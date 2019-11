Lo primero de todo: perdón por el título del artículo. Si se pudieran poner todas las canciones más bailables del 2013, probablemente estaríamos escribiendo hasta finales de 2014. Además, rompiendo con el tópico de “las canciones que más se bailan son las que ponen en la disco”, hemos establecido dos grupos de canciones. Siete pertenecen al dicho grupo discotequero, y otras siete son canciones que no pasan por la pista de baile pero que tienen ese gancho, ese estribillo poderoso que te incita a mover cualquier parte de tu cuerpo. Son canciones conocidas pero que nunca se escuchan cuando se sale de fiesta. Ellas también merecen atención. No son dance, no son electro, ni todas ellas son pop, pero ello no significa que no puedan catalogarse como bailables.

Siete canciones convencionales

Canciones presentes en toda fiesta durante este año. Unas más conocidas que otras, unas más repetidas que otras, pero siempre presentes.

1. Burn, Ellie Goulding

La canción es casi de principios de año, así que algo debe tener para que siga sonando fuerte actualmente. La voz de esta británica lleva en la industria desde que sacó su primer disco en 2010, pero fue con Calvin Harris con quien se hizo mundialmente conocida gracias a I Need Your Love, lanzada el año pasado.

Burn se caracteriza por el contraste de la suave voz de Goulding con la potente base musical electrónica, lo que la hace una canción ideal para cualquier fiesta.

2. More Than Friends, Inna

Nos vamos a la otra punta de Europa con Inna, la rumana que este año ha conquistado todas las pistas de baile con esta canción. More than Friends se ha coronado como una de las canciones del verano 2013. Ha sonado incesante en todos los chiringuitos, discotecas, y celebraciones veraniegas, tanto en España como fuera. Con la colaboración de Daddy Yankee, ha creado una canción tan fresca y movida como pegadiza. Es difícil, por no decir imposible, no haberla escuchado aunque sea una sola vez durante el año, en alguna parte.

3. Animals, Martin Garrix

Es la única canción de toda la lista que sólo tiene una frase, todo lo demás es música. Sin embargo, en poco tiempo se convirtió en un éxito mundial. El primer trabajo de este joven holandés de tan solo 17 años, ha obtenido la aprobación internacional inmediata. Animals se encuentra ya entre los primeros puestos de mejores canciones de electro-house del año, e incluso de todos los tiempos, dada la juventud del DJ. Ha sido también imprescindible durante este año.

4. Play Hard, David Guetta ft. Ne-Yo and Akon

Si hablamos de canciones bailables, no puede faltar el considerado mejor DJ del Mundo. Si bien Guetta saca varios sencillos al año, y hace numerosas colaboraciones, Play Hard es la más notoria de este 2013. El francés ha sabido volver a enganchar al mundo entero con esta canción. Desde el primer segundo incita a moverse. La colaboración de dos grandes como Ne-Yo y Akon está claro que ayuda, pero Guetta siempre tendrá un hueco en listas como esta, independientemente de con quién coopere.

5. You Make Me, Avicii

Es probable que si mencionamos Avicii os venga a la cabeza Wake Me Up, la canción más exitosa del DJ este año. Sin embargo, hemos querido dejar de lado esta vez las canciones tópicas, para introduciros en este otro sencillo de Avicii. You Make Me ha pasado más desapercibido que Wake Me Up simplemente porque se sacó después, y para entonces la otra canción tenía mucho camino recorrido. Si aplicamos el criterio de “las más bailables”, You Make Me gana por goleada. El ritmo es mucho más alegre, (incluso el video), y deja más hueco a la imaginación para quien quiera marcarse un baile con ella. He aquí, para quienes todavía estéis con Wake Me Up en la cabeza:

6. I Love It, Icona Pop

Alguna típica había que poner. Para compensar lo anterior, esta vez nos decantamos por I Love It y no por All Night, su nueva canción que suena actualmente en todas partes. Desde que este dúo femenino lanzara su primer single, lo hemos podido escuchar hasta la saciedad. Las voces de estas jóvenes recuerdan un poco a las de las cantantes de finales del siglo XX, cuando se reivindicaba la rebeldía y la libertad por encima de todo. De hecho, el estribillo viene a decir algo parecido “I don’t care, I love it”. Esta es otra de esas canciones que difícilmente han podido pasar desapercibidas para alguien este año. Lo cierto es que es una canción tan sencilla y pegadiza que es imposible no aprenderse el estribillo y corearlo a gritos cada vez que la ponen.

7. We Own The Night, The Wanted

Para finalizar, recurrimos a este grupo de chicos cuyas canciones están presentes todos los veranos desde que lanzaran la exitosa Glad You Came (aunque sacaron un disco anterior). We Own yhe Night contiene una fórmula que nunca falla “la la la, la la la”. Sólo con eso ya se hace una canción pegadiza. No importa si te sabes el resto o no, porque ya te has enganchado. Además, es una canción optimista, tanto en letra como en música. Invita a la fiesta, a disfrutar, y a dejarse llevar. Es un acierto de este año.

