Los mejores discos del 2013

Como cada diciembre que se llega a su fin, las listas con lo mejor del año inundan la red para hacer balance musical, que en este 2013 es realmente positivo. VAVEL también ha querido realizar una selección de los mejores álbumes internacionales del año en la que, aunque intenta ser lo más objetiva posible, bien se sabe que en el mundo de la música, como en cualquier otro arte, la subjetividad es inevitable.

La lista se encuentra poblada con muchos de los máximos exponentes en sus respectivos géneros, con veteranos que regresan y con jóvenes sorpresas que dejan de serlo para convertirse en realidad.

Aunque la lista solo incluye los 20 mejores, hay muchos otros que se han quedado cerca de ser incluidos y que también merecen reconocimiento. Algunos de ellos son The Terror (The Flaming Lips), The 20/20 Experience (Justin Timberlake), Pale Green Ghosts (John Grant), Wakin on a Pretty Daze (Kurt Vile), We Are the 21st Century Ambassadors of Peace & Magic (Foxygen), Dream River (Bill Callahan), Push the Sky Away (Nick Cave and the Bad Seeds), Hesitation Marks (Nince Inch Nails) y Aventine (Agnes Obel). Y ya, sin más preámbulos, nuestro top 20.

20. The Next Day, David Bowie

Abre la lista el veterano inglés, que a sus 66 años vuelve para publicar su vigesimocuarto álbum, después de 10 años sin lanzar nuevo material. Es un regreso tan deseado como inesperado, pues ya muchos le daban por retirado. The Next Day se compone de 14 canciones melódicas llenas de energía para hacer las delicias de sus seguidores.

19. Muchacho, Phosphorescent

Phosphorescent vuelven a superarse con su nuevo disco. Si Here's to Taking It Easy se convirtió en el trabajo más acertado de su carrera, Muchacho vuelve a ser un paso al frente de los americanos, que se ganan merecidamente un puesto entre los grandes del folk. Se trata de un disco cargado de emociones, de matices y de riqueza técnica, así como una invitación al oyente para reponerse de los golpes y seguir adelante.

18. Evil Friends, Portugal. The Man

Los americanos siguen su prolífica carrera discográfica con su séptimo álbum en 8 años. Evil Friends desbanca al resto con la ayuda de Danger Mouse en la producción, que los encarrila en la dirección correcta. El disco, compuesto de 12 canciones, animará al oyente a mover el cuerpo, con mucho pop y no tanta psicodelia como en trabajos anteriores.

17. Settle, Disclosure

Lo que el dúo de hermanos Lawrence ha conseguido con Settle es un logro para la música dance, a la que devuelven la inteligencia a un género devorado por el ansia comercial. Disclosure pone a disposición del oyente más de una hora de ritmos, que aunque no son novedosos, sí se usan con cabeza y recuperan la grandeza de los clásicos del clubbing. Se reparten en 14 canciones que cuentan con variados colaboradores para interpretar la parte vocal, y que en ningún momento decaen.

16. Kveikur, Sigur Rós

Kveikur es la contraposición a Valtari, su anterior disco, lanzado apenas un año antes, con un radical giro en su sonido. Sigur Rós, convertido en trío tras la salida de Kjarri Sveinsson, compone su disco con 9 temas más directos, agresivos y oscuros. Demuestran así su compromiso por no estancarse, y obtienen como resultado un disco que puede gustar más o menos, pero que en cualquier caso es excelente.

15. Amok, Atoms for Peace

Thom Yorke siempre sabe lo que se hace y, además, con mucho juicio. Pero Amok no es un segundo disco en solitario del líder de Radiohead, sino que Flea y Nigel Godrig también dejan impreso su buen oficio en este grandísimo álbum debut de la banda, junto a Joey Waronker y Mauro Refosco, los otros dos integrantes del quinteto. Electrónica y rock experimental y minimalista en altas dosis se ponen a disposición de una excelente capacidad creativa, en la que Thom Yorke se desata con total libertad vocal en sus interpretaciones.

14. AM, Arctic Monkeys

AM es el quinto álbum de los de Sheffield y su golpe definitivo en la mesa. El cuarteto ha crecido con cada disco publicado y se muestra pletórico. AM es a la vez sencillo y elaborado, con acercamientos tanto al hip hop como al soul, mostrando la frescura que siempre les caracteriza y una letras con trasfondo. Un paso más de Arctic Monkeys hacia la cima.

13. Once I was an Eagle, Laura Marling

La cantautora británica Laura Marling trae con 23 años su cuarto álbum en el que deja claro que es una de las reinas del folk contemporáneo. Once I Was an Eagle deja ver a una Laura Marling vulnerable y segura de sí misma a la vez. Las 16 canciones del disco se interconectan y alcanzan una profundidad que aumenta con las sucesivas escuchas y en las que su voz se llena de matices. En definitiva, es un disco cargado de belleza para dejarse hipnotizar, otro triunfo más en la impoluta carrera de esta joven artista.

12. Pure Heroine, Lorde

Ella Yelich-O’Connor ha conseguido con 17 años cumplir el sueño adolescente a base talento, con una voz adulta que canta sobre las preocupaciones adolescentes (que no de niñas). Los arreglos de cada canción en Pure Heroine son realmente impecables, con un pop directo y sincero y toques de hip hop y electrónica. Ha llegado desde Nueva Zelanda para comerse el mundo. Cantar pueden hacerlo muchas, pero componer es otra cosa, y de ahí del éxito de Lorde. Mucha clase.

11. Overgrown, James Blake

Overgrown es el segundo álbum de este joven inglés, que se ha ganado el respeto de la crítica con su mezcla de soul y electrónica que se despoja de adornos y se muestra minimalista. James Blake convence y se confirma como un gran talento, con un LP exquisito de principio a fin. Melancólicía, elegancia, madurez, modernidad e innovación son algunos de los calificativos que mejor definen este trabajo.

10. Reflektor, Arcade Fire

Nadie duda ya de la capacidad de reinventarse de Arcade Fire, una de las bandas clave de lo que llevamos de siglo. Pero los canadienses van un paso más allá con Reflektor, que se convierte en una arriesgada apuesta a todo o nada. Y aunque finalmente resulta el peor de sus cuatro álbumes, el hecho de que estén tan por encima de la mayoría del resto de grupos existentes, hace que este detalle pase desapercibido y nos encontremos ante uno de los discos del año.

9. Trouble Will Find Me, The National

El quinteto de Ohio ha forjado su propio estilo con sus cinco álbumes anteriores, y con Trouble Will Find Me no dejan de lado su efectiva fórmula. The National vuelven a ser ellos mismos, y se les da de maravilla. El disco está plagado de canciones que a la vez se parecen o se diferencian tanto como el oyente esté dispuesto a adentrarse en ellas. Escuchar Trouble Will Find Me supone aceptar un éxtasis contenido y prolongado en el tiempo que te deja un sabor tan dulce como amargo, pero que querrás volver a saborear.

8. …Like Clockwork, Queens of the Stone Age

Josh Homme vuelve con más fuerza que nunca en el sexto álbum de Queen of the Stone Age, que aparece 6 años después de Era Vulgari. Curiosamente, en 2011 el líder de la banda americana se encontraba hospitalizado, e inmerso en una depresión de la que no parecía haber salida. Pero Josh Homme se ha repuesto y en ...Like Clockwork muestra una vitalidad envidiable, con 10 canciones que son puro rock.

7. Yeezus, Kanye West

Yeezus es el sexto álbum del polifacético Kanye West. El americano hace en Yeezus lo que le da la gana. Ser una estrella del hip-hop se lo permite, pero además a él se le da de maravilla. Se concede total libertad creativa, cargándose de sonidos experimentales.



Las referencias de Yeezus son variadas. Por una parte está la arquitectura, destacando la figura de Le Corbusier. Además, toma referencias de la música industrial y diversas variantes de la electrónica. Marilin Manson o Nine Inch Nails son figuras en el que el estadounidense se inspira. SE rodea de grandísimos productores y colabores, entre los que se encuentran Mike Dean y Daft Punk.

No escucharemos a Kanye West en la radio, pues las canciones incluidas en el disco no se presten a eso. La experiencia debe vivirse al completo, escuchando el álbum de principio a fin, aunque en cualquier caso cada tema se disfruta por sí mismo.

6. m b v, My Bloody Valentine

Que hayan pasado más de dos décadas para que My Bloody Valentine publicasen nuevo álbum debería ser suficiente pretexto como para imaginarse que traerían algo grande. Pero de la imaginación a la realidad siempre hay un a distancia importante a salvar, y en este caso, la realidad se lleva la partida. m b v, que se convierte en el tercer LP de la banda 22 años después, es una obra de referencia, tal como lo fueron Isn’,t Anything y Lovelessen su tiempo. Producido por el vocalista Kevin Shields, recupera la tradición del shoegazing y demuestra la completa vigencia de este estilo (que ellos mismos crearon) si recae en buenas manos.

5. Modern Vampires of the City, Vampire Weekend

El tercer álbum de los neoyorquinos pone un punto de inflexión en su discografía. Si bien sus dos primeros largos afloraban sonidos animosos inspirados en África que se alejaban de cualquier estilo enmarcado dentro del rock, en Modern Vampires of the City el sonido se refina hasta escala milimétrica demostrando una madurez en sus melodías y en sus letras, que profundiza mucho más allá de lo superficial con clarividencia narrativa. “La sabiduría es un regalo pero la cambiarías por juventud”, canta con sabiduría Ezra Koenig en Step.

4. Holy Fire, Foals

El tercer álbum de estudio del quinteto de Oxford está cargado de energía y temas mimosamente cuidados para transportar al oyente al mundo creado por el punteo de sus guitarras y sus melódicos coros. Foals demuestran que su ambición no se queda en saco roto, sino que les lleva a crear uno de los discos más relevantes del 2013.

Holy Fire combina temas directos y viscerales con otros más emotivos y reflexivos. Euforia e introspección tienen cabida en las 11 canciones que nos regalan una de las bandas británicas creadas en la segunda mitad de la pasado década con mayor potencial.

3. New, Paul McCartney

¿Vive Paul McCartney una segunda juventud? En realidad, nunca dejó te tenerla. A sus 71 años el inglés muestra una fuerza vigorosa y encomiable. En New une el pop y el rock de sus tiempo en los Beatles con el actual pop de tendencia indie, obteniendo como resultado la confirmación de la atemporalidad de su música, con de 12 temas frescos y melódicos.

En este decimosexto trabajo en solitario, Sir James Paul McCartney ha contado con la producción de Mark Ronson, Ethan Johns, Paul Epworth y Giles Martin, y ha contado con la colaboración de grandes de la música como Eric Clapton, Bruce Springsteen y los miembros de Nirvana.





2. Electric, Pet Shop Boys

El veterano dúo inglés, bajo la inconmensurable producción de Stuart Price (The Killers, Madonna), ha traído en 2013 el duodécimo álbum de su carrera discográfica, y el que quizás sea el mejor de todos ellos. Publicado el 15 de junio, ha sido el primer LP tras su ruptura con el sello Parlophone. Además, llegó tan solo 10 meses después de Elysium, su anterior disco.

Pet Shop Boys imprimen su carácter indistinguible en Electric, a la vez que ofrecen una nueva versión de ellos mismos, en la que el pop y la electrónica se unen en una simbiosis perfecta. Se divierten como nunca en su nuevo disco, apto para las pistas de baile así como para su escucha en íntima soledad.

1. Random Access Memories, Daft Punk

Ocho años hacía que no llegaba un nuevo LP del dúo francés, por lo que Random Access Memories se convertían en uno de los discos más esperados del año. Ni siquiera los regresos de grandes como My Bloody Valentine o David Bowie habían creado tanta expectación.



Guy Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter se han rodeado de excelentes colaboradores y el resultado no ha podido ser mejor. Random Access Memories es un álbum adulto, accesible para cualquier tipo de oídos, pero en cualquier caso absolutamente disfrutable para los oyentes más exigentes. Es un trabajo de detalle minucioso, de experimentación, de creatividad. Daft Punk nos presentan los 70 y a los 80 desde una perspectiva actual. Cada tema del disco es diferente al anterior, sin perder por ello la unidad mismo, que mantiene el concepto de principio a fin.

Otro hito para la sobresaliente carrera de estos dos franceses de quienes, aunque se hagan de rogar para cada nueva entrega, la espera siempre merece la pena.