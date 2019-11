Olly Murs y Edurne interpretan juntos 'Hand On Heart'

Con el estreno de su trabajo Right Place Right Time, Olly Murs consiguió alcanzar el álbum multi-platino gracias al elevado número de ejemplares vendidos. Tras el éxito de este proyecto, el cantante británico decidió reeditarlo y lanzarlo nuevamente al mercado.

El pasado 25 de noviembre, se hizo efectiva la publicación de este disco que, a diferencia del original, se compone de varios contenidos adicionales. Right Place Right Time incluye dos temas nuevos y siete canciones extra que son Stop Tryna Change Me, It´s Alright With Me, I Wish It Could Be Christmas Everyday, Inner Ninja (Ft. Classified), Did I Lose You (Ft. Georgia), Dear Darlin' (Ft. Alizee) y Hand On Heart (Radio edit). También incorpora un DVD con la grabación del concierto en directo de su última gira en el O2 Arena de Londres.

Sin embargo, este álbum no incluye el dueto con la cantante española Edurne. La nueva versión de Hand On Heart se encuentra únicamente en formato digital y puede adquirirse a través de iTunes. No obstante, la pareja compuesta por la cantante española y Olly Murs actuará este jueves 12 de diciembre en la gala de premios 40 Principales que tendrá lugar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

Con este tema, ambos músicos pretenden expandir su carrera artística a nivel internacional. De este modo, Olly Murs promociona su disco en España mientras que Edurne impulsa su nuevo trabajo compuesto en su totalidad por canciones escritas en inglés.

Climax es el quinto álbum de estudio de la madrileña, el cual salió a la venta el pasado mes de septiembre. En la actualidad combina su participación en el programa Tu Cara Me Suena con el lanzamiento de su segundo single titulado Painkiller. Aquí podéis disfrutar de su último éxito:

Estocolmo, Londres y Madrid han sido las ciudades elegidas para grabar Climax. Para ello, Edurne ha contado con la ayuda de prestigiosos autores en el ámbito internacional como Michael Busbee y de reconocidos productores tales como Simon Nordberg y Pablo Navarro. La cantante anunciará muy pronto las fechas de su próxima gira.

Antes de su proyecto con la artista española, Olly Murs interpretó en solitario la versión original del tema Hand On Heart, publicado en su primer disco Right Time Right Place. Aun así, el videoclip oficial contó también con la presencia de un reconocido intérprete como es el caso de Robbie Williams. En el siguiente vídeo podéis ver la actuación de los dos músicos británicos: