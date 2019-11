VAVEL: Thinking Different

Thinking Different. Javier Robles no pudo escoger un eslogan mejor para crear este monstruo que, hoy por hoy, cada día es más grande. Él mismo lo dijo: "Fundé VAVEL para que de una vez, ganaran los buenos". Ahora mismo, esta web es una de las 200 más visitadas en España y a nivel mundial sigue escalando posiciones, situándose entre las ocho mil más vistas. Poco más que decir.

Desde que hace unos cinco años un humilde estudiante de periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid decidiera dar un salto en el periodismo y crear un diario que hiciera periodismo de verdad, sin especulaciones, tintes políticos o ningún tipo de manipulación, esto ha crecido como la espuma hasta alcanzar el lugar en el que se encuentra; un lugar a las puertas del podio del periodismo deportivo español –sólo por detrás de Marca, As y Mundo Deportivo– que se ha conseguido gracias a la unión, el esfuerzo, y la dedicación que, a lo largo de todo este tiempo, han dado todos y cada uno de los redactores, fotógrafos, colaboradores, locutores, etc. Esa unión, ese trabajo y ese esfuerzo es el que ha conseguido que el Gen VAVEL se transmita a lo largo de todo el mundo gracias a su consolidación en países como el Reino Unido, EEUU, México, Brasil, y muchos otros.

VAVEL = Periodismo

Y todo esto no va a parar, porque muy poco a poco, creo que España irá abriendo sus ojos, y los que de verdad quieren periodismo, algún día cambiarán sus costumbres de leer unos diarios que, simplemente, no se dedican a informar, por otros que se ganan ese reconocimiento a pulso. Tal y como empezaba mi compañero Jaume Portell un artículo para VAVEL Periodismo, “la gente aplaude con las orejas todos los artículos que van contra la telebasura, pero después a la hora de la verdad ni actúa en consecuencia ni cambia sus actos”. Esto es a lo que nosotros, la sociedad, deberíamos dedicarnos; tenemos la obligación moral de quitarnos esas cadenas que nos atan a actos tan simples como abrir un periódico o pinchar en la edición digital de un diario ‘con nombre’ y creernos todas y cada una de las palabras allí escritas como si fueran dogmas, y pasar a preguntarnos: “¿De verdad esto es así?”

Toda empresa pasa por cuatro etapas de desarrollo a lo largo de su vida. La primera es la de nacimiento, en la que, por culpa de la inversión y el desconocimiento del mercado, sufre pérdidas y parece que no va a salir a flote jamás. En la segunda de estas fases, la compañía empieza crecer y empieza a tener un rendimiento competitivo. Además, ya la inversión es cosa del pasado, empieza a ganar algo de dinero; el problema está en que como no suele ser conocida, ese superávit no es de un gran tamaño. En la siguiente fase, la empresa ya ha tocado techo y alcanza la eficiencia en todos los sentidos. Gracias a esto, los ingresos son muy superiores a los gastos a los que hace frente, por lo que las ganancias son infinitamente mayores a los de las anteriores etapas. En la cuarta y última, la empresa puede tomar dos rumbos: o reinventarse y que su camino se salga de la gráfica al dar un bombazo que hace ascender aún más a la empresa, o se estanca en la monotonía y se hunde.

Ahora mismo, VAVEL se encuentra en la segunda etapa, lejos de la etapa de madurez, pero a su vez, tampoco está cerca de la primera, ya que va ganando cada vez más adeptos. Puede que llegue un día en el que este medio toque techo y alcance la cima en el universo de los medios de comunicación. Es más, ojalá llegue pronto, ya que, si eso sucediese alguna vez, todos los que día tras día trabajamos en esto sentiríamos que nuestro trabajo ha sido bien recompensado de una vez por todas.

A diferencia de la economía, que es el factor que más influye en la vida de una empresa, el periodismo no es cíclico, y por eso, VAVEL será uno de los diarios que coronen y se queden a vivir en ese ‘ochomil’ que es el mundo del periodismo. Otra de las razones que prevalecen es que todos los que formamos VAVEL, somos una gran familia. Una familia que lejos de pensamientos, ideologías o incluso equipos, permanecemos unidos siempre.

Hay gente que, creyéndose lo que se crean, llegan a decir estupideces sobre el mundo del periodismo. Yo mismo he llegado a oír cosas como "¿Periodismo? Otro al paro". Pues mire usted, estando como está ahora ésto, es cuando más se nos necesita a los que de verdad hacen de esta profesión una herramienta básica para el desarrollo de la sociedad. 'Sin periodismo no hay democracia'. Una frase llena de verdad -aunque muchos demagogos la utilicen como una excusa-, que necesita que vuelva a recuperar su esencia. La esencia del periodismo que VAVEL intenta hacer.

A nivel personal

2013 hasido uno de los mejores años para este medio de comunicación. Un año de crecimiento que ha servido para alcanzar un millón de visitas en un mes, adelantar varias posiciones en la lista de medios más vistos en España, etc. Pero sobre todo ha servido para que todos los que nos hemos unido a esta gran familia durante los últimos doce meses, hayamos aprendido.

Personalmente, creo que este tipo de aprendizaje no te lo da leer todos y cada uno de los diarios, semanales y revistas del mundo. El aprendizaje que a mi, Ander Garrido, VAVEL me ha dado es incompensable. El 24 de abril escribía mi primera previa, la de un encuentro de Segunda División B que enfrentaba a Barakaldo CF y Bilbao Athletic y hoy 77 artículos después, no podría nombrar todas las lecciones que mis compañeros en este medio me han aportado. Llegué sin saber insertar texto en una imagen y ahora, utilizo Photoshop. ¡Photoshop! Si cualquiera me dice hace 365 días que más de cincuenta personas me pedirían que les hiciera sus imágenes para un artículo en el cuarto diario deportivo más leído del país, hubiera pensado que estaría loco. Fijaos, qué de vueltas da la vida.

Personas que durante estos ocho meses han estado todos los días apoyándome, ayudándome o incluso abroncándome han sido los que han conseguido que hoy sea quien soy, le pese a quién le pese. Adrian Barrios, que siempre ha tenido tiempo de responder a mis dudas, guiándome paso a paso; David Romero, un amigo aquí dentro al que he ‘utilizado’ para todo; Dani Mullor, que siempre ha sido capaz de ayudarme en todo lo que tiene que ver con la fotografía. Y muchos otros más que se merecen estar en una lista con título ‘GRACIAS’.

Si todo esto fuera poco, he podido vivir momentos muy bonitos para mí; entrevistas a jugadores del Barakaldo CF como René Román o Joseba Ariño, o ir acreditado a la Ciudad Deportiva del Real Madrid en Valdebebas. Esos momentos son los que un chico que practicamente no sabe nada en todo este mundillo más valora y recuerda durante toda su vida.

Acaba 2013; un año en el que tuve la suerte de unirme a todo esto. Tanto yo como todos mis compañeros seguiremos al pie del cañón intentando escalar más posiciones para que este medio llamado así en homenaje a la Torre de Babel se acomode en el olimpo del periodismo. Si la vida es justa, VAVEL acabará donde se merece. Porque lo mejor está por llegar. Thinking Different.