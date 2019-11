A las siete de la tarde arrancaban los premios de música más importantes de nuestro país, los Premios 40 Principales Ballantine’s 2013. De la mano de Tony Aguilar, acompañado de las voces más conocidas de la radio española: Uri Sábat, Cristina Boscá, Daniela Blume, Xavi Rodríguez y María Lama, daba comienzo el espectáculo.

La cuenta atrás iniciada por la boy band británica, One Direction, que estará de gira por nuestro país el próximo verano, dio por inaugurados los premios. Aun con esas, Ricky Martin, que ganaría el premio a Mejor grupo o artista latino, fue el encargado de romper el hielo y presentar sobre el escenario su último single, Come with me. El puertorriqueño hizo gala de su contoneo y, una vez más, vestido con unos pantalones al más puro estilo baggy, hizo estallar en millones de aplausos a un repleto Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid.

El primer premio llegó, y con él Alejandro Sanz que acudió a recoger su Premio 40 Principales por resultar vencedor en la categoría de Mejor festival, gira o concierto en España. Y recién salida de La voz, Malú interpretó Vuelvo a Verte y A Prueba de ti en una de las actuaciones más esperadas de la noche. Seguidamente, llegó el segundo premio. El galardón al Mejor videoclip internacional voló hasta tierras británicas. John Newman, que sería el encargado de poner el broche final a la noche con su último single, Cheating, y su archiconocido tema Love me Again, recogió muy feliz su premio mientras los canarios Efecto Pasillo se preparaban en el escenario.

Malú en la gala de Los 40 Principales (Foto: los40.com).

Llegaba uno de los momentos más esperados de la velada. El ganador del Factor X británico, James Arthur, aterrizaba por primera vez a nuestro país para interpretar su tema éxito de ventas Impossible, ganador en la categoría a Mejor canción internacional, y su más reciente single, You’re Nobody ‘Til Somebody Loves You. Una actuación cargada de fuerza, pero en la que se notaron los problemas del cantante con el sonido, dificultad compartida por todos los primeros invitados a esta gran fiesta de la música. Esta parte de la gala fue empleada para agilizar la entrega de premios. Mejor álbum internacional para Take me Home del quinteto adolescente One Direction, Premio especial a la trayectoria para los hermanos Muñoz, Estopa, Mejor artista o grupo y Mejor álbum nacional por Tanto para el malagueño Pablo Alborán y el segundo premio que los 40 Principales se sacan de la manga en la noche, el Premio especial al artista español más polifacético, que fue recogido por Dani Martín. Esta parte sería amenizada con la música de los ganadores a Mejor videoclip, Auryn. Blas, Dani, Álvaro, David y Carlos, que recientemente desmintieron los rumores que los relacionaban con su participación en Eurovisión, se subieron al escenario para interpretar su tema Heartbreaker.

Dani Martín recoge el Premio especial al artista español más polifacético (Foto: los40.com).

Otro que ha apurado para sacar single aprovechando el gran tirón del talent show musical de Telecinco ha sido Antonio Orozco, que ya pasada la hora y media de show se subió al escenario para cantar Llegará. A continuación, dos categorías internacionales. La primera, Mejor artista o grupo internacional que fue para el reciente nominado hasta en cuatro ocasiones en los Grammys, Bruno Mars. La segunda, Mejor artista revelación internacional que fue a parar a manos de los raperos Macklemore y Ryan Lewis. Dos entregas que fueron seguidas por las excelentes actuaciones de un Melendi muy entregado al público, Jesse & Joy y Pablo Alborán, que además de presentar su tema Éxtasis, acompañó en el escenario a la mexicana para interpretar con ella la canción La de la Mala Suerte.

La noche y las actuaciones continuaron envueltas en un ambiente festivo que no decayó con la unión de dos ex participantes de concursos musicales, Edurne y Olly Murs, que compartieron escenario para presentar el último single del británico, Hand on Heart. La magia desprendida por ambos llenó todo el palacio que permaneció completamente atento al desarrollo de la actuación. Cero de Dani Martín, Vi de Pablo López, que consiguió alzarse con la victoria en la categoría de Mejor artista revelación en 40 Principales y Como Camarón de Estopa se encargaron de darle el toque más español a la noche. Un toque que duraría poco, ya que tras aparecer en escena para recoger el Premio especial a la mejor banda de rock internacional del año, el conjunto estadounidense Imagine Dragons pisó con una descomunal fuerza el escenario para hacer disfrutar a todo el público de éxitos como It’s Time y On Top of the World. Además, el cantante del grupo se atrevió a recitar unas cuantas frases graciosas que sabía en español, regalando sonrisas en los rostros de los asistentes que esperaban con gran ardor esta actuación.

Imagine Dragons interpreta On Top of the World (Foto: los40.com).

La fiesta cargada de ilusiones y buenos momentos tocaba a su fin. El último premio en la categoría de Mejor canción nacional fue a parar a manos de Pablo Alborán, quien se alzó como el gran ganador de la noche destacándose del resto de galardonados con un premio 40 Principales más. Con decenas de premios en su haber, Pablo Alborán hizo gala de su humildad y declaró que "el mejor premio, al final, es tener un sitio donde volver". Unos segundos más tarde, John Newman saldría de nuevo al escenario, pero esta vez para clausurar los Premios 40 Principales 2013 con su música, unos premios que debido a la gran notoriedad cosechada un año más tendrán su edición 2014 el próximo año.

Problemas de sonido

Como viene siendo una constante en este evento, los problemas relacionados con el sonido se repitieron una vez más en esta edición 2013. La primera mitad de las actuaciones sufrieron notables daños debido a este problema que parece que Los 40 Principales no termina de solucionar. Actuaciones como la de James Arthur, presentaron a los cantantes encerrados en un bucle negativo que no parecía mejorar a lo largo de la actuación. Hubo que esperar a que Olly Murs y Edurne salieran al escenario para ver finalizados estos contratiempos que tanto incomodaron a los intérpretes.

En twitter se han sumado también una gran cantidad de quejas debido a unos pequeños fallos intermitentes durante la retransmisión de los premios. El problema radicaba en que el televisor permaneciera breves periodos de tiempo mostrando la pantalla negra y privando al espectador de la gala.

Premios 40 Principales en números

El canal del grupo Mediaset España, Divinity, encargado de retransmitir en directo los premios, anotó un magnífico 3%, reuniendo a más de 444.000 espectadores. Aun así, la pérdida de casi 100.000 espectadores respecto a la gala del último año se hace notable, prefiriendo los televidentes otras opciones.