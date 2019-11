Foster The People regresan con el año nuevo

El trío angelino desató pasiones en 2011 con su sensacional álbum debut Torches. Canciones como Don't Stop (Color on the Walls) o Call It What You Want derrochaban frescura y ritmos adictivos que los llevaron a convertirse en unos de los grandes protagonistas de aquel año. Construido sobre el majestuoso Pumped Up Kicks, su tema estrella, Torches llegó al número 1 en Australia y se coló entre las 10 primeras posiciones de las listas americana y canadiense, obteniendo también buenos resultados en otros países como Reino Unido.

Tres años después, y tras un largo periodo de silencio, Foster The People se encuentra ante la gran reválida de demostrar su clase con un nuevo álbum. A través de cuenta de Twitter, han desvelado un teaser de Coming of Age, el que postula como primer sencillo de su segundo álbum. En una entrevista concedida a Rolling Stone, el líder Mark Foster anunciaba que el nuevo trabajo será "más orgánico y humano".

Aunque el disco estaba previsto para publicarse en 2013, tal y como anunció el propio Mark Foster durante los Brit Awards 2012, Columbia —su discográfica— ha decidido posponerlo hasta el nuevo año, sin que aún se sepa cuál será la fecha exacta de su lanzamiento. Lo que sí se conoce es el título de algunas de las canciones que serán incluidas en el LP, de las cuales ya tocaron algunas en directo: Level Up, Surfing, Fire Escape, Nevermind, Beginner's Guide to Destroying the Moon y Are You What You Wanna Be.

Aunque la esperá no será ya muy larga, los más impacientes pueden ir abriendo boca con el vídeo de 45 segundos que dejamos a continuación: