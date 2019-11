‘Unorthodox Jukebox’ de Bruno Mars es el disco más vendido del 2013

Unorthodox Jukebox, el segundo trabajo discográfico de Bruno Mars, es el disco más vendido del 2013 en todo el mundo. Así lo ha confirmado Media Traffic con la publicación de la lista de ventas oficial confeccionada por United World Charts.

Para elaborar este ranking, United World Charts registra el número de ventas realizadas en los mercados y computa los datos obtenidos. El último informe engloba un listado de los 40 artistas que más éxito tuvieron con el lanzamiento de sus últimos trabajos entre el 12 de enero de 2013 y el 4 de enero de 2014.

Aunque el plazo no está cerrado aún, los resultados son definitivos. Por sus más de 4 millones de copias vendidas, el estadounidense Bruno Mars se consolida en la primera posición con Unorthodox Jukebox. En el segundo puesto se encuentra su compatriota Justin Timberlake con The 20/20 Experience, que le sigue de cerca con 3,8 millones de discos. Y para cerrar el podio, con 3,1 millones de copias se sitúa el dueto francés Daft Punk con Random Access Memories.

De este modo, Bruno Mars reemplaza a la indiscutible ganadora de los dos últimos años, Adele. La cantautora lideró el ranking con su álbum 21. Gracias a canciones como Rolling in the Deep o Someone Like You, la intérprete británica puede sentirse orgullosa de permanecer por tercer año consecutivo en la lista ocupando nada más y nada menos que la decimoctava posición con 1,6 millones de discos.

El primer sencillo de Unorthodox Jukebox lo escuchamos en octubre de 2012. Bruno Mars debutó con Locked out of heaven, tema que fue galardonado con el premio a la Mejor Canción en los MTV Europa Music Awards 2013.

Como ya os contamos hace unos meses, Gorilla ha sido otro de los aciertos de este proyecto. Además de ser la primera canción compuesta para el álbum y de que aparezca un gorilla en la carátula, también cuenta con un provocativo videoclip. Y no sólo eso, el compositor estadounidense decidió grabar un remix de este tema junto a dos de sus artistas preferidos, Pharrel y R Kelly.

A pesar de no resultar premiado en ninguna de las categorías a las que estaba nominado en los American Music Awards celebrados el pasado mes de noviembre, Bruno Mars continúa disfrutando de sus éxitos. El próximo 2 de febrero tendrá la gran oportunidad de actuar en el descanso del Súper Bowl XLVIII que se celebrará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

The 20/20 Experience significó el regreso de Justin Timberlake tras varios años alejado de los escenarios. Éste es el tercer trabajo discográfico del estadounidense que cambia de registro pasando del pop al neo soul inspirándose en la música rock de los años 1960 y 70. En su primer sencillo Suit&Tie contó con la colaboración de Jay-Z para cautivar al público, aunque el verdadero triunfo llegó con Mirrors. Además de contar con un videoclip espectacular, en tan sólo una semana este tema alcanzó el número 1 en Estados Unidos.

Para el dúo Daft Punk, formado por los franceses Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, Random Access Memories es su cuarto álbum. Get Lucky fue su primer single y en él participaron Pharrell Williams y Nile Rodgers. El pasado mes de noviembre presentaron su último sencillo, Instant Crush, y en esta ocasión el invitado especial fue el vocalista neoyorkino Julian Casablancas.

Completan el top 5 el rapero Eminem con su disco The Marshall Mathers y la cantautora Pink con su álbum The Truth About Love, ambos con 2,9 millones de copias vendidas.

A pesar de su éxito mundial, quedan fuera de los 10 primeros puestos artistas tan influyentes y provocativos como Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga, Passenger, Miley Cyrus, Robbie Williams o Robin Thicke.