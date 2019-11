Katy Perry 2013: Dejando entrar la luz

El 2013 será un año que quede marcado a fuego en el recuerdo de millones de katycats alrededor del mundo, y es que PRISM, como la propia Katy Perry diría, ha dejado entrar la luz en sus vidas. Tras la publicación de su exitoso anterior álbum en 2009, que le valió el reconocimiento de artista femenina con más números uno en la lista Billboard, viajar por todo el planeta ofreciendo 126 conciertos en su California Dreams Tour, que duró más de un año, y la publicación en cines de una película autobiográfica, Katy ha pasado un tiempo en la sombra escribiendo el que sería su futuro en forma de canciones. La reina de twitter con casi 49 millones de seguidores se posiciona como uno de los iconos de la música del siglo XIX.

La cantante y compositora de Santa Bárbara empezó el año inmersa en el proceso de grabación de su nuevo disco. Dejando a un lado todas las calamidades que le tocó vivir tras su separación del humorista y actor británico Russell Brand, Katy Perry más Katheryn Elizabeth Hudson que nunca, prendió fuego a su anterior vida reduciendo todo el mal a cenizas. Perry, que prometió un disco oscuro y con una madurez que sorprendería al público tras las alegres letras de su Teenage Dream, no dudó en lanzar mensajes a sus fans para advertirlos acerca de lo que estaba por venir. Así, la semana pasada la californiana daba por zanjada una difícil época en la que asegura la meditación y la oración han resultado de vital importancia: "Es divertido reír ahora, pero no fue divertido entonces. Atravesaba un periodo en que los pensamientos negativos estaban entrando en mi mente.”

Katy continuó durante meses de la mano de sus productores Dr. Luke y Bonnie McKee ultimando la segunda mitad de su nuevo trabajo, siempre declarando que sabía exactamente lo que quería para su disco, “color, arte y tono”.

Portada PRISM Deluxe Katy (Foto: Twitter Katy Perry).

Para combatir la nebulosidad que parecería envolver este nuevo trabajo de la californiana, a finales de verano un camión dorado que recorría las carreteras y ciudades más importantes de Estados Unidos se dejó ver en múltiples ocasiones promocionando el nombre y fecha de publicación del cuarto álbum de estudio de la cantante. La gente que pudo divisar esta original forma de promoción pudo leer en ambos laterales del camión: KATY PERRY · PRISM · 10·22·13. El veintidós de noviembre de 2013 fue la fecha fijada para la salida al mercado de PRISM. No tan brillante como prometía el dorado reluciente fue el desenlace de la promoción de Katy, ya que mientras el camión se encontraba estacionado un conductor ebrio impactó contra la parte delantera del mismo dejándolo en lamentables condiciones para poder volver a salir a la carretera. También en agosto, Katy se empeñó en dar a conocer a sus fans varios vídeos promocionales en los que se dejaba ver desprendiéndose de todo lo que evocara lo que ella fue en algún momento. La dulce chica que se rodeaba de caramelos y color había muerto. Tanto HitFix como MTV nombraron a PRISM como uno de los discos más esperados del 2013 y días antes de ser publicado ya alcanzó el primer puesto en iTunes, lo que hace palpable la alta expectación existente tiempo antes de su salida al mercado.

Camión promocional de PRISM (Foto: Los 40 Principales).

Año y medio atrás quedaba el último single de Perry y octavo de su anterior trabajo, Wide Awake, cuando Katy Perry anunciaba que el 12 de agosto el público podría ver al fin el resultado de su duro trabajo en forma de rugido. Filtrado dos días antes, pero no por ello con menos fuerza, el primer single de PRISM, Roar, llegó al panorama musical como carta de presentación del nuevo álbum de Katy. Las alarmas se dispararon, lo mismo que ocurrió con las listas de ventas y musicales del mundo. Roar alcanzó el número uno de más de 50 países el día de su lanzamiento e ingresó semanas más tarde en la cima de Billboard, terminando con las doce semanas de liderazgo que el Blurred Lines de Robin Thicke perpetuó en lo más alto de la lista musical más importante del mundo.

El cinco de septiembre se estrenaba el vídeo dirigido por Grady Hall y Marcos Kudsi que hoy cuenta con más de 280 millones de visitas en la cuenta oficial de Youtube de VEVO de Katy Perry. Roar debutó como el vídeo más visto de la semana en youtube, puesto que ocupó durante las siguientes también. El videoclip, que recibió críticas muy positivas en su mayoría, dejó ver que en realidad la oscuridad que Katy Perry nos prometía hace unos meses se convertía en lo que ella calificaría como un CD “lleno de luz y reflexiones”.

La canción se ha convertido en la más descargada del 2013 y batió récords con 557 mil copias digitales distribuidas en tan solo una semana, marca que la propia Perry había establecido con Firework y 509 mil copias casi tres años antes. La cifra exacta de descargas en lo que va de año es todavía temprano para conocerla, pero la próxima semana se darán a conocer las cifras oficiales. Por el momento, las copias vendidas se cuentan en más de cuatro millones, elevando a Katy a la cumbre de descargas oficiales por canción, siendo la única artista en lograrlo. Igualmente, Katy Perry repitió grandes datos en España, destacando su número uno en Los 40 Principales.

Para reforzar todavía la carta de presentación de la de California, Roar fue presentada ante el público por primera vez en los MTV Video Music Awards bajo el puente de Brooklyn, clausurando la gala en su trigésima edición al más puro estilo Rocky Balboa. A partir de aquí, Roar ha sido interpretada en numerosos países, destacando la participación en el Factor X australiano o en el iHeartRadio Music Festival. Recientemente, la actuación de Katy Perry en los premios franceses NRJ Music Awards ha entrado en una dinámica de controversia de la que parece no salir. Su supuesta actuación en playback que tocó a su fin de la puesta en escena a mitad de la canción seguido de un nuevo comienzo en directo ha estado en boca de medio mundo en el mes de diciembre. Realmente, la cantante de California Gurls acudió a la gala para cantar dos temas en directo, pero antes de comenzar su actuación, los responsables de sonido colaron el tema al aire, lo que ocasionó el fatal desenlace envuelto en abucheos del público. Recientemente, los responsables de dichos premios han enviado un comunicado oficial en el que se pedía perdón tanto a Katy Perry como al público por el fallo soportado durante la emisión de los premios. En todo momento se ha dejado claro que la artista había firmado para actuar en directo, como ha hecho desde la publicación de su último álbum, librando a Perry de todas las culpas que la relacionen con el incidente ocasionado. Así, se zanja la polémica existida y se desmienten todas las informaciones acusatorias de la prensa en los distintos países en los que se ha tratado el tema.

(Foto: Iago Suárez | VAVEL.com).

Llegada la fecha señalada, PRISM salió al mercado con todo el revuelo que un acontecimiento de estas características suele producir en el siglo XIX. Debutó directamente en el puesto número uno de Billboard, convirtiéndose en el disco más vendido en Estados Unidos, hazaña que repetiría en numerosos países al igual que su primer single. Con únicamente dos meses de vida, PRISM cifra ya sus ventas en más de un millón y medio en todo el mundo, pero hasta el veintisiete de diciembre no se conocerán las cifras oficiales que Media Traffic se encargará de publicar.

Días antes de la publicación del nuevo álbum, Katy, de la mano de Pepsi, descubrió a sus fans dos nuevas canciones que ellos mismos deberían desbloquear tuiteando hasta llegar al mínimo necesario para escuchar un adelanto de los temas. Estas canciones, que en un principio solamente serían canciones promocionales del nuevo álbum, Dark Horse y Walking on Air, tuvieron tan alta repercusión que ambos se colocaron como número uno en numerosos países, incluyendo España. Uno de ellos, Dark Horse, cumple con la promesa que Katy hizo a sus fans meses antes de la publicación del álbum. Esta canción cuenta con las sombras y reflexiones que tan extrañas se vuelven al relacionarlas con la californiana. Este hecho ha conseguido que el tema se halle situado durante semanas en la parte superior de la tabla de descargas de varios países, incluyendo la lista Billboard en Estados Unidos, lo que ha obligado a Capital Records a apostar por esta canción como tercer single del álbum. El proceso de grabación del videoclip comenzará a finales de diciembre y por el momento se desconocen más datos.

Antes de abordar la etapa que llevará a Perry a un año 2014, muy posiblemente, colmado de éxitos, la artista y compositora ha decidido convertir en segundo single de su PRISM la que para ella es la canción más bonita del álbum, Unconditionally. “Te amaré incondicionalmente” o “No hay necesidad de disculparse, sé lo mucho que vales”, son algunos de los versos que iluminan esta balada electrónica lanzada al mercado el dieciocho de noviembre. Las críticas positivas no se hicieron esperar. El comentario más generalizado fue el de una mayor madurez en los trabajos de Perry que dejaban ver nuevos caminos para el pop, al margen de escandalosas rutas que algunos artistas siguen hoy en día. Este tema compuesto por Katy durante un viaje de Unicef todavía continúa en proceso de promoción y, aunque no obtuvo los mismos resultados que Roar, ha conseguido unas cifras igualmente respetables. El videoclip fue lanzado el veinte de noviembre, ocasionando desconcierto en gran parte del público que no llegó a entender lo que la cantante quería expresar. El director del vídeo, Brent Bonacorso, habló en exclusiva para MTV News explicando los detalles de grabación en Londres, mientras la propia Katy explicó que para ella el choque contra un coche es una sensación parecida al enamoramiento, no te lo esperas. Aún así, delcaro que Unconditionally "es sobre todo un precioso vídeo que expresa el poder del amor y la belleza". Actualmente, Unconditionally cuenta con una versión en acústico que ayuda a la cantante a posarse en soledad frente a su brillante micrófono para crear un espacio en el que lo único que exista sea su voz y la música. En España el sencillo continúa escalando meteóricamente en la lista de los 40 Principales, situándose ya en el puesto once.

Este año no solo se ha hablado de Katy Perry como única vocalista de sus propios singles. A lo largo del 2013 han revoloteado los rumores de una futura colaboración de la estadounidense con la cantante de Barbados Rihanna. Ambas, que mantienen una buena amistad desde hace años, llevan tiempo esperando la oportunidad de grabar un tema que revolucione el panorama musical. El atraso en la grabación del tema se verá retardado todo el tiempo que sea necesario hasta que ambas crean que han dado con el tema idóneo y exacto para enloquecer al público. Además, el hawaiano Bruno Mars es otro de los objetivos de Perry. Katy ha declarado en más de una ocasión las tremendas ganas existentes por realizar una colaboración con él. De hecho, se ha atrevido a decir: “Cuando crezca quiero ser como él”.

Rihanna y Katy Perry (Foto: Twitter).

Paradise Valley, el sexto álbum de estudio del cantante y compositor John Mayer, actual pareja de Katy Perry, incluye una pista que se ha convertido en el nuevo single del cantante, Who you love, un tema con una letra muy íntima que afianza la relación de pareja. Recientemente, los enamorados acudieron al programa estadounidense Good Morning America para lanzar su single. John se atrevió a calificar al track como “uno de esos viejos temas que sonaban en la radio en los 70 y 80". Ambos se muestran muy cariñosos y compenetrados en el videoclip de la canción dirigido por Sophie Muller, que muestraa a los fans unas instantáneas de varias parejas cabalgando en un toro mecánico entremezcladas con las de Katy y John. Todo apunta a que la relación se consolida poco a poco y los planes de futuro continúan escribiéndose en el diario personal de la pareja. John Mayer no duda en declarar que se siente “orgulloso de esta canción, orgulloso de su arte, orgulloso de esta chica".

Katy Perry junto a John Mayer (Foto: Katy Perry Gallery).

Los triunfos de Katy a finales de 2013 ya no solo se cuentan musical ni personalmente. La cantante se ha enfrascado, una vez más, en la producción de perfumes como ya hiciera años atrás. Dejando a un lado Purr y Meow, Perry se viste al más puro estilo reina inglesa de siglos pasados para invitar a un público femenino a disfrutar de su exótico perfume bajo el lema de “Posee el trono”. El anuncio promocional lanzado masivamente en Estados Unidos y que en estas navidades ha tenido una versión especial en la que la cantante de Firework aparece en el regazo de Santa bromeando acerca de su regalo navideño ha conseguida unos buenos datos de ventas para Killer Queen, homónimo del disco de la banda Queen.

Por el momento, lo que sí se conoce ya son las primeras fechas del Prismatic World Tour, la gira de conciertos que la americana ofrecerá por todos los rincones del globo terráqueo y que al igual que la anterior tendrá una duración superior al año. Las primeras fechas que verán aterrizar el tour ya se han fijado en las Islas Británicas, lugar en el que conseguir una entrada se ha convertido en una odisea para todos los fans que deseaban acudir a las fechas. Asimismo, en cada país la californiana contará con teloneros distinguidos dentro del mundo de la música. Sin ir más lejos, las primeras citas serán abiertas a ritmo del dúo revelación de 2013 Icona Pop. Katy se muestra muy emocionada frente a la idea que supone la creación de todo lo relacionado con esta gira, manifestando que cada actuación se convertirá en una "fiesta para sus ojos".

Photoshoot promocional de PRISM (Foto: Katy Perry Gallery).

Quedará ver si Katy Perry sigue rugiendo en 2014. Por el momento, la intérprete de éxitos como I Kissed a Girl tiene numerosos proyectos fijados y recientemente fue nominada en la categoría de Canción del Año y Mejor Interpretación Solista Pop por Roar en los Grammys 2014. Puede que el veintiséis de enero la californiana repita el éxito logrado con la presentación de su single Part of me en la edición de los Grammys de hace dos años, pero hasta que esto ocurra los katycats tendrán que conformarse con una feliz Navidad rodeados del frío invernal que envuelve la atmósfera creada bajo unos finos copos de nieve que caen de la más oscura noche como ocurría en Unconditionally. Un broche perfecto para un final de 2013 inmejorable.