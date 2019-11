Lo que hay que oír: novedades de la semana del 6 de enero

Un 2014 prometedor nos espera en cuanto a publicación de nuevos discos. Empezando con intensidad, en el primer mes del año destacan lanzamientos como los de Bruce Springsteen, Mogwai, Mike Oldfield o Within Tempatation, aunque para eso habrá que esperar a las próximas semanas. Por lo pronto, este martes llega lo nuevo de Peter Gabriel, Kid Ink y Stephen Malkmus and the Jicks.

Scratch My Back... And I'll Scratch Yours, Peter Gabriel

El Nuevo álbum de Peter Gabriel es la finalización del proyecto iniciado en 2010 con su disco Scratch My Back, en el que el polifacético músico y compositor versionaba canciones de artistas tan importantes como Arcade Fire, Radiohead, David Bowie, o el recientemente fallecido Lou Reed. El 7 de enero llega la segunda parte del proyecto, que se completa con un segundo disco en el que algunos de esos artistas, y otros como Brian Eno o Joseph Arthur, versionan canciones del inglés. Las canciones incluidas en el doble disco son:

Scratch My Back

1. Heroes ( de David Bowie)

2. The Boy in the Bubble (de Paul Simon)

3. Mirrorball" (de Elbow)

4. Flume (de Bon Iver)

5. Listening Wind (de Talking Heads)

6. The Power of the Heart (de Lou Reed)

7. My Body Is a Cage (de Arcade Fire)

8. The Book of Love (de Magentic Fields)

9. I Think It´s Going to Rain Today (de Randy Newman)

10. Après moi (de Regina Spektor)

11. Philadelphia (de Neil Young)

12. Street Spirit (Fade Out)" (de Radiohead)

And I´ll Scratch Yours

1. I Don´t Remember, David Byrne

2. Come Talk to Me, Bon Iver

3. Blood of Eden, Regina Spektor

4. Not One of Us, Stephin Merritt

5. Shock the Monkey, Joseph Arthur

6. Big Time, Randy Newman

7. Games Without Frontiers, Arcade Fire

8. Mercy Street, Elbow

9. Mother of Violence, Brian Eno

10. Don´t Give Up, Feist feat. Timber Timbre

11. Solsbury Hill, Lou Reed

12. Biko, Paul Simon

My Own Lane, Kid Ink

My Own Lane es el tercer álbum del rapero americano, que se ha rodeado de un gran número de colaboradores para interpretar sus canciones, entre los que se encuentran Chris Brown, Tyga o Pusha T. El álbum será publicado el 7 de enero por Alumni Music Group, 88 Classic y RCA Records. Kid Ink también ha contado con un gran número de productores durante el proceso de grabación, incluyendo a DJ Mustard, DJ III Will o Pharrel Williams. Hasta la fecha, Kid Ink ha lanzado dos sencillos y dos singles promocionales del mismo. A continuación, Show me, el más exitoso de todos ellos:

Wig Out at Jagbags, Stephen Malkmus and the Jicks

La última novedad de la semana viene a cargo de la banda liderada por Stephen Malkmus. Se trata de Wig Out at Jagbags, que puede escucharse al completo en Youtube. Será publicado a través del sello Matador Records. Cinnamon and Lesbians es uno de sus temas más destacados: