Beady Eye visitará España en febrero

Para las personas que no lo conozcan, Beady Eye es un grupo de rock británico formado por Liam Gallagher, Gem Archer, Andy Bell y Chris Sharrock, todos ellos excomponentes del famoso grupo británico Oasis a excepción de uno, Noel Gallagher. Son ya sabidas las trifulcas que fueron formadas por los hermanos Gallagher durante sus años como músicos en la banda Oasis, que tanto éxito tuvo no solo en Gran Bretaña sino en casi todos los rincones del mundo.

Tras la disolución de Oasis, en 2009 los componentes del nuevo grupo, llamado Beady Eye, se pusieron manos a la obra, y compusieron su primer sencillo bajo el título de 'Bring the light'. Posteriormente sacaron a la venta su primer álbum de estudio, 'Different Gear, Still Speeding', producido por Steve Lillywhite (The Rolling Stones, 30 Seconds To Mars).

El nuevo disco 'BE', publicado el pasado 10 de junio, mantiene la esencia de rock británico de su primer álbum. Compuesto por quince temas entre los que destacan Flick of The Finger, Second Bite of The Apple o Soul Love. El álbum fue producido por Dave Sitek (Foals, Nine Inch Nails)

Beady Eye ya estuvo en verano en nuestro país, concretamente en el FIB, donde dejaron un buen sabor de boca a los allí presentes. La banda anunció en su página web (www.beadyeyemusic.com) las nuevas fechas de su gira europea, en la que se encontraban las ciudades de Madrid y Barcelona. La banda de Manchester tocará el 12 de febrero en la sala La Riviera de Madrid y 13 de febrero, en la sala Razzmatazz de Barcelona. Para adquirir las entradas: www.livenation.es y www.ticketmaster.es