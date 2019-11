Los 13 del 2013

Incurriendo un poco en clichés propios de estas épocas del año, desde VAVEL Música hemos decidido hacer un reportaje con nuestra cinta ideal del 2013, con pista oculta incluida recogiendo los que son para nosotros los 13 mejores temas de este año 2013. ¿Que por qué una cinta y no un disco? Pues muy fácil, primero porque no hay nada más romántico que grabar una cinta, desde la selección de los temas hasta decidir cuál de ellos va en la cara A y cual en la cara B pasando, como no, por el diseño, con esas pegatinas tan horteras, pero que tanto nos gustaban cuando éramos pequeños. Como bien habréis recordado, todo en su producción es romántico, pero más romántico suele ser su fin.

Vosotros, o más bien tú, sois nuestra persona especial estas navidades y esta cinta recopilatorio del 2013, es para ti.

CARA A

1. Do I Wanna Know, Artic Monkeys

Sonaba por primera vez el 19 de junio de este año y se ha quedado con nosotros hasta el final del mismo, además apostamos porque nos acompañe parte del que viene y (como los temas de los Arctic Monkeys acostumbran a hacer) algo más. No se nos ocurre mejor comienzo para nuestra cinta que esos riffs de guitarra que David Wilson, el director del videoclip, ha sabido captar e interpretar a la perfección.

2. Reflektor, Arcade Fire

‘Valientes Locos’ pensábamos al leer las noticias que llegaban de su nuevo disco, Reflektor, y de las influencias que este traería. Como reconocían en una entrevista, un viaje a Haiti y escuchar música haitiana y lo que es más alucinante, nanas vudú, habían sido parte de la inspiración de su cuarto álbum de estudio en el que querían mostrar una nueva cara del grupo. Afortunadamente, la apuesta le ha salido fenomenal al grupo canadiense que ha conseguido posicionarse en numerosas listas como uno de los 50 discos imprescindible del 2013.





3. Get Lucky, Daft Punk Feat. Pharrell Williams

Si no conoces está canción es porque has estado viviendo en tu habitación sin contacto de ninguna clase con el mundo exterior durante los nueve meses pasados, pues no ha parado de sonar desde su salida al panorama musical. Con lo que, independientemente de que te guste o no este tema, tendrás que reconocer que esta lista no estaría completa si no incluyéramos Get Lucky. Además, nos parece una magnifica forma de desearte suerte para el año que entra.

4. Retrograde, James Blake

Haciendo un tránsito hacia un tema más "relajado", no digáis que no hemos planeado el orden, otro artista que no podía quedarse fuera de nuestro repaso al año es el británico James Blake. Blake, ha sido el ganador este año del Mercury Prime (Premio que se le da anualmente al mejor álbum de Irlanda y Reino Unido) gracias a su disco Overgrown, así que para vosotros Retrograde. El tema, tanto por la cercanía de su estreno (11 de febrero) al día de los enamorados como por su temática amorosa, no puede más que evocar ese sentimiento de yo-qué-sé en el estómago que queremos transmitiros.

5. Tennis Court, Lorde

Ya os habíamos avisado a mediados de este año que la jovenzuela neozelandesa iba a tener mucho que decir a lo largo del año y no nos equivocábamos. Con tan solo 16 años, Lorde ya tiene su primer disco en el mercado y su popularidad no para de aumentar día tras día. Viendo todo esto ¿quién iba a dejársela fuera de esta cita?

6. Diane Young, Vampire Weekend

Y para acabar nuestra cara A los americanos Vampire Weekend y su tema estrenado el 20 de abril, Diane Young. El tema, que aunque muestra nuevas influencias en la banda, no acaba de marcar un punto y aparte en su trayectoria pues recuerda a anteriores trabajos. Aun así, reconocemos el mérito, pues la primera vez que lo escuchamos nos sorprendió ese final tan seco, más propio de un problema a la hora de reproducirlo que de un remate.

CARA B

1. New, Paul McCartney

La cara B de un disco tiene que ser fuerte, empezar enérgica para destacar y hacerse valer sin necesitar a la cara A con lo que para defender este side B un ex-Beatle, que si de algo sabían ellos era de hacer brillar ambas caras. Que Paul ha hecho algo que nos recuerda al sonido del fab four es un hecho, que no nos disgusta también. Al igual que no nos cabe la menor duda de que McCartney sabía lo que se hacía, y New ha sido una apuesta segura. Casi tan segura como meterla en esta cara B, jugando un poco con el simbolismo entre el final de una cara, el año 2013 y una nueva, el 2014.

2. If I have a Tail, Queens of the Stone Age

La banda Americana de Rock, Queens of the Stone Age, ocupa la segunda posición en nuestra cara B y lo hace con If I had a Tail de …Like Clockwork (como no) estrenado el 9 de Marzo de este año. Por si el tema no os convence del todo, seguro que el saber que tuvo 91.000 copias vendidas en su primera semana en el mercado lo hace, aunque con este tema estamos seguros de que no necesitáis más.

3. Came Back Haunted, NIN

Trent Reznor lo ha vuelto a hacerlo, genial una vez más, aunque la verdad es que ha tenido tiempo para realizarse en Hesitation Marks, su octavo disco, pues llevaba sin publicar desde 2008. Por su estética sonora oscura y por su videoclip a cargo de David Lynch, que puede causar ataques de epilepsia, Came Back Haunted ha sido la elegida para incluirla en este recopilatorio. ¿Qué es la vida sin un poquito de riesgo?

4. A Ton of Love, Editors

Qué Editors están influenciados por el sonido sucio y descuidado que presentaban las bandas tipo Joy División es un hecho palpable, pero que han sabido integrar otras influencias más modernas y limpias como The Strokes, también. Por eso su posición en nuestra cinta con el single promocional de su cuarto álbum, A Ton of Love estrenado formalmente el 24 de Junio de 2013.

5. Song for Zula, Phosphorescent

El 19 de Marzo de 2013 salía a la luz Muchacho, el sexto disco de la banda americana precedida por el magnífico single seleccionado, Song For Zula. Una canción tranquila para ir cerrando nuestra cara B.

6. On Our Way, The Royal Concept

Y para acabar nos despegamos un poco de los focos clásicos de artistas (América y Reino Unido) y nos movemos hacia los países nórdicos. No, no vamos a acabar ni con Ylvis ni con Robin, todavía no es ese día, vamos a acabar con la banda sueca The Royal Concept y su primer álbum de estudio estrenado este año, Goldrushed, que sin duda es un genial comienzo para su carrera y un mejor broche para nuestra cinta.

BONUSTRACK

Nuestra canción extra corre a cargo de la artista Americana Sky Ferreira, que lanzó su primer álbum de estudio el pasado 29 de octubre de este año. Quizás una apuesta arriesgada por nuestra parte ya que todavía no es demasiado conocida, aunque entre su creatividad y su aspecto aniñado, que nos evoca a la mismísima Christina Ricci en Buffalo 66, ha conseguido ganarse su posición en un último, pero destacable lugar. A fin de cuentas un bonustrack es una canción regalo.