Siete no habituales en las pistas de baile

Aquí llegan unas cuantas canciones que logran hacer bailar a la gente sin necesidad de pasar por la mesa de mezclas, colaborar un DJ, o situarse entre los artistas dance más famosos. Todo lo contario. Hay muchas más canciones de otros estilos con mucho ritmo.

1. Papaoutai, Stromae

Aunque también tiene influencias electrónicas, Papaoutai es más bien una canción no convencional. Además, ha sido una de las más escuchadas durante el año, un logro teniendo en cuenta la hegemonía del inglés, y parte del español, en la industria musical. Esta vez es un francés quien nos trae una canción bailable, de tema un poco trágico, pero con una innegable música que incita a bailar irremediablemente. No hace falta hacer movimientos tan estrambóticos como los del video, pero sin duda, algo hay que moverse si escuchas Papaoutai.

2. Dance Apocalyptic, Janelle Monáe

No, Janelle Monáe no es sólo quien canta unas líneas en We Are Young de fun. Es una de las voces más recientes que representan el R&B. El propio título de la canción ya avisa de que si la escuchas vas a bailar. Aunque el video es un poco raro, al igual que la letra, poco tiene que ver eso si cumple su cometido: hacer que bailes hasta el final.

3. Ho Hey, The Lumineers

Ho Heybien podría estar en la lista de las mejores canciones del 2013, o las más escuchadas, pero es raro encontrarla en una lista de las más bailables. Eso se debe al concepto general que se tiene de “bailar”. No hace falta menear las caderas continuamente, o hacer aspavientos con los brazos, a veces, con moverse un poco basta. Y es que no todo el mundo es asiduo a bailar en discotecas, y tal vez prefiera ponerse esta canción y hacer cómo las personas del video. Simplemente dar palmas, balancearse un poco, y disfrutar de la música. Es una canción para escuchar en grupo y corear el estribillo. Ho Hey sí es una canción bailable, todo depende de cómo prefieras bailar.

4. Love Me Again, John Newman

Esta es una canción que también nos ha acompañado durante los últimos meses del año. Para situarla aquí no ha hecho falta que veamos el videoclip, con toda esa gente bailando. Basta con escucharla para darse cuenta de que, pese a ser una canción pop tirando a soul (por las influencias del artista), es más que probable que acabes bailando. Todos los instrumentos usados, sobre todo los de viento y el piano, animan a mover, como mínimo, los hombros al ritmo de la música. Aunque desde aquí avisamos, para los que todavía no la hayáis escuchado, que es más posible que acabes moviendo todo el cuerpo.

5. Safe and Sound, Capital Cities

De nuevo tenemos una canción que no aparece en las discotecas pero en la que sin embargo durante todo el video aparecen muchas personas danzando. Está ya más que probado que no ser del estilo típico de baile no significa que no pueda ser una canción “bailable”. Safe and Sound es de estilo indie pop, y segrega optimismo y desenfado. Así también, la canción se ha hecho un hueco importante en el mundo musical gracias, sobre todo, a MTV. No vamos a entrar en más detalles, simplemente escuchen, y bailen.

6. Counting Stars, One Republic

Muy popular en España durante estos últimos meses, Counting Stars es un nuevo trabajo de One Republic, y, como siempre, no han defraudado. La canción es de estilo rock-pop y es, en opinión propia, bastante (demasiado) adictiva. Tal vez no sólo se deba al habitual ritmo de One Republic, presente en otras canciones como All The Right Moves, sino también a la gran cantidad de cambios que hay durante la canción, y al ritmo ligero y rápido de la letra. En definitiva, es una canción que también invita a bailar, aunque sea de forma distinta.

7. Diane Young, Vampire Weekend

El grupo ha seguido más o menos en su línea con el tercer disco, tal vez más de lo que se esperaba, siguen con su habitual indie pop/rock, y Diane Young, una de las mejores canciones del disco, es muestra de ello. Hay momentos en los que el ritmo parece llevarnos a épocas más antiguas, donde los chicos y las chicas bailaban el rock’n roll cogidos de la mano. De cualquier forma, esta es otra de las canciones bailables poco convencionales del año, y si no, que les pregunten a los extras del video y la gran fiesta que se montan.

Aquí terminan nuestras 14 propuestas para mover el cuerpo. Algunas son tan de principios de año que tal vez recuerden ya a tiempos pasados, otras son tan recientes que es probable que haya gente enganchados a ellas ahora mismo. Sea como fuere, todas y cada una de ellas, dentro de su propio estilo, son aptas para desinhibirse y marcarse un baile. Disfruten.