algunas de las modelos hablaban de su experiencia en el casting de selección para convertirse en ángeles de la consagrada firma de moda íntima. Karlie Kloss se mostraba sorprendida tras su elección: “No sé cómo lo he hecho, pero estoy aquí”. Por otro lado, Adriana Lima, se mostraba incrédula tras su elección, y es que como Alessandra Ambrosio afirmaba: "Ser un ángel de Victoria´s Secret es otro nivel".

Shipwrecked

A Great Big World, conformado por los artistas Ian Axel y Chad Vaccarino, ponía el toque musical a la segunda parte del desfile Shipwrecked, con su canción Say Something. Doutzen Kroes lucía impecable sus alas sobre la pasarela, seguida por Ming Xi, la nueva integrante de la familia Victoria’s Secret. Behatti, Lily, Candice, Alessandra, Karlie, entre otras lucían corsés y conjuntos de ropa interior en tonos rosa y azul pastel, blancos y beiges. Fue la jovenElsa Hosk ataviada con unas alas de flecos la encargada de poner punto y final a la segunda parte del show.

Parisian Nights

Entre Shipwrecked -naúfragos en catellano- y Parisian Nights -la tercera parte del show-, a las modelos les preguntaban que qué se llevarían a una playa desierta; las respuestas fueron dispares, pero algunas de las modelos coincidían en que se llevarían a sus familiares.

Parisian nights era presentado por Adriana Lima con su mirada felina y desafiante, lucía un conjunto de encaje rojo adornado con unas imponentes alas del mismo color.Colección inspirada en la estancia de las modelos en la capital de Francia, donde a pesar de las bajas temperaturas, todas ellas disfrutaron como niñas.Cara Delvingne, Lindsay Ellingson, Izabel Goulart y el nuevo rostro del desfile Kely Gale, consiguieron captar las miradas de todo el público.

Fotografía: Huffington Post

Birds of paradise

Lais Ribeiro protagoniza una breve introducción antes del inicio de Birds of paradise ( la cuarta parte del desfile), recuerda con cierta pesadumbre la caída que sufrío el año pasado y que le impidió participar en el desfile, recuerda como todo el mundo a su alrededor se quedó helado, y no pudo contener las lágrimas. A pesar de que intentaba caminar, no podía, por lo que la organización del desfile propuso a Behati Prinsloo para llevar el conjunto que habría lucido Lais, de no haber sido por el contratiempo sufrido.

Pero el todoterreno Lais Ribeiro, no dejo que ese pequeño “traspiés” le paralizase, y este año afirmó antes del desfile con tono de humor: "Si vuelvo a caer, usaré mis alas para volar". Y es evidente que este ángel fue idóneo para la apertura de Birds of paradise, deslumbrante y demostrando gran confianza en sí misma, a cada paso que daba borraba de la memoria cualquier recuerdo del accidente del pasado año, y dejando bien claro porque forma parte del elenco de los ángeles de Victoria’s Secret.

"Si vuelvo a caer, usaré mis alas para volar”

Las preciosas Alessandra Ambrossio,Erin Heatherton y Jackelyn Jablonski, entre otras, convertían la pasarela en todo un festival de plumas y alas sumados que unido a su ligero caminar lograban hacer honor al título de la cuarta parte del show.

Un fragmento de I wanna go crazy de David Guetta, se utilizaba para introducir la siguiente colección temática, relacionada con las nuevas tecnologías y especialmente con las redes sociales. Y quien mejor para hablar de las redes sociales que la joven Cara Delevingne, con más de un millón de followers en twitter, se confiesa amante de las redes sociales y declara su pasión por publicar nuevos contenidos frecuentemente.

Doutzen Kroes prefiere compartir fotografías de su trabajo, familia y amigos, y Adriana Lima sin embargo, postea mensajes positivos.

Pink Network

La nueva girlband británica Neon Jungle, puso la nota muscical a la quinta parte del desfile Pink network una colección más juvenil y desenfadada, y cargada de colores llamativos. Los detalles preponderantes en este desfile eran los smileys, en forma de globos, adornando vestidos, adheridos a la espalda de las modelos, Sara Samporio, Jessica Hart, Elsa Hosk y Ming Xi, fueron algunas de las encargadas de proporcionar la inyección de frescura y vitalidad que dicha colección precisa.

Michael Olajide JR. (personal trainer de algunos de los ángeles), cuenta algunos de los secretos del entrenamiento de Adriana Lima, a quien describe como una persona activa a la que le gusta mantenerse siempre en movimiento y capaz de sacarle el máximo partido a aquello que le gusta. El deporte que practica Adriana Lima junto a Michael Olajide JR es la lucha, porque según su entrenador es el ejercicio adecuado mental y físicamente para ella. Michael afirma que “ La belleza no es nada sin fuerza”.

Snow Angels

Esta era la sexta y última parte del desfile, Taylor Swift, interpreta su tema Trouble, mientras una deslumbrante Behati Prinsloo, inunda la sala con un conjunto de lencería y unas alas blancas a juego. La pasarela se llena de trajes inspirados en el frío y el invierno, copos de nieve, hielo, y la primacía del color blanco convierten el final del desfile en la parte más sofisticada del ansiado evento de 2013.

Fotografía: Huffington Post

Los ángeles de Victoria’s Secret lo han vuelto a lograr, han conseguido impresionar a los espectadores que tanto tiempo llevaban esperando esta gran cita con la moda íntima, ahora vuelve a comenzar la cuenta atrás, pero dentro de un año el desfile de lencería más aclamado en el mundo volverá a dejar atónito a un público fiel, y cada año más numeroso.