Críticas en 1 minuto: 'Love, Actually'

Love, Actually es una adorable comedia romántica, ambientada en época navideña, lo cual le otorga ese toque de romanticismo extra. Esta cinta nos presenta a varios y complejos personajes, pequeñas historias de sus vidas, que de alguna o de otra forma, se enlazan entre sí. Cada uno pasa por diferentes conflictos, amorosos, familiares, amicales, y cada uno los enfrenta de la mejor manera posible, con un poco más de sensibilidad, claro está, por tratarse de una época nostálgica teniendo toda la música, nieve y parafernalia navideña presente. La época marca la diferencia.

Richard Curtis escribió y dirigió este filme el cual contó con dos nominaciones a los Globos de Oro del 2004. El cineasta cuenta en su haber con éxitos mundiales como Cuatro Bodas y un Funeral, Bridget Jones o Nottin Hill. Por descarte, la dósis de romanticismo en Love, Actually está confirmada. El reparto es indiscutiblemente de lujo. Por nombrar algunos tenemos a Emma Thompson, Liam Neeson, Hugh Grant o Colin Firth.

Este filme es perfecto para los amantes de las historias de romance, tiernos desenlaces, actos y demostraciones inesperadas por el ser amado, en resúmen, amor en todo el sentido de la palabra. La música de la banda sonora se confabula con las historias para darle unos grados más de emoción a los momentos claves de la trama. Canciones como White Christmas, All I want for Christmas is You o la afirmativa All You need is Love, son las que podremos escuchar en este cálido largometraje, el cual nos quiere demostrar que el amor, realmente, se encuentra alrededor de todos nosotros.

Título: Love, Actually

País: Reino Unido

Año: 2003

Director: Richard Curtis

Reparto: Alan Rickman, Emma Thompson, Laura Linney, Hugh Grant, Kiera Nightley, Bill Nighy, Liam Neeson, Martin Freeman, Colin Firth.

Palmarés: Premio BAFTA 2004 - Bill Nighy, Mejor Actor Secundario. Emma Thompson como Mejor Actriz del Año Premio Círculo de Críticos de Londres.